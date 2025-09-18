SIG Group: האריזה נסדקת

חברת SIG Group AG השווייצרית (SIGN.SW) שנוסדה עוד במאה ה־19 כיצרנית ציוד תעשייתי, ביססה את עצמה בעשורים האחרונים כאחת החברות המובילות בעולם בתחום פתרונות האריזה למזון ולנוזלים. עיקר פעילותה מתרכז בייצור אריזות קרטון אספטיות – קופסאות חדשניות ועמידות המאפשרות אחסון של חלב, מיצים ומשקאות אחרים לאורך זמן, ללא צורך בקירור. לצד האריזות, החברה מפתחת מערכות מילוי מתקדמות למפעלי יצרני מזון ומשקאות, ומספקת שירותי תחזוקה, חלקי חילוף, חומרי גלם ותמיכה טכנית. מודל זה הופך את SIG שותפה אסטרטגית של מותגים בינלאומיים ומבטיח לה זרם הכנסות יציב מהשירותים הנלווים. בשנים האחרונות הרחיבה SIG את היצע מוצריה גם לאריזות גמישות כמו Bag-in-Box ואריזות עם פיות שתייה, שנותנות מענה למגוון רחב של קטגוריות מזון ולמגמות צרכניות חדשות, המשלבות נוחות עם קיימות סביבתית.

לצד פריסה גלובלית נרחבת עם מפעלים באירופה, אמריקה ואסיה, החברה סימנה את השווקים המתפתחים כיעד מרכזי לצמיחה. סין, הודו, דרום אמריקה ואפריקה מהווים עבורה מנועי צמיחה משמעותיים בזכות עלייה בצריכת משקאות ודרישה לפתרונות אריזה מודרניים. באירופה ובצפון אמריקה כבר נחשבת החברה שחקנית מובילה, אך בונה על אימוץ טכנולוגיות ירוקות כדי לשמר את יתרונה גם בשווקים אלו. דוגמה לכך היא ההשקה האחרונה של אריזות נטולות אלומיניום, המאפשרות הגנה מלאה על המוצר, תוך הפחתה ניכרת של פליטות פחמן ושיפור יכולת המחזור. מהלך זה מציב את SIG בקדמת המגמה העולמית לשימוש בחומרים בני קיימא, וחברות קמעונאות גדולות כמו ALDI כבר אימצו את האריזות החדשות שלה במדפי הרשת.

אלא שבמקביל להישגים בתחום החדשנות, SIG חווה טלטלה פיננסית לא פשוטה. החברה פרסמה לאחרונה אזהרת רווח לשנת 2025 והודיעה כי הצמיחה הצפויה בהכנסות תהיה נמוכה בהרבה מהתחזיות ואף עלולה להסתכם בקיפאון או ירידה במונחי מטבע קבוע. ההודעה כללה גם החלטה להשעות את חלוקת הדיבידנד במזומן – צעד שנועד לשמר נזילות ולצמצם חוב, אך פגע באמון המשקיעים והוביל במסחר אמש לצניחה חדה של כמעט 20 אחוז במניית החברה. בנוסף, SIG דיווחה על הוצאות חד־פעמיות בהיקף של מאות מיליוני אירו, מרביתן חשבונאיות ולא תזרימיות, אך כאלה שפוגעות בשולי הרווח ומעידות על צורך בהערכת שווי מחדש של נכסים קיימים. כתוצאה מכך תחזית ה־EBITDA המעודכנת (רווח לפני הוצאות ריבית, מס, פחת והפחתות) ירדה לטווח של 24 עד 24.5 אחוז מההכנסות לעומת יעד קודם של כ־25 אחוז.

המצב הנוכחי מציב את SIG בצומת דרכים. מצד אחד החברה מתמודדת עם לחץ פיננסי, ירידה חדה באמון המשקיעים וצורך למכור פעילויות שאינן קשורות לליבת העסק. מצד שני, החדשנות הסביבתית והטכנולוגיה המתקדמת שלה עשויות להפוך מנוע צמיחה מחודש, שעה שרגולציה וצרכנות ירוקה דוחפות יצרנים לאמץ פתרונות אריזה בני קיימא. כך, צניחת המניה עשויה להוות הזדמנות השקעה למי שמאמין כי החברה תדע לייצב את פעילותה ולתרגם את יתרונה הטכנולוגי לצמיחה מחודשת, אך היא משקפת סיכון לא מבוטל, אם הקשיים הנוכחיים יתמשכו.

כך או כך, SIG הפכה בן לילה מסיפור תעשייתי יציב ו"משעמם" לאחת החברות המעניינות ביותר למעקב בזירה האירופית.



