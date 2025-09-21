קבוצת יוניון והראל השקעות זכו במכרז לרכישת "כאל"

דירקטוריון דיסקונט, בראשות היו"ר דני ימין, אישר אמש, את מכירת כאל ליוניון השקעות של ג'ורג' חורש וקבוצת הראל השקעות ביטוח ופיננסים, בשליטת משפחת המבורגר בתמורה למחיר כולל של עד 4 מיליארד ₪.

חלקו של דיסקונט בכאל הוא כ-72% ובשאר מחזיקה פיבי. דיסקונט ימכור את מלוא אחזקותיו בחברת כאל לרוכשות בתמורה לסכום של עד 2.87 מיליארד ₪, הכולל רכיב חד פעמי בסכום של עד כ-2.69 מיליארד ₪ ובנוסף רכיב משתנה תלוי ביצועים, של כ-180 מיליון ₪. ההסכם כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין. עם השלמת העסקה, תהיה קבוצת יוניון הראל בעלת השליטה בחברת כאל ותחזיק בכ-72% ממניותיה. הקבוצה תוכל לרכוש גם את מניות פיבי בכאל, אם יצטרף לעסקה.

על פי הדיווח של הראל היום, אתמול נחתם מזכר הבנות מחייב, במסגרתו קבוצת הראל תרכוש 10% מהמניות ויוניון את יתרת המניות. כפי שדיווחנו ב"פאנדר" לפני שבועיים, קבוצת יוניון-הראל הגישה הצעה חדשה לרכישת כאל בדרך של קנייה ישירה מבנק דיסקונט, ולא באמצעות תאגיד משותף שבו 51% ליוניון ו-49% להראל.

ככל שפיבי יצטרף לעסקה. התמורה הכוללת שתשולם על-ידי הרוכשות עבור המניות, במונחי רכישת 100% מההון המונפק של כאל הינה 3.75 מיליארד שקל. העסקה מותנית ביצועים בהתאם לתוצאות כאל בכל אחת מהשנים 2027 ו -2028 שתשולם על-ידי הרוכשות ואשר עשויה להגיע עד 125 מיליוני שקל בגין כל אחת מאותן שנים, כך שהתמורה הכוללת עשויה להגיע עד ל-4 מיליארדי שקלים.

מכירת כאל מתבצעת בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, במסגרתו נדרש דיסקונט למכור את מלוא אחזקותיו בחברת הבת כאל עד מאי 2027. מזה למעלה משנה הבנק מצוי בהליך מכירה במהלכו הוגשו הצעות מחייבות מגופים מובילים ומשמעותיים במשק הישראלי ומחוצה לו. במסגרת ההליך הוגשו הצעות מצוינות ונשקלו מכלול ההיבטים בהתקשרות בין הצדדים. לאחר בחינת כלל החלופות שעמדו על הפרק, בחר דיסקונט בחלופה הטובה ביותר מבין הקבוצות שהתמודדו.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, מסר: "אנו משלימים היום בהצלחה את ההתקשרות למכירת אחזקותינו בחברת כאל, חברת כרטיסי האשראי המובילה בישראל. התוצאה המצוינת שהושגה, משקפת הבעת אמון בחברה ובעומד בראשה, המנכ"ל לוי הלוי, והינה תוצר של תהליך תחרותי ומקצועי שהובלנו בחודשים האחרונים. אנו מודים לכל המשתתפים שלקחו חלק בתהליך. אני משוכנע שקבוצת יוניון הראל תמשיך את מומנטום הצמיחה וההתפתחות של כאל בדרכה החדשה ותקצור את פירות הצלחתה".

את עסקת המכירה הובילו מטעם דיסקונט, המנכ"ל אבי לוי ומנכ"לית דיסקונט קפיטל, הילה חימי. את ההליך המשפטי הובילה היועצת המשפטית הראשית, עו"ד הדר ברין וייס יחד עם עו"ד אברמי וול ממשרד עורכי הדין פישר בכר חן. מטעם בנק ההשקעותMorgan JP הוביל את התהליך יוני הורניק.

