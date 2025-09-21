קובעי המדיניות בארה"ב מאותתים: "קיצוצים - לא קריסה"

לאחר החלטת הריבית האחרונה של הפד

החלטת הפדרל ריזרב לקצץ את הריבית ב 25 נקודות בסיס לטווח של 4%–4.25% הייתה צפויה, אך האותות שנלוו לה ממשיכים לייצר חוסר ודאות בשווקים.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF’s, מסביר כי מדובר ב"ריקוד עדין בין תמיכה מיידית בשוק העבודה המתרכך לבין ניהול סיכוני האינפלציה והצמיחה לטווח ארוך". לדבריו, אמנם יו"ר הפד פאוול הגדיר את המהלך כ"קיצוץ ניהול סיכונים", אך השוק קיבל איתות כפול: "מצד אחד הקלה בטווח הקצר, מצד שני היעדר עוגן ברור לטווח הארוך". מרינו מצביע על ירידת התשואות הקצרות לצד עלייה בתשואות הארוכות כסימן לדאגה גוברת מפני סיכון של סטגפלציה.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מתארת את תמונת המאקרו כ"צמיחה מתונה עם סיכונים מתהווים". היא מזכירה כי שיעור האבטלה טיפס ל 4.3% ושהצמיחה החזויה ל־2025 עומדת על 1.6% בלבד. "הפד מאותת כי הסיכונים לשוק העבודה עולים, אך הכלכלה ממשיכה לצמוח בקצב סביר. ההחלטה לקצץ ריבית היא ניסיון לתמוך בתעסוקה ובצמיחה מבלי לאבד שליטה על האינפלציה", היא אומרת. להערכתה, למרות פערי הדעות ב"נקודות" של חברי הפד, סביר שנראה שני קיצוצים נוספים עד סוף השנה.

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, מסכמת כי המסר המרכזי מהפד הוא "קיצוצים, לא קריסה". לדבריה, "האינפלציה מתמתנת, הצמיחה חיובית והביקוש לעבודה מתקרר בהדרגה, זה מאפשר מדיניות מרסנת שהופכת בהדרגה לתומכת". יבלונסקי מצביעה גם על ההשפעה הסקטוריאלית של מחזור ההקלה המוניטרית: "סקטורים רגישים לריבית כמו בנקים, נדל"ן ובוני בתים נוטים ליהנות ראשונים, אך גם מניות צמיחה ואיכות נהנות מהעלאת הערכות השווי. אני מעדיפה גישה מאוזנת- שילוב של סקטורים מחזוריים כמו תעשייה ו-SMIDs לצד מניות צמיחה איכותיות, ובמקביל חשיפה להכנסה קבועה באג"ח בדירוג השקעה והעדפות".

יבלונסקי מתייחסת גם להתפתחות האחרונה בשוק השבבים: שיתוף הפעולה בין NVIDIA לאינטל, במסגרתו תשקיע NVIDIA כ- 5 מיליארד דולר ברכישת מניות אינטל (כ־4% מהחברה) לטובת פיתוח משותף של פתרונות דאטה סנטר ומחשוב אישי בתחום ה-AI. "זו העסקה המשמעותית ביותר השנה בענף הסמיקונדקטור. אינטל מקבלת אמינות ונפח ייצור, ואילו NVIDIA מעמיקה את שליטתה בשוק באמצעות חיבור לאקו סיסטם של x86 – וזה יוצר לחץ נוסף על AMD", היא אומרת.