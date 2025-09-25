תיק אישי
ביטוח מנהלים, אוגוסט 2025 - איילון ומנורה מבטחים בראש - ליגת FUNDER ביטוח מנהלים

ביטוחי מנהלים באוגוסט – איילון מנצחים במסלול הכללי ובקרן י׳ - מנורה מבטחים מנצחים בשני מסלולים תלויי גיל| כלל מנצחים במסלול מעל גיל 60 | ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים באוגוסט במסלולים השונים – קרן י'''', מסלול כללי, מסלולים תלויי גיל

 

 
ביטוחי מנהלים באוגוסט / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstimeביטוחי מנהלים באוגוסט / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
25/09/2025

סיכום אוגוסט בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. כלל הנתונים בתשואות חיוביות, למרות שנמוכות משמעותית מהתשואות בחודש קודם.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. איילון בחודש חזק עם נצחון בכללי ובקרן י'.

2. התשואות במסלולים השונים ל-3 ול-5 שנים נמוכות יותר החודש, מאשר בחודש שעבר.

3. נתוני הגופים השונים בתשואה במסלולים תלויי גיל, כוללים הפעם את נתוני התשואה של הפניקס, שחזרו להוביל בטווחים הארוכים במסלולים אלה.

תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.03% לעומת 1.08% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.9% (הפניקס) ל-1.18% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 8.99%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.4%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.2%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-52.27%.

איילון מנצחים החודש עם תשואה של 1.18%. אחריהם מנורה מבטחים עם 1.14%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (0.9% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 60.94%.
 

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

1.18%

11.86%

18.08%

34.68%

55.00%

2,072

46012

מנורה מבטחים

1.14%

8.93%

14.21%

29.37%

47.04%

13,544

18012

הראל

1.05%

7.89%

12.25%

27.03%

46.87%

26,079

259012

הכשרה

1.04%

7.29%

12.53%

23.94%

50.61%

1,862

35012

מגדל

0.95%

8.70%

13.79%

30.77%

52.11%

83,803

17012

כלל

0.92%

9.42%

14.79%

27.37%

53.30%

44,843

14012

הפניקס

0.90%

8.85%

15.16%

31.21%

60.94%

30,650

7012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.03%

8.99%

14.40%

29.20%

52.27%

 

 


תשואות מסלול כללי – איילון מובילים במרבית חתכי הזמן

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 1% לעומת 1.07% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.94% (הפניקס) ל-1.12% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 8.9%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.05%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.17%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-49.02%.

איילון מנצחים גם במסלול זה עם 1.12%, הראל במקום שני עם 1.02%. איילון מובילים גם כאן במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, וב-3 השנים האחרונות עם 33.84%. הפניקס (0.94% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 56.41%.
 

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

1.12%

11.57%

17.69%

33.84%

51.69%

1,764

116

הראל

1.02%

7.61%

11.68%

25.56%

43.73%

21,664

88

הכשרה

0.97%

7.74%

12.86%

27.29%

45.39%

4,691

62

כלל

0.96%

9.30%

14.13%

27.37%

49.37%

12,185

99

מגדל

0.96%

8.76%

13.83%

29.55%

47.52%

35,055

17013

הפניקס

0.94%

8.42%

14.12%

31.43%

56.41%

28,052

50

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.00%

8.90%

14.05%

29.17%

49.02%

 

 


מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים ב-2 מסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.08%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.27%. איילון מקום שני עם 1.25% החודש ומובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה אחרונה. הפניקס מציגים תשואה החודש ולכן חוזרים למקום הראשון בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 0.98%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול עם 1.18%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. הפניקס חזרו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 54.12%.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.03%. כלל מנצחים במסלול עם 0.93%. הפניקס חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, וכן בתשואה ל-3 ול-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול מעל גיל 60, שבעצם מובילים בתשואה החודש, מתחילת השנה, בשנה האחרונה, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.
 

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

1.27%

10.26%

15.56%

33.29%

53.41%

1,272

9536

איילון

1.25%

12.88%

19.24%

36.59%

55.23%

306

9636

הראל

1.11%

9.07%

13.28%

27.87%

46.40%

2,590

9562

הכשרה

1.05%

7.56%

12.76%

23.26%

40.24%

269

9629

מגדל

1.03%

9.13%

14.64%

32.70%

51.17%

4,066

9599

כלל

1.00%

10.20%

15.50%

29.90%

55.54%

3,819

9659

הפניקס

0.88%

10.71%

17.60%

38.42%

65.69%

8,031

471

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.08%

9.97%

15.51%

31.72%

52.52%

 

 
               

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

1.18%

9.20%

14.22%

29.47%

47.47%

1,085

9537

איילון

1.13%

11.32%

17.05%

33.21%

45.99%

104

9670

הראל

1.05%

8.00%

12.11%

26.18%

41.13%

2,269

9563

מגדל

0.99%

8.83%

13.87%

30.33%

44.67%

3,634

9604

כלל

0.89%

8.66%

13.68%

27.74%

45.61%

11,208

9660

הכשרה

0.88%

7.56%

12.24%

24.11%

39.31%

226

9630

הפניקס

0.76%

9.09%

15.41%

32.72%

54.12%

4,633

9593

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.98%

8.95%

14.08%

29.11%

45.47%

 

 
               

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל

0.93%

6.84%

10.73%

21.13%

31.73%

2,230

9661

מנורה מבטחים

0.92%

6.62%

10.41%

20.61%

32.29%

1,183

9544

מגדל

0.88%

6.51%

10.32%

21.98%

31.22%

3,493

9729

הראל

0.86%

5.72%

8.63%

17.55%

26.18%

3,435

9564

הפניקס

0.81%

7.00%

11.81%

24.22%

37.20%

3,523

9594

הכשרה

0.81%

5.55%

9.08%

17.77%

30.96%

188

9631

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון (*)

1.03%

8.48%

13.00%

23.83%

32.13%

68

9671

ממוצע

0.87%

6.37%

10.16%

20.54%

31.60%

 

 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

 


מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

