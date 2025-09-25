ביטוח מנהלים, אוגוסט 2025 - איילון ומנורה מבטחים בראש - ליגת FUNDER ביטוח מנהלים

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר



סיכום אוגוסט בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. כלל הנתונים בתשואות חיוביות, למרות שנמוכות משמעותית מהתשואות בחודש קודם.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. איילון בחודש חזק עם נצחון בכללי ובקרן י'.

2. התשואות במסלולים השונים ל-3 ול-5 שנים נמוכות יותר החודש, מאשר בחודש שעבר.

3. נתוני הגופים השונים בתשואה במסלולים תלויי גיל, כוללים הפעם את נתוני התשואה של הפניקס, שחזרו להוביל בטווחים הארוכים במסלולים אלה.

תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.03% לעומת 1.08% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.9% (הפניקס) ל-1.18% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 8.99%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.4%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.2%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-52.27%.

איילון מנצחים החודש עם תשואה של 1.18%. אחריהם מנורה מבטחים עם 1.14%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (0.9% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 60.94%.



ביטוחי מנהלים - קרן י' שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה איילון 1.18% 11.86% 18.08% 34.68% 55.00% 2,072 46012 מנורה מבטחים 1.14% 8.93% 14.21% 29.37% 47.04% 13,544 18012 הראל 1.05% 7.89% 12.25% 27.03% 46.87% 26,079 259012 הכשרה 1.04% 7.29% 12.53% 23.94% 50.61% 1,862 35012 מגדל 0.95% 8.70% 13.79% 30.77% 52.11% 83,803 17012 כלל 0.92% 9.42% 14.79% 27.37% 53.30% 44,843 14012 הפניקס 0.90% 8.85% 15.16% 31.21% 60.94% 30,650 7012 ממוצע 1.03% 8.99% 14.40% 29.20% 52.27%



תשואות מסלול כללי – איילון מובילים במרבית חתכי הזמן

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 1% לעומת 1.07% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.94% (הפניקס) ל-1.12% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 8.9%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.05%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.17%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-49.02%.

איילון מנצחים גם במסלול זה עם 1.12%, הראל במקום שני עם 1.02%. איילון מובילים גם כאן במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, וב-3 השנים האחרונות עם 33.84%. הפניקס (0.94% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 56.41%.



ביטוחי מנהלים - מסלול כללי שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה איילון 1.12% 11.57% 17.69% 33.84% 51.69% 1,764 116 הראל 1.02% 7.61% 11.68% 25.56% 43.73% 21,664 88 הכשרה 0.97% 7.74% 12.86% 27.29% 45.39% 4,691 62 כלל 0.96% 9.30% 14.13% 27.37% 49.37% 12,185 99 מגדל 0.96% 8.76% 13.83% 29.55% 47.52% 35,055 17013 הפניקס 0.94% 8.42% 14.12% 31.43% 56.41% 28,052 50 ממוצע 1.00% 8.90% 14.05% 29.17% 49.02%



מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים ב-2 מסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.08%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.27%. איילון מקום שני עם 1.25% החודש ומובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה אחרונה. הפניקס מציגים תשואה החודש ולכן חוזרים למקום הראשון בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 0.98%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול עם 1.18%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. הפניקס חזרו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 54.12%.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.03%. כלל מנצחים במסלול עם 0.93%. הפניקס חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, וכן בתשואה ל-3 ול-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול מעל גיל 60, שבעצם מובילים בתשואה החודש, מתחילת השנה, בשנה האחרונה, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.



ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 1.27% 10.26% 15.56% 33.29% 53.41% 1,272 9536 איילון 1.25% 12.88% 19.24% 36.59% 55.23% 306 9636 הראל 1.11% 9.07% 13.28% 27.87% 46.40% 2,590 9562 הכשרה 1.05% 7.56% 12.76% 23.26% 40.24% 269 9629 מגדל 1.03% 9.13% 14.64% 32.70% 51.17% 4,066 9599 כלל 1.00% 10.20% 15.50% 29.90% 55.54% 3,819 9659 הפניקס 0.88% 10.71% 17.60% 38.42% 65.69% 8,031 471 ממוצע 1.08% 9.97% 15.51% 31.72% 52.52% ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 1.18% 9.20% 14.22% 29.47% 47.47% 1,085 9537 איילון 1.13% 11.32% 17.05% 33.21% 45.99% 104 9670 הראל 1.05% 8.00% 12.11% 26.18% 41.13% 2,269 9563 מגדל 0.99% 8.83% 13.87% 30.33% 44.67% 3,634 9604 כלל 0.89% 8.66% 13.68% 27.74% 45.61% 11,208 9660 הכשרה 0.88% 7.56% 12.24% 24.11% 39.31% 226 9630 הפניקס 0.76% 9.09% 15.41% 32.72% 54.12% 4,633 9593 ממוצע 0.98% 8.95% 14.08% 29.11% 45.47% ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה כלל 0.93% 6.84% 10.73% 21.13% 31.73% 2,230 9661 מנורה מבטחים 0.92% 6.62% 10.41% 20.61% 32.29% 1,183 9544 מגדל 0.88% 6.51% 10.32% 21.98% 31.22% 3,493 9729 הראל 0.86% 5.72% 8.63% 17.55% 26.18% 3,435 9564 הפניקס 0.81% 7.00% 11.81% 24.22% 37.20% 3,523 9594 הכשרה 0.81% 5.55% 9.08% 17.77% 30.96% 188 9631 איילון (*) 1.03% 8.48% 13.00% 23.83% 32.13% 68 9671 ממוצע 0.87% 6.37% 10.16% 20.54% 31.60%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.



