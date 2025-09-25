ביטוח מנהלים, אוגוסט 2025 - איילון ומנורה מבטחים בראש - ליגת FUNDER ביטוח מנהלים

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
סיכום אוגוסט בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. כלל הנתונים בתשואות חיוביות, למרות שנמוכות משמעותית מהתשואות בחודש קודם.
תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים
1. איילון בחודש חזק עם נצחון בכללי ובקרן י'.
2. התשואות במסלולים השונים ל-3 ול-5 שנים נמוכות יותר החודש, מאשר בחודש שעבר.
3. נתוני הגופים השונים בתשואה במסלולים תלויי גיל, כוללים הפעם את נתוני התשואה של הפניקס, שחזרו להוביל בטווחים הארוכים במסלולים אלה.
תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול
בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.03% לעומת 1.08% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.9% (הפניקס) ל-1.18% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 8.99%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.4%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.2%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-52.27%.
איילון מנצחים החודש עם תשואה של 1.18%. אחריהם מנורה מבטחים עם 1.14%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (0.9% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 60.94%.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י'
|
שם קרן
|
תשואה אוגוסט
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
איילון
|
1.18%
|
11.86%
|
18.08%
|
34.68%
|
55.00%
|
2,072
|
46012
|
מנורה מבטחים
|
1.14%
|
8.93%
|
14.21%
|
29.37%
|
47.04%
|
13,544
|
18012
|
הראל
|
1.05%
|
7.89%
|
12.25%
|
27.03%
|
46.87%
|
26,079
|
259012
|
הכשרה
|
1.04%
|
7.29%
|
12.53%
|
23.94%
|
50.61%
|
1,862
|
35012
|
מגדל
|
0.95%
|
8.70%
|
13.79%
|
30.77%
|
52.11%
|
83,803
|
17012
|
כלל
|
0.92%
|
9.42%
|
14.79%
|
27.37%
|
53.30%
|
44,843
|
14012
|
הפניקס
|
0.90%
|
8.85%
|
15.16%
|
31.21%
|
60.94%
|
30,650
|
7012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
1.03%
|
8.99%
|
14.40%
|
29.20%
|
52.27%
|
|
תשואות מסלול כללי – איילון מובילים במרבית חתכי הזמן
התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 1% לעומת 1.07% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.94% (הפניקס) ל-1.12% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 8.9%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.05%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.17%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-49.02%.
איילון מנצחים גם במסלול זה עם 1.12%, הראל במקום שני עם 1.02%. איילון מובילים גם כאן במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, וב-3 השנים האחרונות עם 33.84%. הפניקס (0.94% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 56.41%.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי
|
שם קרן
|
תשואה אוגוסט
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
איילון
|
1.12%
|
11.57%
|
17.69%
|
33.84%
|
51.69%
|
1,764
|
116
|
הראל
|
1.02%
|
7.61%
|
11.68%
|
25.56%
|
43.73%
|
21,664
|
88
|
הכשרה
|
0.97%
|
7.74%
|
12.86%
|
27.29%
|
45.39%
|
4,691
|
62
|
כלל
|
0.96%
|
9.30%
|
14.13%
|
27.37%
|
49.37%
|
12,185
|
99
|
מגדל
|
0.96%
|
8.76%
|
13.83%
|
29.55%
|
47.52%
|
35,055
|
17013
|
הפניקס
|
0.94%
|
8.42%
|
14.12%
|
31.43%
|
56.41%
|
28,052
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
1.00%
|
8.90%
|
14.05%
|
29.17%
|
49.02%
|
|
מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים ב-2 מסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.08%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.27%. איילון מקום שני עם 1.25% החודש ומובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה אחרונה. הפניקס מציגים תשואה החודש ולכן חוזרים למקום הראשון בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 0.98%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול עם 1.18%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. הפניקס חזרו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 54.12%.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.03%. כלל מנצחים במסלול עם 0.93%. הפניקס חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, וכן בתשואה ל-3 ול-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול מעל גיל 60, שבעצם מובילים בתשואה החודש, מתחילת השנה, בשנה האחרונה, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50
|
שם קרן
|
תשואה אוגוסט
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
1.27%
|
10.26%
|
15.56%
|
33.29%
|
53.41%
|
1,272
|
9536
|
איילון
|
1.25%
|
12.88%
|
19.24%
|
36.59%
|
55.23%
|
306
|
9636
|
הראל
|
1.11%
|
9.07%
|
13.28%
|
27.87%
|
46.40%
|
2,590
|
9562
|
הכשרה
|
1.05%
|
7.56%
|
12.76%
|
23.26%
|
40.24%
|
269
|
9629
|
מגדל
|
1.03%
|
9.13%
|
14.64%
|
32.70%
|
51.17%
|
4,066
|
9599
|
כלל
|
1.00%
|
10.20%
|
15.50%
|
29.90%
|
55.54%
|
3,819
|
9659
|
הפניקס
|
0.88%
|
10.71%
|
17.60%
|
38.42%
|
65.69%
|
8,031
|
471
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
1.08%
|
9.97%
|
15.51%
|
31.72%
|
52.52%
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60
|
שם קרן
|
תשואה אוגוסט
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
מנורה מבטחים
|
1.18%
|
9.20%
|
14.22%
|
29.47%
|
47.47%
|
1,085
|
9537
|
איילון
|
1.13%
|
11.32%
|
17.05%
|
33.21%
|
45.99%
|
104
|
9670
|
הראל
|
1.05%
|
8.00%
|
12.11%
|
26.18%
|
41.13%
|
2,269
|
9563
|
מגדל
|
0.99%
|
8.83%
|
13.87%
|
30.33%
|
44.67%
|
3,634
|
9604
|
כלל
|
0.89%
|
8.66%
|
13.68%
|
27.74%
|
45.61%
|
11,208
|
9660
|
הכשרה
|
0.88%
|
7.56%
|
12.24%
|
24.11%
|
39.31%
|
226
|
9630
|
הפניקס
|
0.76%
|
9.09%
|
15.41%
|
32.72%
|
54.12%
|
4,633
|
9593
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע
|
0.98%
|
8.95%
|
14.08%
|
29.11%
|
45.47%
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60
|
שם קרן
|
תשואה אוגוסט
|
מתחילת השנה
|
12 ח' אחרונים
|
36 ח' אחרונים
|
60 ח' אחרונים
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
מספר קופה
|
כלל
|
0.93%
|
6.84%
|
10.73%
|
21.13%
|
31.73%
|
2,230
|
9661
|
מנורה מבטחים
|
0.92%
|
6.62%
|
10.41%
|
20.61%
|
32.29%
|
1,183
|
9544
|
מגדל
|
0.88%
|
6.51%
|
10.32%
|
21.98%
|
31.22%
|
3,493
|
9729
|
הראל
|
0.86%
|
5.72%
|
8.63%
|
17.55%
|
26.18%
|
3,435
|
9564
|
הפניקס
|
0.81%
|
7.00%
|
11.81%
|
24.22%
|
37.20%
|
3,523
|
9594
|
הכשרה
|
0.81%
|
5.55%
|
9.08%
|
17.77%
|
30.96%
|
188
|
9631
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון (*)
|
1.03%
|
8.48%
|
13.00%
|
23.83%
|
32.13%
|
68
|
9671
|
ממוצע
|
0.87%
|
6.37%
|
10.16%
|
20.54%
|
31.60%
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
