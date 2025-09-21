עופר גרינברגר מונה למנכ"ל ונשיא אפלייד מטיריאלס ישראל

עופר גרינברגר (64) מונה לנשיא אפלייד מטיריאלס ישראל ומנכ"ל היחידה העסקית האסטרטגית חטיבת PDC - Process Diagnostics and Control. גרינברגר חוזר לתפקיד לאחר שכיהן בו בעבר בין השנים 2017-2022.
לאחר סיום כהונתו כמנכ"ל, מילא גרינברגר תפקידים נוספים באפלייד מטיריאלס העולמית ובשנת 2024, החל ללוות את החברה כיועץ חיצוני לענייני מיזוגים ורכישות.
גרינברגר הוא בעל ניסיון ניהולי בינלאומי ומקצועי עשיר בתחומי טכנולוגיה מורכבים. בין השנים 2012-2015 כיהן כמנכ"ל אורביט מערכות תקשורת בע"מ ולפני כן כיהן כנשיא ומנכ"ל חברת KLA-Tencor ישראל במשך כ-8 שנים. הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות בהנדסת מכונות ותואר שני במנהל עסקים מהטכניון ובוגר התוכנית להכשרת מנהלים בכירים באוניברסיטת סטנפורד ארה"ב.