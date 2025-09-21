תיק אישי
עופר גרינברגר מונה למנכ"ל ונשיא אפלייד מטיריאלס ישראל

עופר גרינברגר מונה לנשיא אפלייד מטיריאלס ישראל ומנכ"ל היחידה העסקית האסטרטגית חטיבת PDC - Process Diagnostics and Control

 

 
עופר גרינברגר, צילום: מיכה לובטוןעופר גרינברגר, צילום: מיכה לובטון
 
עידו אסיאג
21/09/2025

עופר גרינברגר (64) מונה לנשיא אפלייד מטיריאלס ישראל ומנכ"ל היחידה העסקית האסטרטגית חטיבת PDC - Process Diagnostics and Control. גרינברגר חוזר לתפקיד לאחר שכיהן בו בעבר בין השנים 2017-2022.

לאחר סיום כהונתו כמנכ"ל,  מילא גרינברגר תפקידים נוספים באפלייד מטיריאלס העולמית ובשנת 2024, החל ללוות את החברה כיועץ חיצוני לענייני מיזוגים ורכישות.

גרינברגר הוא בעל ניסיון ניהולי בינלאומי ומקצועי עשיר בתחומי טכנולוגיה מורכבים. בין השנים 2012-2015 כיהן כמנכ"ל אורביט מערכות תקשורת בע"מ ולפני כן כיהן כנשיא ומנכ"ל חברת KLA-Tencor  ישראל במשך כ-8 שנים. הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות בהנדסת מכונות ותואר שני במנהל עסקים מהטכניון ובוגר התוכנית להכשרת מנהלים בכירים באוניברסיטת סטנפורד ארה"ב.

