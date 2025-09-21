תיק אישי
בנק EFG השוויצרי צופה עלייה במחיר הזהב לרמה של 3,850 דולר לאונקיה

 

 
עלים רמטולה, אסטרטג ראשי בבנק השוויצרי EFG, צילום: EFG Portrait Alim Remtullaעלים רמטולה, אסטרטג ראשי בבנק השוויצרי EFG, צילום: EFG Portrait Alim Remtulla
 
אלים רמטולה, אסטרטג המט"ח הראשי של EFG Bank
21/09/2025

"הזהב צפוי להמשיך ליהנות מתנופה חיובית בטווח הקצר ומציב יעד טקטי לטווח של שלושה חודשים למחיר הזהב (XAU/USD) ברמה של 3,850 דולר לאונקיה עם פוטנציאל לעליות נוספות", כך מעריך אלים רמטולה, אסטרטג המט"ח הראשי ב-EFG. 

בשלושת החודשים האחרונים הזהב נסחר במגמה חיובית ובתנודתיות גבוהה, מגמה שהשתנתה מאז הכריז הנשיא טראמפ על תוכנית המכסים ב־2 באפריל.

כיום החוזים העתידיים על הזהב מאותתים על יציבות ואף עלייה מחודשת בתנודתיות, זאת על רקע חידוש הורדות הריבית של הפד, מהלך שעשוי להסיר חסם ולהפוך לגורם תומך במחירי הזהב כלפי מעלה.

היקף ההשקעות בקרנות סל (ETF) זינק מאז שנתוני המאקרו בארה"ב החלו להיחלש בקיץ, במקביל לעלייה בביקוש לזהב בסין מאז ההכרזה של הנשיא טראמפ על הטלת מכסים. 

מאז אפריל הזהב נסחר ביציבות, עם רמת תמיכה ברורה סביב ה- 3,500 דולר לאונקיה. כמו כן, רכישות מצד בנקים מרכזיים צפויות להתגבר אם מחיר הזהב יירד לכיוון 3,200.

תמונת המאקרו והסיכונים

התחזית של EFG נשענת על צמיחה של כ־1.8% בארה"ב, לצד תרומה של אירופה וסין לשמירה על קצב צמיחה עולמי קרוב ל־3%. במציאות זו, משקיעים מוסדיים שיפנו חזרה לנכסי סיכון צפויים לשמור על הזהב כמרכיב גידור בתיקיהם. הזהב ימשיך לשמש מגן מפני סיכוני סטגפלציה, מתקפות על עצמאות הבנקים המרכזיים, רמות חוב גבוהות במדינות ה־ G10 ומתח גיאופוליטי במזרח אירופה, המזרח התיכון ואסיה.
 

