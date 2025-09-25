אסטרטגיה חדשה, לוגו חדש – "יחד במסלול הקריירה"

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה: "בשוק העבודה מתרחשים שינויים גדולים ומהירים ביותר, זה מחייב את כולנו לאמץ תפיסות חדשות, להתאים את דרכי הפעולה ולשלב חדשנות עם אנושיות, כי מי שלא יתעדכן למול התמורות והשינויים יתקשה להיות רלבנטי. שירות התעסוקה המתחדש, שם לו למטרה לשפר את השירות לכלל לקוחותיו ולהבטיח שאף אחד לא יישאר מאחור. לשם כך, יש צורך בגישה חדשה ובסיפור חדש – להתחדש למען המחר עבור הציבור והמשק, לשים את מחפשי העבודה במרכז, להסתכל עליהם באופן הוליסטי ודיפרנציאלי, ללוות אותם בצמיחה במסלול הקריירה ולהבטיח שכל אחד מהם יקבל את מלוא הכלים שיאפשרו צמיחה, ופיתוח מיומנויות מותאמות לעידן הדיגיטל. זה המיתוג החדש, זה נרטיב חדש – שמבטא סינרגיה בין מחויבות ציבורית לאנשים, לא רק עד הכניסה לעבודה אלא גם לאורך מסע הקריירה, כי בשוק העבודה המודרני אי אפשר אחרת"

נוכח תהליכי השינוי העוברים על שוק העבודה, גוברת ההבנה שישנו צורך בשינוי תפיסתי ובתהליכי העבודה של המדינה למול מחפשי העבודה. לפיכך ולקראת השנה החדשה מאמץ שירות התעסוקה אסטרטגיית עבודה חדשה שבמסגרתה ביצע שורה של שינויים וביניהם הרחבה משמעותית של קהלי היעד, לרבות ובדגש משרתי המילואים ובנות ובני זוגם המקבלים מענה במסגרת מיזם "ממדים לתעסוקה", ממגוון שירותיו נהנו עד כה אלפים רבים; הגדלה משמעותית מאוד של מארג הכלים והשירותים שאותם מספק למחפשי העבודה, לרבות קורסים ברמות שונות, הכשרות בסיס לצד הכשרות מתקדמות, ייעוצי קריירה, אימונים תעסוקתיים, סדנאות לחיזוק מיומנויות ועוד; בנוסף, הכניס השירות לתהליכי כלי AI מתקדמים, הן בתהליכי הייעוץ וההכוונה, הן בתהליכי ההכשרה והן בתהליכי ההשמה. גולת הכותרת של השינוי האסטרטגי בעבודת שירות התעסוקה המתחדש הוא בהרחבת המאמצים מהשמה, כנדרש בחוק, לגישה הוליסטית וארוכת טווח שבה השירות מעניק לדורשי העבודה את מלוא הכלים הנדרשים לחזרה אפקטיבית למעגל העבודה – לא רק למצוא עבודה אלא גם להתמיד בה ולהתקדם בה, כי בשוק עבודה המשתנה ללא הרף אין דרך אפקטיבית מלבד למידה, עדכון ורכישת כלים רלבנטיים כל העת.

כביטוי לאסטרטגיה החדשה, אימץ השירות לוגו חדש תחת הסלוגן "יחד במסלול הקריירה", המבטא את תפיסת מחפשי העבודה כלקוחות, ומשקף את המחויבות של שירות התעסוקה המתחדש לליווי ותמיכה לאורך מסע הקריירה של מחפשי העבודה. במרכז הלוגו החדש, המצ"ב, צורת האינפיניטי (אינסוף) בגווני כחול וורוד, ולצידה שבע נקודות ורודות העוקבות בזו אחר זו בקצב הולך וגדל – האינפיניטי משקף את התפיסה התהליכית לגבי החזרה לעבודה המחייבת שותפות, למידה מתמשכת וליווי צמוד לכל אורך הדרך של שירות התעסוקה המתחדש את מחפשי העבודה; הכחול מייצג את הממלכתיות ומשקף את המחויבות המדינתית למחפשי העבודה, שהם כלקוחות שהמדינה מחויבת להצלחתם; הוורוד משקף את האנשים, יחידים עם חלומות, שאיפות ויכולות שזו עמדת הבסיס כלפי מחפשי העבודה שעל השירות, כנציג המדינה, להבטיח את הגשמת שאיפותיהם ומימוש יכולותיהם וחלומותיהם; הנקודות הוורדות מסמלות את השלבים והצעדים במסלול הקריירה, כשבכל תחנה במסע, מחפשי העבודה מתקדמים, מתפתחים ומתעצמים.





תמונת הלוגו החדש, קרדיט: דוברות שירות התעסוקה