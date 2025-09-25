שלושה רעיונות השקעה בעידן של שוק תנודתי

משקיעים יושבים על הרבה של מזומנים. זה אולי נשמע כמו בעיה מצוינת, אבל האמת היא שהם מודאגים ממיתון ומהערכות שווי גבוהות מאד של מניות, ופשוט לא בטוחים לאן לפנות בשוק הזה. לכן כמה אנליסטים מובילים מהשורה הראשונה נשאלו מה הם היו עושים עם סכום חד־פעמי של 100,000 דולר... והתשובות שלהם מתורגמות כאן לרעיונות השקעה.

רעיון 1: לבחון חברות שמשלמות דיבידנדים איכותיים

אנליסט מחברת ריצ'רד ברנשטיין (Bernstein Advisors’s) אומר שהשווקים מתמחרים יותר מדי חדשות טובות ומהמרים על הורדןת ריבית אגרסיביים וצמיחת רווחים חזקה. אם הדברים לא יתפתחו ככה, הוא אומר שמשקיעים יחפשו יציבות ולא ספקולציות. לכן הוא נשען על מניות דיבידנדים איכותיות במוצרי צריכה בסיסיים, שירותי בריאות ושירותים, ומציין כמה שמות בינלאומיים נבחרים.

הרעיון שלו פשוט: להתמקד בחברות עם תזרים מזומנים מוצק ומוניטין של העלאת הדיבידנדים שלהן שנה אחר שנה. אמנם המניות האלה בדרך כלל לא מובילות כשהשווקים פורחים, אך הן מחזיקות מעמד טוב יותר כשהמצב נעשה קשה. מניות המשלמות דיבידנדים נותנות למשקיעים רווח מובנה כלומר, התשואה עצמה יכולה לתמוך במחירי המניות כשהשווקים תנודתיים. אמנם הן לא יככבו בשוק שורי, אבל הן בהחלט יכולות לפרוח כאשר הדברים נהיים קשים יותר.

נקודת התחלה טובה יכולה להיות קרנות סל: קרן WisdomTree US Quality Dividend Growth (טיקר: DGRW) משקיעה בחברות אמינות שמשלמות דיבידנדים עם סיכויי צמיחת רווחים חזקים.

רעיון 2: שווקים מתעוררים וחברות קטנות

אנליסטית מ- Allspring Global Investments אומרת שההזדמנויות המשכנעות ביותר במניות כרגע נמצאות בשווקים מתעוררים ובמניות קטנות. הפד רק עכשיו התחיל להוריד שוב את הריבית, מה שאמור לעזור לכלכלות מתפתחות.

השווקים המתעוררים הרוויחו מהירידה בדולר האמריקאי והם נסחרים באופן כללי בהנחות גדולות בהשוואה לשווקים מפותחים. למרות היתרונות האלה, ההקצאות הגלובליות לשווקים מתפתחים ירדו מיותר מ-13% ל-5% בלבד כיום. אם החשיפה פשוט תחזור לממוצע של עשר שנים שזה בסביבות 6.5%, הההערכה היא שזה יוכל להכניס יותר מ-500 מיליארד דולר חזרה למניות של שווקים מתפתחים.

בינתיים, החברות הקטנות נשארו דיי מאחור בשנים האחרונות במיוחד בגלל הריביות הגבוהות שמתחשבות דווקא בחברות גדולות יותר עם מאזנים חזקים יותר. אבל אם אנחנו עומדים להיכנס שוב לתקופה של ריביות נמוכות יותר, כל זה יכול להשתנות. מדובר כאן בחברות איכותיות - לא כאלה עם חוב כבד או רווחיות חלשה – אלא חברות עם פוטנציאל טוב להתאוששות. אגב, ירידת ריביות אמורה להקל על הלחץ על חברות קטנות יותר, במיוחד אלו עם חוב נמוך יותר ורווחיות מוכחת.

איך ניתן להשקיע בכיוון הזה? עבור שווקים מתפתחים, תעודת הסל Vanguard FTSE Emerging Markets (טיקר: VWO), מציעה חשיפה רחבה ברחבי ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה יחד עם שווקים כמו טייוואן ומקסיקו. עבור חברות קטנות, SPDR Portfolio S&P 600 SmallCap (טיקר: SPSM) עוקבת אחר החברות הקטנות יותר בארה"ב. שתיהן רלוונטיות ליישום הכיוון הנ"ל.





תעודות סל DGRW, VWO, XLE באינטרוול שבועי. מאת TradingView



רעיון 3: חקר אנרגיה.

אנליסטית מ- Envestnet חושבת שתחום האנרגיה ראוי למקום בתיקים שכבר יש להם בסיס חזק. ההנחה היא שהביקוש יטפס בטווח הארוך, והערכות השווי הן זולות בהשוואה לשוק הרחב יותר. מה הגורמים לכך? ראשית, בינה מלאכותית מעלה את צורכי החשמל ומרכזי הנתונים כבר מכבידים על הרשת. שנית, במדינות המתפתחות אפשר להבחין בגידול אוכלוסיות ורמת חיים גבוהה יותר, מה שאומר ביקוש רב יותר לאנרגיה באופן כללי.

למרות זאת, יש לציין שמגזר האנרגיה לא הציג ביצועים טובים השנה, בגלל חששות גיאופוליטיים ותנודתיות במחירי הנפט. אבל לפי האנליסטית מעריכה שדווקא זה מה שמציע הזדמנות. מניות אנרגיה נסחרות בדרך כלל במכפילים נמוכים יותר ממדד S&P 500 הכולל, והן יכולות גם לשמש כגידור אם האינפלציה תעלה שוב, כי מחירי הסחורות נוטים לעלות בתנאים אלה.

חשיפה רחבה לאנרגיה הגיונית כאן לאחר שנים של תת-השקעה בנפט וגז, כי זה אומר שההיצע עלול להתהדק עוד יותר ככל שבארות הגז יורדות זה מצב שבדרך כלל תומך במחירים גבוהים יותר. הבעיה היא שמחזורי אנרגיה מתמשכים על פני שנים, לא חודשים, כך שצריך הרבה הרבה סבלנות... תעודת סל רלוונטית יכולה להיות למשל Energy Select Sector SPDR (טיקר: XLE) שנותנת חשיפה רחבה לחברות אנרגיה גדולות בארה"ב.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.