השקעה חדשה בהייטק הביטחוני: בלו וייב קפיטל רוכשת מניות בברייט ויי ויז׳ן לאחר שהשלימה פיבוט עסקי

ברייט ויי ויז'ן ביצעה פיבוט עסקי, על בסיס הטכנולוגיה הייחודית שפותחה בחברה, מתחום ה-AV (רכב אוטונומי) לתחומי אבטחת מתקנים וגבולות ופתרון לזיהוי וניקוי פסולת על מסלולי טיסה.

לברייט ויי ויז'ן הסכם עם חברת טכנולוגית בתחום המודיעין והמעקב מדרום קוריאה למכירת מערכות VISDOM Surveillance בהיקף של 1.2 מיליון דולר לאבטחת מתקנים צבאיים בדרום קוריאה.

חברת בלו וייב וואטר קפיטל מדווחת על משא ומתן לרכישת 20% ממניות חברת ברייט ויי ויז'ן (BrightWay Vision) הישראלית תמורת 243 אלף דולר. BWV החלה את דרכה כספין אוף של אחת מחברות התעשייה הביטחונית המובילות בישראל בתחום האוטו-טק, כשעד היום הושקעו בה כ-50 מיליון דולר. בלו וייב קפיטל הנה חלק מקבוצת משקיעים, אותה מובילים רו"ח דני מגן (בעלי בית ההשקעות טופ אלפא) ואיש העסקים אורי שלמה, אשר רכשו את השליטה בחברת ברייט ויי ויז'ן.

במהלך השנה האחרונה ביצעה BWV שינוי מיקוד עסקי במסגרתו מייעדת החברה את הטכנולוגיה הייחודית שלה מפתרונות ADAS לתחום הרכב האוטונומי לשני פתרונות מתקדמים מבוססי סריקה אלקטרו-אופטית:

האחד, פיתרון VISDOM Surveillance, מערכת ניטור ובקרה לאבטחת מתקנים וגבולות והשנייה, מערכתFoDSpot , פתרון מתקדם לזיהוי פסולת זעירה על מסלולי טיסה בשדות תעופה. יצוין כי לחברת BWV הסכם עם חברה דרום קוריאנית הפועלת בתחום המודיעין ומעקב טכנולוגי למכירת מערכות VISDOM Surveillance לאבטחת מתקנים צבאיים בדרום קוריאה בהיקף של 1.2 מיליון דולר.

הטכנולוגיה של ברייט ויי ויז'ן

מערכת VISDOM אשר פותחה ומיוצרת ע"י החברה, מבוססת על מצלמה ומקור אור אינפרא-אדום (לייזר) העובדת בטכנולוגיית GatedVision. המערכת נועדה לספק תמונה חדה וברורה בתנאי לילה ובתנאי מזג אוויר קשים כגון ערפל וגשם והיא אינה רגישה לסנוור ממקורות אור זרים. מערכת ה-VISDOM יועדה במקור לתחום הרכב האוטונומי ונבדקה ע"י מספר חברות רכב מובילות בעולם בתנאי מזג אוויר קשים וסופות גשמים והוכחה כעדיפה על פתרונות קיימים בשוק כמו סנסוריHDR וחיישנים תרמיים בתנאים אלו.

VISDOM Surveillance

המערכת מספקת פתרון הדמיה חכם לניטור שטחים פתוחים, מתקנים אסטרטגיים וגבולות, בכל תנאי תאורה ומזג אוויר. המערכת משלבת מצלמות חישה מתקדמות עם יכולות AI לניתוח וידאו בזמן אמת, המאפשרות זיהוי אובייקטים בטווחים ארוכים, כולל בני אדם, רכבים ופריטים חשודים.

המערכת פועלת 24/7, עם כיסוי שטח רחב ויכולת שילוב במערכי אבטחה קיימים ומספקת התרעות מיידיות למוקדי שליטה. הודות לחיישני ההדמיה האקטיביים שלה VISDOM מצליחה לזהות איומים גם בתנאי חושך מוחלט, ערפל, גשם כבד או סינוור משמש חזקה. השימושים המרכזיים כוללים הגנה על מתקנים רגישים, שדות תעופה, מתקני אנרגיה וגבולות. המערכת מאפשרת קיצור זמני תגובה, שיפור רמת ההגנה והפחתת עומס על צוותי האבטחה באמצעות אוטומציה חכמה של תהליכי הניטור.

מערכת FoDSpot

המערכת מאפשרת זיהוי פסולת בזמן נסיעה מהירה על מסלול ההמראה, כדי למנוע שאיבתה למנועים המטוסים, באמצעות שילוב טכנולוגיות אופטיות וRF-. המערכת ניתנת להתקנה על רכבים סטנדרטיים או רכבי ניקוי ומספקת הדמיה חכמה המדריכה את המפעיל למיקום הפסולת בדיוק של פחות ממטר. המערכת מזהה אובייקטים קטנים של עד 1x1x1 ס"מ, בכל תנאי תאורה ומזג אוויר, במהירות נסיעה של עד 40 קמ"ש, וברוחב סריקה של עד 13 מטר. הפתרון נועד לקצר זמני סריקה וניקוי, לשפר את הבטיחות ולהפחית עלויות תפעול בשדות תעופה.

בכפוף להשלמת המו"מ ואישור העסקה ברייט ויי ויז'ן תהא הפעילות השנייה בפורטפוליו של בלו וייב קפיטל הציבורית, אשר מחזיקה 16% מהון המניות של חברת קופטר טכנולוגיות מים בע"מ, חברת מו"פ פרטית בעלת טכנולוגיה ייחודית המשתמשת ביוני נחושת חד-ערכיים לחיטוי מים. האפליקציה המסחרית הראשונה של הטכנולוגיה היא חיטוי מי בריכות שחייה ומקוואות. במסגרת ההסכם בין החברות, בלו וייב הנה המפיצה הבלעדית של מוצרי החברה לתחומי המקוואות והחקלאות ביבשת אסיה ובאזור המזרח התיכון.

