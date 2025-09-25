המסר של יו"ר הפד והמשמעות לתיקי ההשקעות

המניות, האג"ח והזהב הציגו תנודות מעורבות ביום רביעי האחרון בעקבות דבריו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג׳רום פאוול, על האיזון בין האינפלציה בארה"ב לדינמיקת התעסוקה.
בעוד שהפד עשוי להתמודד עם איזון עדין של סיכונים בקביעת המדיניות קדימה, אנו רואים סיבה מועטה בלבד עבור משקיעים להישאר על הגדר, כאשר קיימות הזדמנויות סולידיות בכמה סוגי נכסים:
האג״ח לטווח בינוני מציעות תשואות אטרקטיביות.
מחיר הזהב עשוי להמשיך לעלות ככל שהתשואות הריאליות יורדות.
נתיב המדיניות של הפד והתנאים המאקרו-כלכליים עשויים לתמוך בעליות במניות.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מציין:
״אנו רואים בהקלת המדיניות של הפד גורם תומך באופן רחב במניות, באג"ח איכותיות ובזהב, ובכל הנוגע לפעילות במזומנים, אנו ממשיכים לתמוך בהתייחסות הוליסטית לכל תיק ההשקעות״.
עוד לדברי האפלה:
״אנו סבורים כי אג"ח איכותיות יכולות גם להציע הגנה מסוימת מפני ירידות ערך, אם הצמיחה תאט עוד יותר. בתרחיש הבסיס שלנו, מדד S&P 500 צפוי להיסחר סמוך ל־6,800 נקודות עד יוני 2026, כאשר בתרחיש השורי היעד קרוב יותר ל־7,500 נקודות. אנו תומכים בכניסה הדרגתית למניות ובניצול ירידות בשוק להגדלת החשיפה לסקטורים מועדפים, כמו טכנולוגיה אמריקאית, פיננסים, בריאות, שירותי תקשורת ותשתיות".
