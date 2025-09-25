מבוא
1. ביום 9 באפריל 2025 פרסם הפיקוח על הבנקים הוראה מס' 447A בנושא "פרסום מידע מרוכז על קרנות כספיות ומק"מ", אשר קובעת כללים אחידים למערכת הבנקאית לפרסום מידע השוואתי בין פיקדונות, קרנות כספיות ומק"מ, ונועדה להגביר את יכולת ההשוואה ואת התחרות במערכת הפיננסית. ההוראה לוותה בחוזר מספר 2813-06, אשר במסגרתו נקבע כי מועד התחילה של מרבית סעיפי ההוראה יהיה חצי שנה מיום פרסומו.
2. לאחרונה התקבלו פניות מהמערכת הבנקאית בבקשה לקבל ארכה ליישום ההוראה לנוכח העובדה שמועד התחילה שיחול ביום 9.10.2025, הוא היום הראשון של חול המועד סוכות. לנוכח כך שבתקופת החגים מצבת העובדים במערכת הבנקאית איננה מאוישת באופן מלא, הועלה חשש להעלאה לאוויר של פיתוחים טכנולוגיים חדשים ומשמעותיים, מבלי שמצבת העובדים המלאה בבנקים תהיה זמינה לתת מענה לתקלות, ככל שיתרחשו.
3. התיקון לא לווה בפרסום דוח אסדרה לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב, 2021, מאחר שהתיקון כולל דחיית מועדים בלבד.
4. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, הנני דוחה את מועד התחילה של מרבית סעיפי ההוראה ליום 19.10.2025.