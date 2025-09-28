מנכ"ל אנבידיה בראיון ל BG2Pod "אי-איי AI הופך למשאב אסטרטגי...העתיד מדהים"

המסמך שלפניך מבוסס על הראיון 'NVIDIA: OpenAI, Future of Compute, and the American Dream' שנערך עם ג’נסן הואנג, מנכ״ל ומייסד NVIDIA, במסגרת הפודקאסט BG2Pod בהנחיית ביל גורלי וברד גרסטנר. התוכן כאן אינו תמלול מילולי אלא סיכום מפורט, קרוב במבנהו לתמלול, המציג את עיקרי הדברים, הציטוטים המרכזיים והמסרים העיקריים שעלו במהלך הראיון.

מבוא והקשר כללי

הראיון מתמקד בשיחה רחבה על עתיד החישוב המואץ, השותפות האסטרטגית בין NVIDIA ל-OpenAI, והשפעת הטכנולוגיה על הכלכלה, החברה והגיאופוליטיקה. ג'נסן הואנג משתף חזון ברור לגבי המעבר לעולם מבוסס בינה מלאכותית.

עיקרי הדברים

חזון עתידי של OpenAI – OpenAI עשויה להפוך לחברה בשווי טריליוני דולרים, בדומה ל-Meta או Google.

השקעת 100 מיליארד דולר – NVIDIA מתכננת להקים מרכזי נתונים בהספק של 10GW כחלק מהשקעה עצומה ב-AI.

המעבר לחישוב מואץ – GPU נדרש לעיבוד מקבילי של מודלים גדולים, בניגוד ל-CPU.

אין חשש לעודף תשתיות בטווח הקרוב – הביקוש גבוה בהרבה מההיצע.

Extreme Co-Design – שילוב חומרה, תוכנה וארכיטקטורה כיתרון מרכזי של NVIDIA.

תחרות מול ASICs ו-TPU – היתרון של GPU הוא גמישות המאפשרת חדשנות.

עלות כוללת (TCO) – העלות האמיתית נמדדת גם בחשמל, קירור, תחזוקה ורשת.

סוברניות AI – מדינות רוצות שליטה עצמאית ביכולות AI, כמשאב אסטרטגי.

תחרות מול סין – החשיבות של גיוס כישרונות ושמירת יתרון מחקרי בארה"ב.

החלום האמריקאי – טכנולוגיה כבסיס לשגשוג רחב ולתעשייה מחדש בארה"ב.

גרסה בסגנון תמלול Q&A

ביל גורלי: ג’נסן, תודה שהצטרפת אלינו. אנחנו רוצים לדבר לא רק על ההיסטוריה שלך אלא בעיקר על העתיד – לאן הולך עולם החישוב?

ג’נסן: תודה לכם, זה כבוד להיות כאן. העתיד של החישוב ברור לי: אנחנו נכנסים לעידן חדש שבו כל תעשייה תשתנה בגלל בינה מלאכותית.

ברד גרסטנר: נראה שהקשר שלך עם OpenAI שונה מיחסים עסקיים רגילים. איך אתה רואה את זה?

ג’נסן: OpenAI היא לא עוד סטארט-אפ. היא יכולה להפוך לחברה בקנה מידה של טריליון דולר...

ביל: למה בעצם צריך GPU ולא מספיק CPU?

ג’נסן: CPU נבנה לעיבוד כללי. אבל AI דורש חישוב מקבילי בהיקפים עצומים...

ברד: האם ייתכן שהשוק יגיע ל-glut – עודף תשתיות?

ג’נסן: לא בטווח הקרוב. להיפך. אין מספיק מחשבים בעולם כדי לעמוד בקצב.

ביל: מה מבדיל אתכם מתחרות כמו Google TPU?

ג’נסן: אנחנו לא רק שבב. אנחנו מפתחים חומרה, תוכנה, ספריות... זה Extreme Co-Design.

ברד: יש שיאמרו ש-ASIC ייעודי יותר יעיל.

ג’נסן: נכון, אבל הוא לא גמיש. GPU מאפשר חדשנות, ASIC מגביל אותך.

ביל: יש ביקורת שהשבבים שלכם יקרים. מה אתה אומר?

ג’נסן: העלות האמיתית היא לא רק השבב. זה חשמל, קירור, רשת. אנחנו מספקים TCO נמוך ביותר.

ברד: בוא נדבר על מדינות. יש דיבור על סוברניות AI.

ג’נסן: מדינות לא ירצו להיות תלויות באחרות. AI הוא משאב אסטרטגי כמו נפט או חשמל.

ביל: מה לגבי סין?

ג’נסן: סין היא שחקן רציני. היתרון של ארה"ב תלוי בכישרון. אם לא נביא מוחות – נאבד יתרון.

ברד: כלומר, מעבר לטכנולוגיה עצמה?

ג’נסן: בדיוק. בלי חוקרים ומהנדסים אין טכנולוגיה. ארה"ב חייבת למשוך כישרונות.

ביל: איך זה מתקשר ל"החלום האמריקאי"?

ג’נסן: הטכנולוגיה היא כלי. היא יכולה לבנות מחדש את התעשייה, לייצר מקומות עבודה, ולהחזיר אמונה.

סיכום

הראיון מציג את NVIDIA לא רק כחברת שבבים אלא כמובילה חזונית שמעצבת את עתיד הבינה המלאכותית. הדיון נגע בטכנולוגיה, בכלכלה, במדיניות ובחזון של 'החלום האמריקאי' בעידן ה-AI.

טבלה מסכמת – עיקרי הדברים