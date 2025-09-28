קבוצת SQLink, בשיתוף עמותת "אלון ואלה", תרמה מארזי חג לחיילי יחידת 669

קבוצת SQLink, בשיתוף פעולה עם עמותת "אלון ואלה", תרמה לקראת החג מאות מארזים ייחודיים לחיילי יחידת 669 – יחידת החילוץ והפינוי הקרבי של חיל האוויר.
עובדי המטה של קבוצת SQLink התגייסו ולקחו חלק פעיל במבצע התרומה: הם ארזו במשרדי החברה ברמת גן מאות חטיפים וממתקים, הוסיפו לכל מארז גלויה אישית עם ברכה לחג ומילות תודה ללוחמים, ודאגו להפוך כל מארז למחווה מחממת לב.
חיילי היחידה, שמבצעים מדי יום משימות מורכבות של חילוץ ופינוי פצועים משדות הקרב בדרום ובצפון עזה – לעיתים ישירות לבתי החולים – קיבלו את מארזי החג כהבעת הערכה וכאות הוקרה. חלק מהמארזים הועברו גם עבור פצועי היחידה המאושפזים בבתי החולים, על מנת להעניק להם רגע קטן של עידוד וחיוך בתקופה מאתגרת זו.
המהלך הוא חלק משיתוף פעולה מתמשך של קבוצת SQLink עם עמותת "אלון ואלה", במסגרתו מקיימת הקבוצה פעילויות התנדבותיות מגוונות למען הקהילה – ביניהן בישול ארוחות לחיילים בודדים ויוזמות נוספות המחברות בין עובדי הקבוצה לעשייה חברתית משמעותית.
סיון וקאנין, סמנכ"לית משאבי אנוש של הקבוצה, אשר הובילה את הפעילות ההתנדבותית יחד עם שיר תדמור מצוותה, סיפרה כי: "העובדים שלנו שמחו לקחת חלק ביוזמה שמביאה את רוח החג וההערכה שלנו ישירות ללוחמי 669. עבורנו, זו לא רק תרומה – אלא שליחות ערכית וחיבור אמיתי בין עובדי SQLink לבין מי שמגנים עלינו יום ולילה. אנחנו גאים להמשיך את שיתוף הפעולה החשוב עם עמותת 'אלון ואלה' ולשלב עשייה קהילתית כחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית שלנו."