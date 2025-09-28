פריים אנרג׳י מתחברת: רכשה 161 מתקנים סולאריים כדי להגדיל את צבר הנכסים המניבים

החברה חתמה על הסכם מחייב לרכישת מלוא הזכויות בשותפות מוגבלת המחזיקה בבעלות מלאה ב- 161 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 53.7 מגה וואט (DC) בתמורה של 30 מיליון שקל, היקף העסקה הכולל כ- 222 מיליון שקל.

לאחר השלמת הליך המיזוג עם להב אנרגיה ירוקה החברה ממשיכה את הקו האסטרטגי שלה ברכישה נוספת של מתקנים מחוברים מניבים לצד פיתוח מואץ והקמת מתקני הדו שימוש והאגירה בישראל.

החברה הממוזגת הינה בשליטה משותפת של להב אל.אר (43.5%) וירון קיקוז (41.6%) ופועלת במסגרת האסטרטגיה של החברה לפיתוח ורכישת נכסים מניבים בעלי פוטנציאל השבחה בתחום הסולארי והאגירה בישראל ובחו"ל.

העסקה מגלמת תשואת פרויקט PIRR בשנה הראשונה של כ- 7.5% ותשואה תזרימית של כ- 10% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה, ולפני התרומה המשמעותית הצפויה מהשבחת והרחבת המתקנים

היקף ההכנסות בשנה הראשונה לאחר השלמת העסקה צפוי להסתכם בכ- 26 מיליון שקל, עם EBITDA של כ- 16 מיליון שקל, ותזרים פנוי לאחר שירות החוב בסך של כ- 2-3 מיליון שקל

המתקנים הנרכשים הוקמו בשנים 2019-2022 וחוברו לרשת החשמל וזכאים לתעריפים קבועים (בחלקם צמודים למדד) של כ- 24.5-45 אג' לקילו וואט, בהסכמי PPA מול חח"י עד לשנים 2044-2047

בכוונת החברה לפעול להשבחת המתקנים הנרכשים, ולהקים לצד חלקם מתקני דו שימוש ומתקני אגירה בהיקף משמעותי, במהלך השנתיים הקרובות במטרה להגדיל בהיקף מהותי את ההספק הכולל של המערכות הנרכשות ובהתאמה את ההכנסות וה- EBITDA הצפויים מהפרויקטים.

הרכישה כוללת הלוואות פרוייקטאליות (נכון ל31/12/2024) בסך של 192 מיליון שקל בריביות נוחות – 2.3% צמוד ו- 3.6% שקלי לא צמוד, בפריסה עד שנת 2045.

הרכישה כאמור, מתווספת לרכישה מתחילת החודש, של 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (DC) בתמורה של 72 מיליון שקל, היקף העסקה הכולל כ- 200 מיליון שקל ; עסקה המגלמת תשואת פרויקט PIRR שנתית של כ- 8.8% ותשואה תזרימית של כ- 13.2% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה.

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י הממוזגת אשר השלימה את תהליך המיזוג עם להב אנרגיה ירוקה בחודש אוגוסט האחרון, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ועוסקת בייזום פיתוח הקמה הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולרית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, מעדכנת כי חתמה על הסכם מחייב נוסף, הפעם לרכישת מלוא הזכויות בשותפות מוגבלת אשר מחזיקה בבעלות מלאה ב- 161 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 53.7 מגה וואט (DC), וזאת בתמורה לסך של 30 מיליון שקל, כאשר היקף ההשקעה הכולל הינו כ- 222 מיליון שקל.

העסקה מגלמת, תשואה תזרימית של כ- 10% על ההשקעה בשנת הראשונה לאחר השלמת העסקה ותשואה פרויקטאלית PIRR של כ- 7.5%.

בכוונת החברה לפעול לאחר השלמת הרכישה להשבחת הפרויקטים, הוספת חיבורים נוספים, הוספה של מתקני אגירה למתקנים הקיימים והקמה של מתקני דו שימוש ומתקני אגירה בהיקף משמעותי לצד חלק מהמתקנים הקיימים, אשר יאפשרו ניצול מיטבי של נקודות החיבור של המתקנים הנרכשים לרשת החשמל, במטרה להגדיל בהיקף מהותי את ההספק הכולל של המערכות הנרכשות ובהתאמה את ההכנסות וה- EBITDA הצפויים מהפרויקטים.

המתקנים הנרכשים הוקמו בשנים 2019-2022 וחוברו לרשת החשמל וזכאים לתעריפים קבועים (ובחלקם צמודים למדד) של כ- 24.5-45 אג' לקילו וואט (בהסכם PPA מול חח"י עד לשנת 2044-2047), להערכת החברה הם צפויים להניב בשנה הראשונה לאחר השלמת העסקה, הכנסה של כ- 26 מיליון שקל, EBITDA של כ- 16 מיליון שקל, ותזרים פנוי לאחר שירות החוב בסך של כ- 2-3 מיליון שקל.

בתחילת החודש, עדכנה החברה על רכישה של 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (DC) בתמורה של 72 מיליון שקל, היקף העסקה הכולל כ- 200 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת פרויקט PIRR שנתית של כ- 8.8% ותשואה תזרימית של כ- 13.2% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה.

במהלך חודש אוגוסט האחרון עדכנה החברה כי השלימה את תהליך המיזוג עם להב אנרגיה. לפריים הממוזגת צבר פרויקטים משותפים (ללא Pipeline עתידי) מעל לכ- 1 GW וקרוב לכ- 3 GWH אגירה, לצד צפי להכנסות שנת 2027 בהיקף של כ- 394 מיליון שקל ו- EBITDA פרויקטאלי של כ- 218 מיליון שקל (לפני השפעת הרכישה הנוכחית). עוד נציין כי עסקת המיזוג עם להב אנרגיה תרמה לחיזוק הון החברה באופן מהותי, כך שההון העצמי של החברה - גדל בכ- 110 מיליון שקל.