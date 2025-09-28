אורביט חתמה על הסכם המשך לאספקת מערכות תקשורת לוויינית מוטסות

אורביט טכנולוג'יס (ת"א: ארביט) מובילת שוק בפתרונות לניהול קשר ושמע במערכות מוטסות, טרמינלים לתקשורת לוויינית מוטסת וימית הודיעה היום על חתימת הסכם ארוך טווח עם אחת מחברות תקשורת הלוויינים הגדולות בעולם לפיתוח ואספקת מערכות תקשורת לוויינית מוטסות בסך של כ- 2 מיליון דולר. הזמנה זו, הינה הזמנת המשך שהתקבלה בחודש יוני 2024. המערכות צפויות להיות מסופקות במהלך השנים 2025 - 2027.
ההזמנות כוללות פיתוח ואספקת מערכות תקשורת לוויינית מוטסות רב תכליתיות (Multi-Purpose Terminal – MPT) בתדרי Ka, המותאמות לצרכים צבאיים, ממשלתיים ומסחריים.
הלקוח, חברת תקשורת הלוויינים אשר נרכשה על ידי מובילת שוק עולמית אחרת בתחום שירותי תקשורת לוויינית אשר הינה בתהליך שיגור קונסטלציית לוויינים חדשה, והמערכות החדשות שאורביט מפתחת ותייצר עבורן יותאמו גם לקונסטלציית הלוויינים החדשה.
בראיית הלקוח שיקנה מערכות חדישות אלו, הוא ייהנה מקישוריות עם שתי קונסטלציות לוויינים משמעותיות בעלות כיסוי גלובלי רחב ביותר ועם ביצועים בעלי מובילות עולמית.
דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו גאים מאוד על הזמנות נוספות, חשובות ביותר, לפתח ולספק את דור העתיד של מערכות תקשורת לוויינית, אשר תאפשרנה קישוריות עם לוויינים חדישים בעלי ביצועים יוצאי דופן, עבור שתי חברות לווין גלובליות שהתמזגו לחברת ענק בתחום שירותי הלווין ללקוחות צבאיים, ממשלתיים ואזרחיים. הזמנות אלו הינן פועל יוצא של אמון רב ביכולות הטכנולוגיות של חברת אורביט, יחד עם אספקות מוצלחות של טרמינלים קודמים ללקוח זה. טרמינלים אלו הותקנו במגוון רחב של מטוסים והפגינו ביצועים מצוינים העולים על ביצועי המתחרים. אורביט והלקוח (החברה הממוזגת) בונות במשותף מפת דרכים לפיתוח מוצרי העתיד וזוהי חוזקה משמעותית עבור אורביט להיות ספק אסטרטגי של מובילה עולמית בתחום הלוויינות. יתרון משמעותי עבור חברת אורביט הינה היכולת לספק מערכות אשר יתמכו בקונסטלציה משותפת ואחודה של שתי החברות ויאפשרו לאורביט להנות מיתרון תחרותי בשוק."