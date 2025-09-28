רשות ניירות ערך מטילה קנסות כבדים: התעשייה האווירית ובוני התיכון נקנסו במעל מיליון ש"ח

הקנס על התעשייה האווירית הוטל בגין אי כהונת יושב ראש דירקטוריון בחברה במשך כ-10 חודשים. הקנס על בוני התיכון הוטל בגין הפרות של טעויות מהותיות בדוחות כספיים

יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר: "בשנים האחרונות התגלו מספר מקרים של חברות ממשלתיות מדווחות, חלקן חברות מובילות במשק הישראלי, שאינן עומדות בהוראות הדין, במיוחד בהיבטי ממשל תאגידי. שמירה על הדין, על כללי הממשל התאגידי ועל דיווחים תקינים היא תנאי יסוד לקיומו של שוק הון אמין ושקוף. זהו הסטנדרט החל על כלל החברות המדווחות, וחברות ממשלתיות אינן יכולות להיות יוצאות דופן בכך. הקנס שהוטל כיום על התעשייה האווירית משקף מדיניות זו, והרשות תמשיך לפעול ולנקוט את האמצעים העומדים לרשותה, על מנת להבטיח שחברות ממשלתיות מדווחות יפעלו בהתאם לדין ולכללי הממשל התאגידי החלים עליהם."

ועדת הקנסות של הרשות לניירות ערך הטילה לאחרונה עיצום כספי בסך 825,000 ₪ על התעשייה האווירית לישראל בע"מ בגין אי כהונת יו"ר דירקטוריון בחברה החל מ- 1 בנובמבר 2024 ועד היום.

על פי הדין, הגורם שממנה יושב ראש דירקטוריון בתאגיד מדווח הוא הדירקטוריון.

הדירקטוריון מינה יו"ר רק ביום 12 במרץ 2025 – כ-3.5 חודשים לאחר סיום כהונת יושב הראש הקודם. בנוסף, משפסלה הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות את המועמד שנבחר על ידי הדירקטוריון, הרי שהתהליך לא הושלם והמינוי לא קם. בנסיבות אלה, על דירקטוריון החברה היה לפעול בתוך זמן סביר לבחירת מועמד חדש לתפקיד.

עם זאת, לאור טענת החברה כי היא פעלה ללא לאות על מנת להביא למינוי יושב ראש דירקטוריון, תוך קיום דיונים, שיחות והתכתבויות על מנת למנוע את ההפרה - הוחלט להפחית את העיצום הכספי שהוטל על החברה בשיעור של 20%.

בנוסף, הטילה ועדת הקנסות עיצום כספי בסכום של 238,866 ₪ על חברת בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ בגין 6 הפרות של טעויות מהותיות בדוחות כספיים של החברה לרבעונים ראשון עד שלישי 2023, דוח שנתי ולרבעונים ראשון ושני 2024.

הטעויות המהותיות בדוחות הכספיים של החברה היו בקשר לטיפול החשבונאי של החברה בעסקאות קומבינציה, והן התגלו על ידי החברה בעקבות בדיקת רוחב ושאלות שהופנו אליה על ידי סגל הרשות.

בנוסף, הוטלו על ידי הוועדה שני עיצומים כספיים נוספים:

עיצום כספי בסכום של 84,603 ₪ הוטל על חברת פינרג'י בע"מ, בגין הפרה של אי גילוי זהות לקוחות מהותיים בדוח שנתי והפרה של חובת העדכון.

עיצום כספי בסכום של 24,000 ₪ הוטל על חברת תיגי בע"מ בגין 2 הפרות של אי גילוי זהות לקוחות מהותיים בדוח שנתי.

בכוונת הרשות לניירות ערך להמשיך ולפעול בכלי האכיפה השונים כנגד הפרות, על מנת להגן על ציבור המשקיעים מפני פעילות לא חוקית בשוק ההון.

העיצומים הכספיים המלאים מפורסמים באתר הרשות לניירות ערך: https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-admin-enforcement/Corporation

לינק לעיצום על תע"א: https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-admin-enforcement/Sanctions-Corporate-Governance

לינק לעיצום על בוני התיכון: https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-admin-enforcement/Sanctions-Directors-Report