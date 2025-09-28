אפלייד מטיריאלס ו-GlobalFoundries משתפות פעולה להאצת פוטוניקה מבוססת בינה מלאכותית

אפלייד מטיריאלס (נאסד"ק: AMAT) הכריזה היום על שיתוף פעולה אסטרטגי עם GlobalFoundries (GF) להקמת מתקן ייצור מתקדם למוליכי גל באתר GF בסינגפור, במטרה להאיץ את מהפכת הפוטוניקה, המונעת על ידי בינה מלאכותית.
שיתוף הפעולה מסמן אבן דרך משמעותית בהתפתחות הפוטוניקה כטכנולוגיית בסיס ליישומי AI מהדור הבא, הכוללים מציאות רבודה (AR) וחוויות דיגיטליות מוכוונות משתמש, שדורשות מערכות אופטיות אולטרה יעילות, עם משקל נמוך ורמת ביצועים גבוהה.
אפלייד מטיריאלס תפתח מוליכי גל מתקדמים, ו-GF תשמש כשותפתה לייצור המוני בסינגפור, ותנצל עשרות שנות ניסיון בתחום השבבים.
"הפוטוניקה הופכת במהירות למרכיב קריטי במשקפי מציאות רבודה, וממקמים את המשתמש במרכז חוויית ה-AI ואפלייד מטיריאלס נמצאת בעמדה ייחודית להוביל מהפכה זו", אמר ד"ר פול מייסנר, סגן נשיא ומנכ"ל חטיבת פלטפורמות הפטוניקה באפלייד מטיריאלס. "שיתוף הפעולה עם GlobalFoundries מאפשר לאפלייד להרחיב את מנהיגותה בהנדסת חומרים ולספק טכנולוגיות תצוגה משולבות במיוחד."
"GlobalFoundries גאה לשתף פעולה עם אפלייד מטיריאלס לקידום חדשנות פוטוניקה בסינגפור", אמר יו קונג טאן, סגן נשיא בכיר ומנהל כללי של הייצור באסיה פסיפיק ואתר GF בסינגפור. "על ידי שילוב המומחיות הגלובלית שלנו בייצור מוליכים למחצה עם הנדסת החומרים המתקדמת של אפלייד, אנו מספקים פתרונות טכנולוגיים חדשניים שיניעו ויאיצו את אימוץ המכשירים של הדור הבא."
שיתוף הפעולה נשען על אקו-סיסטם פוטוניקה מתפתח בסינגפור, הכולל חומרים, חיישנים, אינטגרציה, הרכבה, בדיקות ויישומים.