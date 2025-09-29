קרנות גידור בנאמנות: הרשות מאריכה "הוראת השעה" - ועוצרת במפתיע הנפקת "קרנות גידור בנאמנות" חדשות

מליאת רשות ניירות ערך החליטה להאריך ב־18 חודשים נוספים את הוראת השעה (שאמורה הייתה להסתיים ב 1 לאוקטובר) המסדירה את פעילותן של קרנות גידור בנאמנות. הארכה זו מאפשרת לרשות זמן לקדם הסדר חקיקה קבוע שיסדיר את הקרנות לטווח הארוך.
קרנות הגידור בנאמנות הושקו לראשונה באפריל 2023, במסגרת הוראה זמנית, שנועדה לאפשר למנהלי קרנות נאמנות להקים מכשיר השקעה חדשני שיכול לבצע את אותם האסטרטגיות שקרנות גידור רגילות מבצעות רק עם שקיפות ופיקוח של הרשות לניירות ערך. כיום, הקטגוריה נחשבת לאחד התחומים הצומחים והמעניינים בשוק ההון המקומי, וממשיכה להנגיש אסטרטגיות גידור מתוחכמות ומכשיר השקעה שהיו שמורים רק למשקיעים כשירים.
עצירת הנפקת קרנות גידור בנאמנות חדשות
בהודעה שקיבלו מנהלי הקרנות אמש נכתב כי אף על פי שהוראת השעה תוארך בשנה וחצי, הרשות לא תאפשר הנפקת קרנות גידור בנאמנות חדשות בתקופה הזו (ככל הנראה עד לחקיקה בנושא).
להערכתנו הגבלת הקמת קרנות גידור בנאמנות עלולה לפגוע באופן מיוחד בחברות קרנות ובמנהלי השקעות שתיכננו להנפיק קרנות כאלו.
להערכת פאנדר ברשות ניירות ערך נמצאים עשרות תשקיפים הממתנים לאישור שלא יוכלו לקבל אישור. לאחרונה אף רכשה קרן גידור גדולה חברה המנהלת השקעות בקרנות נאמנות במיוחד על מנת להנפיק קרנות גידור בנאמנות. התוכניות הללו יאלצו להמתין.
אי הארכת תוקף הוראת השעה לעניין קרנות הגידור בנאמנות הייתה עלולה לאלץ את הקרנות שכבר הונפקו, לשנות את מדיניות הקרנות ולהחזירן לעולם הקרנות הרגילות. לכן הארכת ההוראה נתפסת בשוק כאיתות חיובי מצד הרגולטור, המאפשר המשך פיתוח של המוצר, תוך שמירה על איזון בין חדשנות פיננסית לבין הגנה על ציבור המשקיעים.
מלי לבייב, מנהלת קרנות גידור בנאמנות בסיגמא:
פנינו למלי לבייב, מנהלת קרנות גידור בנאמנות בסיגמא, שהגיבה לחדשות הנ"ל ואמרה: "אני מברכת על החלטת הרשות לניירות ערך להאריך את ההוראה – צעד שמבטיח לציבור הרחב להמשיך וליהנות מאסטרטגיות גידור מתוחכמות ומפוקחות. קרנות הגידור בנאמנות הקיימות כבר קרוב ל־3 שנים ומאפשרות לציבור הרחב ליהנות מביצועים טובים ומנגנון נזילות שעוזר להם להתמיד בהשקעה.
כיום, יותר מתמיד, משקיעים בוחנים את הביצועים של הקרן לאורך זמן, את ניסיונו של מנהל ההשקעות שמנהל את הקרן בפועל ואת היכולת לשמור על סטיות תקן נמוכות."