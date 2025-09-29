מניבים השלימה את רכישת מלוא הזכויות ב"מגדל ארמון" בחיפה

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת הבוקר (ב') על השלמת רכישת מלוא הזכויות (100%) "במגדל הארמון" בחיפה, לאחר שמימשה את אופציית ה-Call - שניתנה לה במסגרת העסקאות הקודמות מול קרן ריאליטי. במסגרת העסקה הנוכחית רכשה מניבים את יתרת הזכויות (25%) בתמורה לכ-57.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ – כך שהחברה מחזיקה מעתה במלוא הבעלות במקרקעין ובמגדל.
נכון ליום 30 ביוני 2025, שיעור התפוסה במגדל ארמון עמד על 97%. המגדל מושכר כמעט במלואו למשרדי ממשלה באמצעות מנהל הדיור, לצד שוכרים כמו קופות חולים, בנק דיסקונט, סופר פארם ועוד.