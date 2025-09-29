תיק אישי
מניבים השלימה את רכישת מלוא הזכויות ב"מגדל ארמון" בחיפה

קרן הריט מימשה את האופציה מול קרן ריאליטי ומחזיקה כעת בבעלות מלאה במגדל המושכר כמעט כולו למשרדי ממשלה

 

 
עופר אברם, שרון שוופי, איתי מל, צילום: נועה זניעופר אברם, שרון שוופי, איתי מל, צילום: נועה זני
 
אלי מאיר
29/09/2025

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת הבוקר (ב') על השלמת רכישת מלוא הזכויות (100%) "במגדל הארמון" בחיפה, לאחר שמימשה את אופציית ה-Call - שניתנה לה במסגרת העסקאות הקודמות מול קרן ריאליטי. במסגרת העסקה הנוכחית רכשה מניבים את יתרת הזכויות (25%) בתמורה לכ-57.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ – כך שהחברה מחזיקה מעתה במלוא הבעלות  במקרקעין ובמגדל.

נכון ליום 30 ביוני 2025, שיעור התפוסה במגדל ארמון עמד על 97%. המגדל מושכר כמעט במלואו למשרדי ממשלה באמצעות מנהל הדיור, לצד שוכרים כמו קופות חולים, בנק דיסקונט, סופר פארם ועוד. 
 

