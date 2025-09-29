לומברד אודייר: תשואות נמוכות תומכות בגישה חיובית לנכסי סיכון

ד"ר לוקה בינדלי, מנהל אסטרטגיית ההשקעות בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין כי ההתפתחויות האחרונות בשווקים תמכו בביצועי תיקי ההשקעות, נכסי שווקים מתעוררים הובילו את העליות, התשואות ירדו, פערי התשואות התרחבו והדולר נחלש. מגמות אלו משקפות כלכלה עולמית שמאטה אך אינה נכנסת למיתון. בארה"ב שוק העבודה מתרכך, המכסים עולים והאתגרים הפיסקאליים במדינות המפותחות נמשכים, בעוד שסין מציעה הקלה חלקית בלבד דרך צמיחה ותמריצים ממוקדים. למרות זאת, שתי הפחתות ריבית נוספות הצפויות השנה מצד הפדרל ריזרב יספקו לדעתנו רשת ביטחון ותמיכה לשווקים.על רקע מדיניות מוניטרית תומכת, אנו ממשיכים להחזיק במניות במשקל עודף מתון, עם הטיה לשווקים מתעוררים בזכות הערכות שווי אטרקטיביות וצפי לחידוש בצמיחת הרווח למניה.
פריצת מחיר הזהב מעל 3,500 דולר לאונקיה התרחשה בסביבה של עקום תשואות תלול יותר, אי-ודאות פיסקאלית וחששות סביב עצמאות הפדרל ריזרב. אנו מעריכים שמגמת העלייה תימשך על רקע ירידת הריביות הריאליות, היחלשות הדולר והמשך ביקוש עודף על היצע. בהתאם לכך העלינו את החשיפה לזהב למשקל יתר, מהלך שמספק גם פיזור חשוב בזכות הקורלציה הנמוכה או השלילית שלו מול מניות ואג"ח.
בתחום האג"ח אנו מעדיפים מח"מ בינוני של חמש שנים, לצד השקעה באג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ובאג"ח של שווקים מתעוררים, המציעות תשואות עודפות ופרופיל סיכון משופר ביחס לאג"ח ממשלתיות. התמונה הכוללת מחזקת את הגישה שלנו כי גם בתקופה של האטה ואי ודאות גוברת, שמירה על השקעה מפוזרת וגישה מתונה של נטילת סיכון הן המפתח להשגת תשואה יציבה.