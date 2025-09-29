אפס פחמן עד 2050: Epson מכריזה על מהפכה סביבתית ומעבר גלובלי ל-100% אנרגיה ירוקה

Epson היפנית, יצרנית המדפסות והמקרנים, שואפת לצמצם לאפס עד 2050 את פליטות הפחמן בכל שלוחותיה ומפעליה ולמסד עתיד נטול שימוש במשאבי טבע יקרים

חברת Epson הודיעה כי היא מתכוונת לחזק את מחויבותה לחדשנות סביבתית ולאחריות תאגידית באמצעות צעדים ברי־מדידה. בין היוזמות הבולטות: מעבר מלא ל־100% חשמל ממקורות מתחדשים בכל אתרי החברה ברחבי העולם, לצד צמצום ההשפעה הסביבתית של מערך הלוגיסטיקה.

אם בעבר הדגש של Epson, הידועה כיצרנית עולמית של מדפסות ומקרנים ופתרונות אוטומציה, היה על החזון הסביבתי ושיפור חיי היומיום באמצעות טכנולוגיות יעילות, קומפקטיות ומדויקות, כעת המיקוד עובר להורדת פליטות פחמן לאורך שרשרת המוצר ולחיזוק הכלכלה המעגלית במודל העסקי.

ב־2023 הפכה Epson לראשונה במגזר הייצור ביפן שעברה במוצהר למדיניות של שימוש בחשמל ממקורות מתחדשים בלבד. מדובר באבן דרך משמעותית בדרך ליעד שאפתני – להפוך עד 2050 לחברתCarbon Negative וללא שימוש במשאבים טבעיים מתכלים. ההישג משקף את האמונה רבת השנים של Epson בצורך לנקוט צעדים מדידים ומשמעותיים להתמודדות עם שינויי האקלים ולהפחתת ההשפעה הסביבתית.

לדברי ירון פרץ, מנהל חברת Epson ישראל, המעבר מכסה לא רק את מתקני הייצור, אלא גם משרדים ואתרי מחקר ברחבי העולם. במקביל, החברה משנה את מערך הלוגיסטיקה כך שיהיה יותר בר־קיימא. החברה פועלת בצמוד לספקים ושותפים כדי לשפר את יעילות ההובלה, לאופטימיזציה של מסלולי תחבורה ולצמצום פליטות פחמן מזירות לאורך שרשרת האספקה. כך לדוגמה, חדשים, שנמצאים בשלבי הקמה, מתוכננים לפעול על אנרגיה סולארית ולכלול מגוון רחב של אמצעים ׳ירוקים׳ דוגמת מחזור מתכות ושימוש באריזות מגן ממוחזרות למוצרי החברה.

Epson אף עברה משימוש במכולות סטנדרטיות למכולות High-Cube בתחבורה ימית, מהלך ששיפר את קיבולת ההעמסה ב־14.3% וצמצם את תדירות המשלוחים ואת פליטות גזי החממה הנלוות. ביוזמה נוספת התבצע מעבר להובלה באוניות שהונעו בדלקים, פעולה שהפחיתה כ־220 טון פליטות בהשוואה לדלק כבד מסורתי. בנוסף, החברה פתחה נתיב שיט חדש לחוף המזרחי של ארה"ב, שהפחית משמעותית את השינוע ברכבות וצמצם עוד כ־320 טון פליטות.

לדברי פרץ, קיימות איננה סיסמה אלא אחריות יומיומית. ״המעבר שלנו לאנרגיה מתחדשת והמאמצים להורדת פליטת הפחמן בלוגיסטיקה הם רק שניים מהצעדים המעשיים שאנו נוקטים. אנו גאים לשתף בהתקדמות שלנו וממשיכים לשאוף לעתיד בר־קיימא והוגן יותר." לדבריו, המסע הסביבתי של Epson מבוסס על הפילוסופיה של יעילות, קומפקטיות ודיוק ואלה מוטמעת בכל תחום בפעילות העסקית. ״בכך ממשיכה החברה להציב סטנדרטים להשפעה חיובית ולסייע לתעשיות ולקהילות במעבר לעתיד דל־פחמן.״