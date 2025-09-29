ביקור ראשון - מלחמה עם אוקראינה, ביקור שני - מלחמת עולם?

אולימפיאדת החורף בבייג׳ין התקיימה בין 4 ל-20 בפברואר 2022. זו הייתה הפעם השנייה שסין אירחה משחקים אולימפיים (הראשונה הייתה אולימפיאדת הקיץ 2008 בבייג׳ין).

באולימפיאדת החורף בבייג׳ין 2022 הגיעו כמה מנהיגי עולם, למרות מגבלות הקורונה והחרמות הדיפלומטיים של חלק ממדינות המערב (ארה״ב, בריטניה, אוסטרליה ואחרות לא שלחו נציגים רשמיים).

ולדימיר פוטין , נשיא רוסיה ,תומאס באך נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי,נשיא קזחסטן קסים-ג׳ומארט טוקאייב,נשיא אוזבקיסטן שבקט מירזייאייב,נשיא טורקיה רג׳פ טאיפ ארדואן , מלך קמבודיה נורודום סיהאמוני ונשיא פולין אנדז'יי דודה .

היבט פוליטי

סין ניצלה את האירוח כדי להפגין קשרים עם מדינות שאינן חלק מהחרם הדיפלומטי.

הביקור של פוטין הפך לאירוע סמלי במיוחד, מפני שהוא התקיים ממש שבועות ספורים לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה.

במהלך ביקורו של פוטין בבייג׳ין ב־4 בפברואר 2022, הוא נפגש עם שי ג’ינפינג וחברות סין ורוסיה שידרו שותפות אסטרטגית ללא גבולות ("No Limits") כהכרזה על חזית מאוחדת מול המערב.

בהודעה משותפת שהופיעה בעקבות המפגש, סין ורוסיה גינו את התרחבות נאט״ו. ייתכן שהמפגש הזה וההצהרות שבה השפיעו על האקלים הבינלאומי והעלו את הביטחון של פוטין — אבל זה רחוק מלהיחשב כהוכחה לכך שסין אמרה במפורש “תתחיל במלחמה”.

אין הוכחה פומבית ששי ג׳ינפינג “ברך” את פוטין לפתוח במלחמה.

ישנם דיווחים מודיעיניים מערביים שלפיהם בכירים סינים ביקשו מרוסיה לדחות פתיחה במלחמה עד אחרי סיום אולימפיאדת החורף (20 בפברואר 2022) , טענה שסין הכחישה.

לסיכום, רוסיה שמרה את “המהלך הגדול” ליום שאחרי סיום האולימפיאדה (20 בפברואר), ורק אז עברה מהתרגילים והאיום הצבאי לכניסה רשמית לשטחי דונבאס, הכרזה על עצמאותם ולבסוף פלישה כוללת ב־24 בפברואר 2022.

מצעד העוצמה של סין ויום הניצחון

נערך ב־3 בספטמבר 2025 בבייג’ין, במסגרת טקס לציון ה־80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה (“Victory Day Parade”) על שדרת טשאנג-אן מול כיכר טיאנמן.

מי השתתף – היבטים מרכזיים

מעל 12,000 חיילי צבא שחרור העם (PLA) נטלו חלק בהצעדה.

שי ג’ינפינג, מזכ״ל המפלגה הקומוניסטית של סין (CCP), שהגיע לבחון את המצעד.

בכירים סיניים נוספים, כולל ראש הממשלה לי צ’יאנג (Li Qiang) והנהגות אחרות ברמות גבוהות, לקחו חלק בהתארגנות ובטקסים סביב האירוע.

בנוסף ולאדימיר פוטין, נשיא רוסיה, קִים ג'וֹנְג אוּן נשיא צפון קוריאה וראש ממשלת הודו , מודי נרנדרה הגיעו למצעד. דיווחים מערוצי תקשורת בעולם מאשרים, שמנהיגים מובילים ממדינות כמו איראן, בלארוס, קמבודיה, אינדונזיה, לאוס, מלזיה, מיאנמר, נפאל, סרביה, סלובקיה ווייטנאם היו במצעד העוצמה הסיני. נוכחותם מדגישה למערב שסין אינה מבודדת ובעלת בנות ברית חזקות באזור, היכולות להתמודד עם המערב ובנות הברית שלו.

מה הופיע במצעד - דגמים חדשים של טילים בין־יבשתיים טילים היפרסוניים וערכות נשק חדשניות כגון מערכות לייזר והגנה נגד רחפנים. טנק חדש עם צריח בלתי מאויש .מגוון רחב של כט"מים (רחפנים) תת־ימיים ורובוטים, כולל כלי נשק לא מאוישים ו״רובוט זאבים״. מאז המצעד בספטמבר 2025, רוסיה נקטה במספר מהלכים ומתיחות מול העולם המערבי ובגבולות עם מדינות נאט״ו. הנה דוגמאות בולטות:





דפוסי העלייה במתיחות הרוסית בשני פרקי זמן שונים 2022 ו 2025:

ערב הפלישה לאוקראינה (ינואר–פברואר 2022)

מאפיינים עיקריים

1. מיקוד באוקראינה

ריכוז עשרות אלפי חיילים בגבולות, כולל בבלארוס.

תרגילים צבאיים גדולים ככיסוי למוכנות לפלישה.

פינוי אוכלוסיות בדונבאס כהצדקה להתערבות.

2. צעדים פוליטיים־חוקיים

הכרה רשמית ברפובליקות דונייצק ולוהנסק (21 בפברואר 2022).

קבלת אישור פרלמנטרי להפעלת כוח מחוץ לגבולות.

3. איתותים למערב

אזהרות עקביות לארה״ב ולנאט״ו נגד הרחבת הברית.

תקיפות סייבר נגד מוסדות אוקראיניים, מסר מרתיע אך לא ישיר נגד המערב.

4. סף מתיחות

המתיחות התמקדה בזירה אחת (אוקראינה).

רוב העולם המערבי ראה בבניית הכוחות סימן מובהק למלחמה מתקרבת.

לאחר מצעד 80 שנה לניצחון על יפן (ספטמבר 2025 ואילך)

מאפיינים עיקריים

1. הרחבת חזית העימות

רוסיה אינה מסתפקת עוד בזירה האוקראינית — היא מייצרת פרובוקציות מול מדינות נאט״ו ישירות (פולין, אסטוניה).

חדירות רחפנים ומטוסים לשמי מדינות ברית נאט״ו.

2. תרגילים והפגנת כוח

״Zapad 2025” תרגיל רחב עם בלארוס לאחר המצעד, כולל הדמיה של שימוש בטילים וכט"מים.

חזרה לנרטיב של “עימות ישיר עם המערב” ולא רק עימות עם אוקראינה.

3. דיפלומטיה עוינת

משבר דיפלומטי מול אזרבייג׳ן.

הכרזה על ביטול המורטוריום העצמי על טילים בינוניים – מסר ישיר לארה״ב ולאירופה.

4. סף מתיחות

המתיחות הפכה רב־חזיתית: אוקראינה וגם נאט״ו.

עליית הסיכון להתנגשות ישירה בין רוסיה למדינות המערב, לא רק עקיפה דרך אוקראינה.





ערב הפלישה לאוקראינה (2022), רוסיה התמקדה ביצירת עילה ותשתית לפלישה, עם מסרים מרתיעים למערב. הכנה שקטה יחסית למהלך ממוקד באוקראינה.

לעומת זאת, אחרי מצעד ספטמבר 2025 היא כבר במצב של הסלמה מתמשכת ורב־חזיתית מול המערב כולו. מהלך של פרובוקציות גלובליות ולא רק הכנה למלחמה אזורית. דפוס של הסלמה מדורגת ומתמשכת, עם צעדים שמאותתים פחות על מתקפה מיידית ויותר על מלחמת התשה מול המערב כולו (היברידית, סייבר, חדירות, איום טילים).

אנו רואים , שקשה לטעון שפוטין “מכין הפתעה בסגנון אוקראינה” מול נאט״ו. להפך הפעולות כיום גלויות, פומביות ומכוונות ליצירת לחץ מתמשך ולא לתמרון הפתע חד־פעמי. אבל היסטורית, רוסיה השתמשה לא פעם בהסוואה, ולכן במערב לוקחים בחשבון שגם מתיחות כזו יכולה לשמש מסך עשן למהלך פתע בעתיד.



לברוב הביע את דאגתה של רוסיה מהדיבורים על מלחמת עולם שלישית

לברוב: רוסיה מודאגת מהשיחות המערביות על מלחמת עולם שלישית



מרווחים שוקי הון בע"מ.

קובי אליסוף - מנכ"ל.

דניאל בן אוליאל – מנהל השקעות

יאיר מור – כלכלן ואנליסט.

מסמך זה הוכן על ידי חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ, יתכן כי מטבע הדברים יאפשר והפרטים יהיו חסרים או בלתי מעודכנים. אשר על כן מופנה מסמך זה לגופים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמך המסמך החלטות השקעה. אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום יעוץ או הזמנה לרכוש (ואו למכור) את ני"ע המוזכרים בו .ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם , אם יגרם, למאן דהוא כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה, את ני"ע המוזכרים במסמך זה, כולם או חלקם, והיא עשויה למכור הן במגמת קניה והן במגמת מכירה, בכל אחד מניירות הערך הנ"ל.