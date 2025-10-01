סוף עידן המחירים המנופחים ותחילתו של תיקון בריא

ישראל של השנים האחרונות, ראתה זינוק כמעט בלתי נתפס במחירי הדירות. תחושת הניתוק בין מחירי השוק ליכולת הרכישה של הציבור הפכה לחלק מהמציאות: היזם הציע תנאי תשלום מפתים: פריסות מקדמות נמוכות, מבצעי 80:20 ו־10:90, דחיית תשלומים והטבות מימון, שגרמו לדירה להיראות נגישה יותר. בפועל, אלו היו אשראי זול ואשליות פיננסיות, שניפחו את המחירים והפכו את הדירה מסחורה בסיסית למוצר ספקולטיבי.

עתה, אחרי שנים של זינוק, אנו רואים את תחילתו של תיקון. הנתונים של הלמ"ס, מלמדים על ירידות מחירים עקביות אך מתונות: ירידה של 0.3% במדד הכללי באפריל–מאי 2025, אחרי ירידות של 0.1% ו־0.2% בחודשים הקודמים. בתל אביב הירידה בולטת יותר – 1.2% בחודש אחד, ובירושלים כ־0.9%. ברבעון השני של 2025 נרשמה בתל אביב ירידה של 4.2% במחיר הממוצע, המשמעות היא מאות אלפי שקלים פחות לדירה. במקביל, מספר העסקאות צנח ל־997 בלבד, ירידה של 23% מהרבעון הקודם ו־32% מהתקופה המקבילה אשתקד.

ועדיין, הירידה אינה אחידה. בצפון ובחיפה המחירים ממשיכים לעלות, לעיתים עד 6–9% בשנה. באזורים אלו, שלא חוו בועה קיצונית, היזמים נאלצים להישאר תחרותיים. התמונה ברורה: התיקון מתרחש בעיקר במוקדי הניפוח – תל אביב, גוש דן וירושלים.

מאחורי המגמות מסתתרת בעיה עמוקה יותר. מחקרים כלכליים מצביעים על כך שכ־40-50% ממחיר הדירה בישראל נובע מ"מיסוי רגולטורי": עלויות הנגרמות בשל עיכובים בתכנון, דרישות רגולציה, היטלים ופרוצדורות בירוקרטיות. המשמעות: גם כאשר המחירים יורדים, קשה לייצר דירה במחיר שמתאים באמת להכנסה הממוצעת, בלי רפורמה מבנית שמורידה את החסמים האלו.

במקביל, הקבלנים עצמם נכנסו לתקופה בעייתית. מלאי הדירות הלא־מכורות גדל, תזרימי המזומנים נשחקים, ועיכובים בבנייה מאריכים את משך הפרויקטים בחודשים ארוכים. מי שביסס את המודל העסקי שלו על מכירות מוקדמות בתנאים יצירתיים, מגלה כעת שהביקוש מתקרר ושהמימון נעשה יקר יותר. חלק מהפרויקטים החדשים יידרשו להנחות אמיתיות או למימון נוסף, ואחרים עלולים להיתקע.

"כשהפחד מהחמצה מתחלף בפחד לטעות"

אבל אולי השינוי החד ביותר הוא פסיכולוגי. במשך שנים הוביל השוק את הציבור באמונה ש-״הנדל״ן תמיד עולה״. כיום נרשמות יותר ויותר עסקאות בהפסד ריאלי. כשהציבור מבין שדירה יכולה להימכר בפחות ממה ששולמה עליה, נעלם הפחד מהחמצה, ומתחיל להיווצר לחץ של המתנה. במקום לרוץ ולרכוש מתוך חשש לעלייה נוספת, רבים מעדיפים לשבת על הגדר. זהו שינוי עומק בתודעה הציבורית, שיכול להאט את קצב ההתאוששות הרבה יותר מכל נתון מקרו־כלכלי.

ובכל זאת, אין מדובר בקריסה כוללת. הדמוגרפיה הישראלית, הביקוש הבסיסי של זוגות צעירים ומשפחות משפרות דיור, והיצע הקרקעות המוגבל, כל אלו ימשיכו להחזיק את השוק. ירידות חדות נוספות לא נראות באופק, אך השוק נכנס לעידן חדש: פחות מנופח, קרוב יותר ליכולת רכישה אמיתית.

"סוף עידן האשליות, תחילתו של שוק יציב ובר־קיימא"

בסופו של דבר, השוק הנדל״ני בישראל אינו שוק הון, שיכול להתרסק פתאום במכה אחת. הוא מתקן את עצמו באיטיות, מושפע מהמימון, מהרגולציה ומהביקוש הדמוגרפי הקבוע. כשהתהליך יושלם, המחירים יתייצבו, והעליות יחזרו בקצב מתון ובריא. כאן גם טמון המבחן של הממשלה: אם תמשיך לפעול באופן שקוף ורגולטור, תדע לייצר מדיניות מימון אחראית, ולהקל על חסמים רגולטוריים, מחירי הדיור יתקרבו סוף־סוף לרמות שמתיישבות עם יכולת הרכישה של הציבור. לא פחות חשוב, השוק יפסיק להתנפח מאשליות פיננסיות ויתחיל לשקף ערך אמיתי..

הכותב הוא מייסד חברת יזמות והשקעות הנדל"ן פלאיה ויועץ עסקי ופיננסי ללקוחות עסקיים ופרטיים