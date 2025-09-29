בנק אוף אמריקה חושף תובנות שוק הון מונעות AI באפליקציית CashPro

בנק אוף אמריקה חושף השבוע את Capital Markets Insights (תובנות שוקי ההון) באפליקציית CashPro ומספק ללקוחות CashPro שבסיסם בארה"ב מבט מרכזי על נתוני שוק והנפקות הרלוונטיים לשוקי הון בדירוג השקעה (Investment Grade Capital Markets), כולל ה-Trade Evaluation Driver (TED) הייחודי של הבנק אשר מונע על ידי בינה מלאכותית דרך האפליקציה הניידת.
"מנהלי כספים ראשיים (CFOs) וגזברי חברות המשתמשים באפליקציית CashPro כדי לאשר תשלומים הם אותם אנשים שמקבלים החלטות בנוגע להנפקת חוב" אמר טום דורקין, ראש מוצר גלובלי של CashPro בבנק אוף אמריקה. "תובנות שוקי ההון מעמיקות את יכולת האפליקציה לשפר ולפשט את קבלת ההחלטות עבור לקוחותינו בדירוג השקעה."
תובנות שוקי ההון ישתמשו באלגוריתם מונע AI הממנף משתני שוק, המפיק ציון TED - דרך אובייקטיבית לכמת את הרקע המאקרו-כלכלי העומד בפני הלקוחות, מנפיקי החוב, לפני שהם מחליטים על הכדאיות של הנפקת חוב בדירוג השקעה ביום נתון.
CashPro היא פלטפורמת הבנקאות הדיגיטלית של בנק אוף אמריקה, שאליה ניגשים למעלה מ-40,000 לקוחות תאגידיים ומסחריים ברחבי העולם כדי לנהל אוצר (Treasury), סחר, אשראי ופעולות קריטיות אחרות. משתמשים רבים ממנפים את הגרסה הניידת של CashPro בשל נוחותה, אבטחתה ויכולות ההתאמה האישית שלה.
באמצעות תובנות שוקי ההון, נתונים שנאספו בעבר באמצעות מיילים, שיחות טלפון וערוצי צד שלישי מפוזרים יאוגדו מעתה באופן אוטומטי ויוצגו לפי דרישה בתצוגות מותאמות אישית באפליקציית CashPro, כולל:
סטטיסטיקות שוק הכוללות את ציון ה-TED של בנק אוף אמריקה.
מידע על הנפקות באותו יום, ונתוני הנפקות חדשות מהחודש האחרון.
היכולת לחפש בנתוני תמחור איגרות חוב משניות בדירוג השקעה.
"אפליקציית CashPro שלנו מגיעה לרמת הפצה רחבה בקרב לקוחותינו התאגידיים הודות לפונקציונליות החזקה וממשק המשתמש האינטואיטיבי שלה," אמר ג'ון קליין, ראש משותף של Global Investment Grade Capital Markets וראש EMEA Capital Markets בבנק אוף אמריקה. "על ידי דיגיטציה של תובנות שוקי ההון בתוך האפליקציה, לקוחות יוכלו לפעול מהר יותר וביעילות רבה יותר על בסיס מידע שוק רלוונטי."