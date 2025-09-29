חדשות גלובליות: ארה"ב על סף השבתה, סין מתחייבת לאקלים והפד מחכה לנתוני התעסוקה

לקונגרס האמריקאי יש דדליין עד חצות ב-30 בספטמבר כדי למנוע את השבתת הממשל הפדרלי. על רקע החרפת המחלוקות הפוליטיות סביב סובסידיות בריאות והוצאות דיסקרציוניות, הסבירות לעצירת מימון עלתה. השבתה תוביל לחופשה כפויה לעובדים פדרליים שאינם חיוניים, תשבש פרסום נתוני מאקרו, ועלולה לעכב אישורים רגולטוריים, דבר שיוסיף אי-ודאות לשווקים שכבר מתאפסים מחדש אחרי הורדת הריבית האחרונה של הפד. עבור משקיעים, הסיכון להשבתה אינו סמלי בלבד: הוא עלול לעכב דיוני תמריצים פיסקליים, לסבך את תכנון התקציב לרבעון הרביעי ולפגוע באמון הצרכנים. דוח התעסוקה (Non-Farm Payrolls) לחודש ספטמבר, שאמור להתפרסם ביום שישי, צפוי להישאר על כנו, אך כל עיכוב יטשטש את הדרך התלוית הנתונים של הפד.

בזירה אחרת, הנשיא טראמפ הודיע בשבוע שעבר על הטלת מכסים של 100% על תרופות ממותגות, תוך מתן פטור לחברות שמייצרות בארה״ב. אמנם מדובר ברמה נמוכה יותר מהאיום הקודם של 250%, אך עדיין נדרשת בהירות נוספת בנוגע לתרופות גנריות ולהגדרה של ״תרופות ממותגות״. במקביל, בעצרת הכללית ה-80 של האו״ם שנערכה בשבוע שעבר בניו יורק, סין התחייבה להפחית את פליטות גזי החממה שלה ב-7%-10% עד 2035, הכרזה משמעותית המסמלת יעד כמותי ראשון של בייג׳ינג. מנגד, ארה״ב נתפסה כנסוגה מהתחייבויות אקלים קודמות, מה שמעורר חששות לגבי התיאום הבינלאומי לקראת פסגת האקלים COP30 שתתקיים בנובמבר בברזיל. מדינות שפספסו את הדדליין של 10 בפברואר ממהרות כעת להגיש תוכניות אקלים מתוקנות לקראת הפסגה.

ארה״ב: מבט לנתוני התעסוקה

כרגיל, השבוע הראשון של אוקטובר יביא עימו שלל נתוני מאקרו. החשוב ביותר, נתוני התעסוקה לחודש ספטמבר, יפורסמו ביום שישי. אחרי 3–4 חודשים חלשים, הקונצנזוס צופה צמיחה של כ-60 אלף משרות בספטמבר, עם שיעור אבטלה יציב של 4.3%. עם זאת, הסיכון מוטה כלפי מעלה בזכות דינמיקה עונתית חיובית.

לפני נתונים אלה יפורסמו: מדד מנהלי הרכש של שיקגו ומדד אמון הצרכנים של הקונפרנס בורד (שלישי), נתוני ISM ו-S&P למגזר הייצור (רביעי), תביעות אבטלה שבועיות (חמישי). ביום שישי יפורסמו גם נתוני ISM ו-PMI לשירותים. מכלול זה עשוי להשפיע על החלטות הפד האם להמשיך בהורדות הריבית באוקטובר. למרות שיפור מסוים בפעילות לאחרונה, אנו מעריכים כי חולשה בנתונים הפונדמנטליים תוביל לעליית אבטלה ותאפשר לפד להוריד את הריבית ארבע פעמים נוספות עד ספטמבר 2026 (מתוכן שתיים ב-2025).

עיקרון מרכזי: הדינמיקה העונתית מוסיפה סיכון כלפי מעלה לנתוני התעסוקה של ספטמבר, אך אנו עדיין צופים ארבע הורדות ריבית נוספות עד ספטמבר 2026.

גוש היורו: האינפלציה סביב 2.0%

בגוש היורו צפויים השבוע כמה נתוני מאקרו חשובים. המרכזי שבהם יהיה מדד המחירים לצרכן (CPI) לספטמבר, שיפורסם בחמישי. האינפלציה הכוללת בגוש נותרה יציבה בחודשים האחרונים סביב יעד ה-2.0% של ה-ECB, בעוד שהאינפלציה הליבה נותרה ברמה שנתית של 2.3% מאז מאי. לא צפויות סטיות משמעותיות בקרוב. בנוסף, היום יפורסמו נתוני ציפיות האינפלציה של יורוסטאט לצד נתוני אמון הצרכנים, התעשייה והשירותים. בחמישי יפורסם שיעור האבטלה בגוש, הצפוי להישאר בשפל היסטורי של 6.2%. ביום שישי, מדדי PMI לספטמבר צפויים לאשר את העלייה הצנועה בפעילות שנרמזה באומדנים המוקדמים.

עיקרון מרכזי: נתוני האינפלציה לספטמבר הם במרכז תשומת הלב. לפי התחזיות האחרונות של ה-ECB, הסיכונים נותרו כלפי מטה, עם הורדת תחזיות לאינפלציית הליבה. הדבר מחזק את הערכתנו להורדת ריבית נוספת – ככל הנראה האחרונה – של 0.25% במהלך 12 החודשים הקרובים.

בריטניה: שוק העבודה ומגזר השירותים במרכז

השבוע יתפרסמו נתונים על היצע הכסף, אשראי צרכני ואשראי עסקי, שיספקו תמונה על מנגנון העברת המדיניות המוניטרית. ביום שלישי יפורסמו נתוני התוצר לרבעון השני (Q2) בגרסה הסופית, שיתנו תמונה מלאה יותר של יסודות הכלכלה. במחצית השנייה של השבוע יפורסמו נתונים עדכניים וקדימה עם מדדי מנהלי הרכש (PMI) של S&P Global למגזרי הייצור והשירותים. אינדיקטורים אחרונים הראו שמגזרי הייצור עדיין חלשים מאוד, בעוד שמגזר השירותים נותר המקור היחיד לצמיחה כלכלית חיובית. ביום חמישי יתפרסמו תחזיות המחירים מסקר ה-Decision Maker Panel (DMP) לחודש ספטמבר. תחזיות האינפלציה צפויות להיות שוב מעל 3%, רמה גבוהה ממה שבנק אנגליה (BoE) היה מעדיף. הצמיחה הכלכלית החלשה, עם פגיעות מיוחדת של מגזר השירותים לסיכונים משוק עבודה נחלש, מצדיקה הורדת ריבית. עם זאת, ה-BoE נדרש לאזן זאת מול אינפלציה שנותרה גבוהה משמעותית מיעד ה-2% שלו. תחזיות השוק המשתמעות מצביעות על כך שה-BoE עשוי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.0% עד מרץ/אפריל 2026.

עיקרון מרכזי: שיעורי אינפלציה גבוהים ועיקשים צפויים למנוע מה-BoE לבצע הורדת ריבית בנובמבר.

הודו: הבנק המרכזי צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי

בישיבת המדיניות המוניטרית השבוע, הבנק המרכזי של הודו (RBI) צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 5.5%. ה-RBI כבר הוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס ביוני, וייתכן שהוא ממתין לראות את השפעת הקיצוץ הגדול מהצפוי על הכלכלה הריאלית. הצמיחה של התמ״ג בהודו ברבעון השני (Q2) הייתה חזקה, 7.8% לעומת 7.4% ברבעון הראשון, בעיקר הודות לצריכה פרטית ולגידול בהוצאות הממשלה. גם מגזרי הייצור והשירותים הציגו מגמת שיפור. עם קיצוץ ה-GST (מס הסחורות והשירותים) האחרון, תחזית הכלכלה של הודו נותרה יציבה חרף המכסים הגבוהים יותר של ארה״ב. אנו מעריכים כי ה-RBI ישאיר את הריבית ללא שינוי לעת עתה, עד שיוכל להפחית אותה שוב, אולי כבר בקרוב.

עיקרון מרכזי: הכלכלה ההודית הפגינה חוסן ברבעונים האחרונים למרות חששות השוק מהמכסים האמריקאיים הגבוהים. קיצוץ ה-GST עשוי לשמש זרז נוסף לצמיחה בצריכה במהלך חודש החגים הקרוב.