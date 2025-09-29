האינפלציה ואי הודאות הגיאופוליטית מעכבים את הפחתת הריבית

כצפוי בנק ישראל שמר על הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5% על רקע אי הודאות הגיאופוליטית והסנטימנט השלילי כלפי ישראל.
חטיבת המחקר הפחיתה את תחזית הצמיחה ל-25 ל-2.5% (לעומת 3.3% בתחזית מיולי) ועדכנה מעלה את התחזית ל-26 ל-4.7%, במקביל לעדכון כלפי מעלה של תחזיות האינפלציה.
הנגיד הדגיש כי הועדה מעוניינת לראות תהליך של התכנסות האינפלציה ליעד ולמרות התמתנות האינפלציה באוגוסט ל-2.9%, בטווח העליון של היעד, בחודשים הקרובים האינפלציה צפויה לשוב ולעלות מעל ליעד. עם זאת, הנגיד לא פסל הפחתת ריבית בנובמבר, וחטיבת המחקר ממשיכה לצפות שלוש הפחתות ריבית שנה קדימה.
ככל שיוסכם על הפסקת אש הסיכוי להפחתה גובר, אולם הנגיד ציין כי הפסקת הלחימה תוביל לשחרור מגבלות ההיצע תהליך שימתן את האינפלציה ומנגד האצה בביקושים התומכת בלחצי מחירים ולכן ההשפעה על האינפלציה אינה חד משמעית.
אנו ממשיכים להעריך כי הריבית תרד בהודעת הריבית הבאה ל-4.25% ושלוש פעמים ב-2026 ותעמוד על 4.25% ו- 3.5% בסוף 2025 ו-2026, בהתאמה.