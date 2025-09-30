עסקת ענק לארי נדל"ן: זכתה במכרז להקמת תחנת כוח פרטית מהגדולות בישראל

מתחם תחנת הכוח, שצפויה להיות אחת התחנות הפרטיות הגדולות בישראל, יוקם על שטח של 73.6 דונם במחיר של כ-362 מיליון שקל בתוספת מע"מ אותו תשקיע החברה ביחד עם שותף לזכייה במכרז.

להערכת החברה, שווי המתחם לאחר אישור התב"ע נע בטווח של כ-1 עד 1.5 מיליארד שקל.

בכוונת הצדדים הזוכים במכרז לבחון בתקופה הקרובה התקשרות עם שותף נוסף, בעל ניסיון ומוניטין בתחום האנרגיה.

ארי נדל"ן, חברת הנדל"ן המניב בשליטת איש העסקים והיזם צחי אבו, מדווחת כי אס.אל.אס מפרשים בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה (100% החזקה), זכתה, ביחד עם שותף, במכרז של רמ"י בהרשאה לתכנון והקמת תחנת כוח, מבוססת גז, באזור המועצה האזורית מנשה, על שטח של 73.6 דונם, במחיר של כ-362 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

עם סיום הליכי התכנון ולאחר אישור התב״ע החדשה כדין, ייחתם עם הזוכים במכרז הסכם חכירה לתקופה של 49 שנה בגין המקרקעין, כאשר למסמכי המכרז צורף מכתב מאת מנהל התכנון לפיו, ע״פ בדיקה ראשונית, המקרקעין נמצאו מתאימים למיקום תחנת כוח קונבנציונלית. לזוכה במכרז ניתנת זכות לתכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של תחנת כח לרבות כלל המתקנים הנלווים הדרושים להקמה, הפעלה ואחזקה של תחנת הכוח, באופן שיאפשר שימוש מיטבי במקרקעין.

להערכת החברה ובהסתמך על בדיקות שערכה, לאחר אישור התב"ע החדשה יהיה ניתן לבנות על המקרקעין תחנת כוח בהספק של בין 850 ל-1,000 מגה-ואט. להערכת החברה, שינוי כאמור צפוי להשביח את המקרקעין כך שערכו המוערך לאחר אישור התב"ע צפוי לעמוד על כ-1 עד 1.5 מיליארד שקל.

על פי תנאי המכרז, בשלב ראשון תעשה ההתקשרות בחוזה הרשאה לתכנון המקרקעין, לתקופה של 5 שנים ממועד הזכייה, עם אפשרות לארכה של עד 48 חודשים נוספים (בשיקול דעתה של רמ״י ובתמורה לתשלום נוסף). יצוין כי להערכת החברה, פרק הזמן לאישור התב״ע החדשה הינו כ- 3-4 שנים.

בהתאם להסכמות בין אס.אל.אס לשותף, הראשונה תחזיק ב-60% מהזכויות במקרקעין והשותף יחזיק

ב-40% הנוספים, כאשר אס.אל.אס תישא במלוא התשלום הראשון בגין הזכויות ותהא אחראית להובלת נושא המימון בגין הזכויות וצרכי מימון נוספים מול גורמים מממנים. השותף, יהיה אחראי על קידום הליכי תכנון מול מוסדות התכנון והרגולטורים הרלוונטיים ויישא בכל עלויות התכנון עד לאישור תב״ע למקרקעין. בהתאם לזאת, במועד אישור התב״ע למקרקעין תיערך התחשבנות בין הצדדים כך שכל צד יישא בפועל בכל התשלומים שבוצעו עד לאותו מועד, הן בגין התשלום הראשון והן בעלויות התכנון, לפי חלקו במקרקעין.

יצוין כי בכוונת הצדדים הזוכים במכרז לבחון בתקופה הקרובה התקשרות עם שותף נוסף, בעל ניסיון ומוניטין בתחום האנרגיה, לצורך הקמת ותפעול תחנת כוח על המקרקעין.

בהתאם לתנאי המכרז, על החברה והשותף להעמיד 20% מהתשלום (על סך של כ-72.4 מיליון שקל) בגין הזכויות בתוך 90 יום ממועד הזכייה (מתוכם, כבר הועמדה במועד הגשת ההצעה ערבות ע"ס 24 מיליון שקל) כאשר את יתרת התשלום בגין הזכויות (קרי, 80% מהתשלום בגין הזכויות) על החברה והשותף לשלם תוך 90 יום ממועד אישור התב"ע החדשה.

צחי אבו, מנכ"ל ובעל השליטה בארי נדל"ן: "אנו גאים על הזכייה במכרז רמ"י לתכנון והקמת תחנת כוח הצפויה להיות אחת התחנות הפרטיות הגדולות בישראל. בשלב הראשון, מדובר בעסקה הזדמנותית יוצאת דופן להשבחת מקרקעין, המשלבת את יתרונות הניסיון הרב שלנו ושל שותפנו בקידום מהלכי תכנון מורכבים ולהשגת אישורי תב"ע, לצד יכולות המימון שלנו לתמיכה בתהליך זה. ארי נדל"ן היא שחקנית של בניית ערך לטווח ארוך ויכולת איתור הזדמנויות לעסקאות בעלות פוטנציאל השבחה והשאת ערך משמעותית. מדינת ישראל, כמו כל העולם המערבי, עומדת לפני שנים של זינוק בביקושים לאנרגיה, כדי לתמוך, בין היתר, בתמורות כמו מהפכת הבינה המלאכותית הדורשת הקמת חוות שרתים גדולות ולהערכתנו, גם לאור השיקום ברצועת עזה בשנים הבאות אשר יחייב את משק החשמל להיערך לביקושים עתידיים."