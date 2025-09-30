רכישה שישית מתחילת שנת 2025 - תורפז רוכשת את חברת Nicola-J ומחזקת את מעמדה בתחום הטעם באפריקה

תורפז תעשיות בע"מ (TASE: TRPZ), חברה בינלאומית מובילה המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תמציות טעם, תמציות ריח וחומרי גלם ייחודיים, מודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת 60% ממניות חברת הטעמים הדרום אפריקאית Nicola-J, באמצעות חברת הבת Sunspray, בתמורה לסך של 6.8 מיליון דולר (118.4 מיליון ראנד). התמורה כפופה להתאמה המבוססת על ביצועיה העסקיים של Nicola-Jלתקופה שתסתיים בפברואר 2026. השלמת העסקה צפויה בחודשים הקרובים, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בדרום אפריקה. העסקה תמומן באמצעות מקורות עצמיים.

ההסכם כולל אופציה הדדית לרכישת יתרת 40% מהמניות בNicola-J, בהתאם לביצועיה העסקיים.

Nicola-J, שנוסדה בשנת 1997, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של טעמים מתוקים ומלוחים, צבעים, שמנים אתריים ותמציות צמחיות לתעשיית המזון והמשקאות. החברה פועלת בדרום אפריקה ומשרתת לקוחות גם בזימבבואה, מוזמביק, זמביה, בוטסוואנה, קניה ועוד. מתקניה כוללים מעבדות מחקר ופיתוח, מפעל ייצור ומשרדים המשתרעים על שטח של כ-5,100 מ"ר ביוהנסבורג, מתוכם 2,500 מ"ר שטח בנוי, בקרבה למפעלה של Sunspray, המתמחה בייבוש בהתזה לתעשיית המזון והמשקאות. החברה מעסיקה 71 עובדים.

מייסדיה של Nicola-J, Jason Vlantis שהינו מנהל וותיק עם ניסיון רב בתעשיית תמציות הטעם באפריקה, Nicky Vlantis, שהינה פלייבוריסט מובילה, ו-Gary Boast, אשר פיתח את מערך המכירות של החברה, וכןDr. Karina Rogers- המכהנת כמנכ"ל החברה בשנים האחרונים, ימשיכו להוביל את Nicola-J בשנים הקרובות.

הרחבת פעילותה של תורפז באפריקה בכלל ובדרום אפריקה בפרט, מהווה מהלך אסטרטגי לחיזוק הנוכחות הגלובלית של הקבוצה, ותשמש כפלטפורמה ניהולית ואזורית להמשך חדירה מעמיקה, התבססות והרחבת הפעילות גם במדינות שכנות.

קרן כהן חזון, יו"ר ומנכ"ל קבוצת תורפז: "אנחנו שמחים לצרף את Nicola-J לקבוצת תורפז. הרכישה מהווה צעד נוסף בהתרחבותנו בשווקי הטעמים באפריקה. Nicola-J משלימה באופן סינרגטי את פעילותה של Sunspray בדרום אפריקה, ומצטרפת לקבוצה עם סל מוצרים איכותי, הנהלה מנוסה ובסיס לקוחות רחב ומגוון. רכישה זו מוסיפה מומחיות מקצועית, מרחיבה את פורטפוליו הלקוחות והמוצרים, ומחזקת את פעילותנו באפריקה."

Jason Vlantis, Nicky Vlantis, Gary Boast ו- Dr. Karina Rogers מייסדיה ומנהליה של Nicola-J: "אנו שמחים להצטרף לקבוצת תורפז ולפתוח יחד פרק חדש ומבטיח עבור Nicola-J. החיבור בין הידע והניסיון המקומי שצברנו במשך עשרות שנים, לבין היכולות הגלובליות של תורפז, יאפשר לנו להרחיב את פעילותנו ולספק ללקוחותינו ערך מוסף גבוה יותר. אנו מאמינים כי השותפות עם תורפז תיצור פלטפורמה חזקה להתרחבות לשווקים נוספים באפריקה, תוך המשך השקעה בפיתוח מוצרים חדשניים ובהעמקת הקשרים עם לקוחותינו".

רנה קרוס, מנכ"ל Sunspray: "השילוב בין Sunspray לבין Nicola-J מייצר עבורנו יתרון תחרותי משמעותי – החל מיכולות פיתוח וייצור מקומיות ועד לסינרגיות מסחריות. החיבור הזה יאפשר לנו להציע סל מוצרים רחב ואיכותי יותר ללקוחותינו בדרום אפריקה ובמדינות השכנות, ולהמשיך להרחיב את נוכחותנו בשווקים המתעוררים באפריקה."

שוק הטעמים בדרום אפריקה מציג ביקושים גוברים, בין היתר הודות לאוכלוסייה מגוונת, צעירה וצומחת המונה מעל ל-60 מיליון תושבים. מגמת הצמיחה הדמוגרפית המהירה באזור יוצרת פוטנציאל משמעותי להמשך התרחבות.

על פי הדוחות המבוקרים של Nicola-J לשנה המסתיימת ביום 28 בפברואר, 2025, Nicola-J רשמה מחזור מכירות שנתי של כ-6.6 מיליון דולר (כ-120 מיליון ראנד) עם שיעור רווחיות הדומה לפעילות חטיבת הטעמים של תורפז.