חברת האנרגיה אוגווינד במזכר הבנות אסטרטגי לפרויקט ראשון מסוגו בבריטניה בהיקף של עד 1GWh

חברת אוגווינד בע"מ, מודיעה על מהלך אסטרטגי ראשון מסוגו בבריטניה עם חתימה על מזכר הבנות להקמת מתקן (Air Battery) ראשון מסוגו בבריטניה, בהיקף של עד 1 ג'יגה ואט לשעה (1GWh).
מדובר בשלב ראשון של שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת אנרגיה בינלאומית, המחזיקה נקרות מלח תת־קרקעיות בבריטניה. ע"פ המתווה, יוקנו לשותף האסטרטגי מנגנוני בלעדיות ככל שיהיו פרויקטים נוספים ברחבי בריטניה. לאחר הליך סינון נרחב שערכה החברה בשנה האחרונה, נבחר השותף האסטרטגי לאור יכולתו להרחיב את הפרויקט לנקרות סמוכות שבבעלותו, ולאור יכולתו לפתח נקרות חדשות.
הסכם זה מהווה צעד משמעותי לאוגווינד אשר יתרום למיצובה וביסוסה בחזית שוק האנרגיה האירופי. בריטניה נחשבת לאחד השווקים המתקדמים ביותר בעולם בתחום אגירת האנרגיה, בין היתר בזכות תוכנית התמיכה הממשלתית- Long Duration Electricity Storage Cap & Floor Mechanism, המעודדת מימון אגירת חשמל למשכי זמן ארוכים. הביקוש לאגירת חשמל בהיקפים גדולים הולך וגובר על רקע גידול בשיעור החשמל המיוצר באמצעות אנרגיות רוח ושמש. החיבור בין טכנולוגיית ה־ AirBattery שפיתחה אוגווינד לבין נקרות מלח, מייצר פתרון חדשני וירוק ומאפשר אגירת חשמל לתקופות ממושכות בהרבה מהפתרונות המסחריים הקיימים בשוק.
ניקרות מלח תת־קרקעיות (caverns), הינן חללים גיאולוגיים מלאכותיים, ומשמשות בעיקר לאחסון דלקים נוזליים וגז טבעי. הן מתאפיינות בנפחי אגירה עצומים (מאות אלפי מטרים מעוקבים), בעלות נמוכה, ובעמידות רבת שנים ללחצים גבוהים. שימוש בנקרות מלח לאגירת אוויר דחוס, מאפשר להקים מתקני אגירה גדולים, בטוחים וזולים ולספק לרשת החשמל יציבות וגמישות קריטיים להמשך החדירה של אנרגיות מתחדשות.
טל רז, מנכ"ל אוגווינד, מסר:
"ההסכם הינו ראשון מסוגו ומהווה אבן דרך משמעותית בפיתוח הטכנולוגי והעסקי של אוגווינד. שיתוף הפעולה עם שותף אסטרטגי בעל נכסי תשתית ייחודיים ויכולות מוכחות בשוק האנרגיה הבריטי, הינו חשוב ומשמעותי להוכחת היכולות של אוגווינד ולהפיכתה של הטכנולוגיה למסחרית ו"בנקבילית". אוגווינד נמצאת בקשר עם בעלי ניקרות מלח נוספים באירופה, אשר הביעו ענין בפיתוח הפרויקטים שבבעלותם. הסכם זה מקבע את מעמדה של אוגווינד כחלוצה בתחום אגירת האנרגיה ארוכת הטווח."
יו"ר החברה, אלוף (במיל') יפתח רון טל:
"ההסכם עם חברת אנרגיה בינלאומית בעלת מוניטין בתחום, הינו מהלך עסקי משמעותי, המקדם את אסטרטגית החברה בתחום האגירה לטווח ארוך (long term energy storage). מדובר בטכנולוגיה יחודית, פורצת דרך, שתאפשר הגדלה משמעותית של ייצור אנרגיה ירוקה, הן באנגליה והן במדינות נוספות באירופה, תתרום ליציבות אספקת החשמל ומהווה מנוע צמיחה חשוב עבור החברה. אנחנו נחושים להמשיך ולהרחיב את שיתופי הפעולה עם חברות בינלאומיות נוספות ולבסס את מעמדה של חברת אוגווינד כחברה מובילה בתחום האנרגיה הירוקה."