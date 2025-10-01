טדי שגיא חוזר לשוק ההון הבריטי עם הנפקה ראשונית

הפעילות העיקרית של Winvia היא הפעלת אתר האינטרנט השני בגודלו בבריטניה לזכייה במכרזים מבוססי כישרון לפרסים שונים; Winvia מתכננת לגייס 40-50 מיליון ליש"ט; לשגיא יש אחזקה של 83% בחברה, ושאר המניות מוחזקות בידי הנהלת החברה (17%); ההנפקה לא תכלול הצעת מכר; את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה עם הכנסות של 92.9 מיליון ליש"ט ועם EBITDA של 16 מיליון ליש"ט

לאחר הפסקה בת שנתיים וחצי בהן חברה בבעלותו לא הייתה ציבורית בשוק ההון הבריטי, איש העסקים טדי שגיא חוזר להנפיק חברה הנמנית על קבוצת העסקים שלו בבורסת המשנה הבריטית (AIM): חברת Winvia Entertainment, שעיקר פעילותה היא הפעלת אתר אינטרנט בו ניתן לזכות בפרסים מפרסים שונים, מתכננת לגייס 40-50 מיליון ליש"ט לפי שווי של 200 מיליון ליש"ט "לפני הכסף" (כ-270 דולר ארה"ב), וזאת במסגרת הנפקה ראשונית (IPO) ב-AIM. שגיא מחזיק ב-83% מהון המניות של החברה בעוד הנהלת החברה מחזיקה ביתר המניות (17%). ההנפקה לא תכלול הצעת מכר, ומטרת הגיוס היא לרכוש חברות מתחרות ולהגדיל נתחי שוק.

עיקר הפעילות שלWinvia היא הפעלת אתר האינטרנט, www.botb.com (ראשי תיבות של Best of the Best), שבו נערכים מכרזים שבועיים בהם ניתן לזכות במכוניות, כסף מזומן, שעוני יוקרה, אופנועים, מוצרי אלקטרוניקה ואפילו חופשות. Best of the Best אינה נופלת תחת ההגדרה של חברת הימורים מכיוון שהמכרזים השבועיים מוגדרים רגולטורית כמשחק מבוסס כישורים ולא מבוסס מזל.

שגיא רכש את השליטה בפעילות העיקרית ביוני 2023 כשעוד הייתה ציבורית בעצמה ב-AIM תמורת 40-45 מיליון ליש"ט ומחק אותה מהמסחר, וזאת בין היתר במטרה לבצע בה רה ארגון ולמנף את פעילותה. כעת, כאמור, הגיע הרגע שמבחינת שגיא החברה מוכנה להיבחן על ידי ציבור המשקיעים הבריטי, אך חשוב לציין כי לא מדובר באותה חברה שנמחקה, אלא בחברה שעברה טרנספורמציה משמעותית. בשיאה בשנת 2021, נסחרה BOTB לפי שווי שוק של למעלה מ־250 מיליון ליש"ט, המשקף מכפיל של כ־15 על רווח תפעולי (EBITDA) של כ־16 מיליון ליש"ט, תוצאה הדומה לזו שהחברה מציגה במחצית הראשונה של 2025.

לפי מחקר ממשלתי שנעשה ביוני האחרון (Online prize draws and competitors market study) Winvia הפכה לאחר רכישתה בידי קבוצת שגיא למפעילת הפלטפורמה לזכיית פרסים השנייה בגודלה בבריטניה. השוק בו פועלת החברה, ובו היא פועלת להגדיל את חלקה, הוא לא ריכוזי ומאוד מפוצל בין חברות קטנות, בעיקר משפחתיות, ולכן יש ל-Winvia את האפשרות למצוא חברות לרכישה שיהיו לה עימה סינרגיה גבוהה. לפי הערכות הרגולטור הבריטי, יש בשוק זה מעל 400 חברות, ושגיא מתכנן לנצל את הניסיון והמוניטין הרב שצבר בלרכוש חברות ולמנף חברות שהוא רוכש.

הטכנולוגיה עליה מתבססת Winvia נתפסת בשוק שלה כיתרון תחרותי מרכזי שלה, וזו אחת הסיבות העיקריות לצמיחה המואצת של החברה בכל מגזרי פעילותה. מאגר הטכנולוגיות של החברה פותח In House כדי לענות על הצרכים הספציפיים של החברה, תוך התמקדות בפלטפורמת רכישת משתמשים וניהול לקוחות, והוא אף מספק יכולות שפתרונות מדף קיימים אחרים כלל אינם יכולים להשתוות להן. הטכנולוגיה, ששימשה לשימוש פנימי בלבד עד 2025, החל משנה זו תוצע לשותפי B2B נבחרים, ובכך תהווה הזדמנות להתרחבות עתידית של החברה ולמקור הכנסות חדש.

שוק הפרסים המבוססים מכרזים (דהיינו תחרות בין מציעים, Prize Draw Market) הוא שוק שיש בו פוטנציאל רב ולכן הוא מוגדר כשוק בצמיחה. נכון להיום, רק 14% מאוכלוסיית המבוגרים בבריטניה לוקחת בו חלק מדי שנה (7.4 מיליון איש) ונתח זה של משתתפים קונה מדי שנה כרטיסי הגרלה בשווי של 1.3 מיליארד ליש"ט. הצפי הוא לעלייה של 60% במכירת כרטיסי הגרלה בתוך שלוש השנים הבאות, דהיינו 2026-2028. סך המחזור שהשוק הבריטי יגלגל השנה צפוי לעמוד על 16.9 מיליארד ליש"ט, עלייה שנתית של 6.9%.

תוצאות כספיות של Winvia Entertainment: