קדימהסטם ו-NLS מאשרות מיזוג: הדרך נסללת ל-"NewCelX" בנאסד"ק

האישור האמור מגיע לאחר שהרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) אישרה את מסמך הרישום למיזוג;

אישור בעלי המניות מהווה את האישור האחרון הנדרש מבחינה תאגידית בדרך להשלמת העסקה, ומסמן את הדרך לחברה הממוזגת שתקרא NewCelX Ltd. חברת ביוטכנולוגיה שתיסחר בנאסד"ק;

חברת קדימהסטם (ת"א: “KDST”): ("קדימהסטם"), חברת תרפיה תאית בשלב קליני מתקדם המקדמת טיפולים למחלות נוירודגנרטיביות ולסוכרת וחברת .NLS Pharmaceutics Ltd (נאסד"ק: ״NLSP״) (״NLS״), חברת ביו-פרמצבטיקה שוויצרית המתמקדת בהפרעות של מערכת העצבים המרכזית, ("CNS") מודיעות כי בעלי המניות של NLS אישרו את המיזוג עם קדימסטם ואת כל הנושאים הנלווים באסיפה הכללית המיוחדת (“EGM”) שהתקיימה ב-29 בספטמבר 2025. ההצבעה מסירה את המכשול התאגידי האחרון טרם השלמת העסקה, ובכפוף לאישור הסופי של בורסת הנאסד"ק, מתווה את הדרך להשלמת העסקה וקבלת חברה ממוזגת שנסחרת בנאסד"ק תחת השם NewCelX Ltd. (״NewCelX״) תחת הסימול "NCEL" .

המיזוג ייצור:

חברה ציבורית הנסחרת בנאסד"ק: תחת הסימול "NCEL";

פייפליין פיתוח מגוון: איחוד בין תוכניות התרפיה התאית המתקדמות של קדימהסטם (כולל מחקר שלב 2a לטיפול ב-ALS עם ®AstroRx ותוכנית IsletRx לסוכרת לאחר פגישת Pre-IND מוצלחת עם ה-FDA) עם המומחיות של NLS בתרופות מולקולות קטנות ל-CNS.

צוות הנהלה מנוסה ומבנה ממשל יעיל: החברה הממוזגת תפעל בראשות רונן טויטו, שישמש כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה הממוזגת. לצדו יכהנו חברי דירקטוריון נוספים, בהם פרופ' מישל רבל, שיכהן גם כמדען ראשי. פרופ' רבל הוא חלוץ עולמי בתחום התרפיה התאית, שעבודתו הובילה לפיתוח ®Rebif, אינטרפרון-בטא רקומביננטי לטרשת נפוצה, שאושר לשיווק ברחבי העולם ומסחרי ע"י Merck-Serono, עם מעל 20 שנות פעילות בשוק, מכירות שיא של 2.4 מיליארד דולר בשנה ויותר מ-1.5 מיליון שנות-מטופל של טיפול.

יחס ההחלפה

יחסי ההחלפה הסופיים כפי שאושרו באסיפה: בעלי המניות של קדימהסטם יחזיקו ב-84.4% מהחברה הממוזגת ובעלי המניות של NLS יחזיקו ב-15.6% מהחברה הממוזגת, וזאת בהתאם להסכם המיזוג, וההתאמות בגין יתרת המזומנים וההתחייבויות של NLS נכון למועד האסיפה הכללית, והמוערכות ליום השלמת עסקת המיזוג.

אלכסנדר צווייר, מנכ"ל NLS Pharmaceutics, אמר:

“אנו מודים לבעלי המניות שלנו על התמיכה הרחבה במיזוג. התוצאות של ההצבעה באסיפה הכללית מסמנות צעד מכריע בהקמת NewCelX, חברת ביופרמצבטיקה מובילה עם צנרת ייחודית המשלבת תרפיות תאיות ומולקולות קטנות. אנו מצפים להשלמת המיזוג ולקידום המשימה המשותפת שלנו - מתן מענה לצרכים רפואיים לא-ממומשים.”

רונן טויטו, יו"ר ומנכ"ל קדימהסטם הוסיף:

“זוהי אבן דרך חשובה עבור קדימהסטם ו- NLS ובעלי המניות של שתי החברות. עם האישור שהתקבל היום, אנו קרובים מתמיד להשלמת המיזוג והשקת NewCelX בנאסד"ק. החברה הממוזגת תאחד את תוכניות התרפיה התאית המתקדמות של קדימהסטם, כולל ניסוי שלב 2a ב-ALS עם ®AstroRx ותוכנית הסוכרת שלנו IsletRx, לאחר פגישת Pre-IND מוצלחת עם ה-FDA, יחד עם המומחיות של NLS בתרופות מולקולות קטנות ל-CNS., אנו בונים חברת ביוטכנולוגיה מגוונת עם פוטנציאל לספק טיפולים פורצי דרך לחולים ברחבי העולם במקביל להשאת תשואה לבעלי מניותינו".