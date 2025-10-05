תמצית כלכלית: הפד צפוי להוריד ריבית; ישראל בשיא ייצוא הייטק לאחר "עם כלביא"

תמצית

בארה"ב, למרות ה-Shutdown, נתוני שוק התעסוקה עם ה-ADP, יחד עם המשרות הפנויות מספיקים כדי ליצור תחושה בולטת של האטה. בשלב הנוכחי, ספק אם היה בזה דיי כדי להביא לעלייה של ממש באבטלה. אבל הורדת ריבית על ידי הפד בסוף החודש היא דיי נתונה.

בינתיים, סיפור תמסורת המכסים למדד המחירים ממשיך להיעדר בצורה בולטת גם על פי הסקרים לספט'. אינדיקציות לאינפלציית שירותים מוטת אותו שוק תעסוקה, דווקא יש.

בישראל, נתוני ייצוא השירותים והפדיון במשק אל תוך יולי ואחרי 'עם כלביא' נראים טוב מאוד, אפילו יותר מזה כשזוכרים שעיקר האינפלציה במהלך החודש הגיעה מהשכירות והטיסות. גם אם ניקח צעד אחורה בהמשך, להערכתנו, יש פה צפי לנתון תוצר מרשים מאוד ברבעון השלישי.

באירופה, האינפלציה עולה קצת אל תוך ספטמבר. זה בטח לא האינדיקציה שה-ECB הכי היה רוצה לראות אחרי תקופה של אינפלציה מאוד קרובה ליעד. ועדיין, ניכר שזה נובע מאפקט בסיס אנרגטי, ובגדול הרכיבים האלה ממשיכים לרמז על התמתנות.

מאקרו

ארה"ב: בהיעדר נתונים מה-NFP, עקב ה-Shutdown, נתוני ה-ADP הצביעו על המשך דשדוש בשוק התעסוקה האמריקאי. על פי זה, כמות המשרות הכוללת בארה"ב התמתנה בכ-32 א' משרות בספט' – שיא שלילי מאז מרץ 23'. גם תוספת המשרות של אוגוסט, שעמדה בזמנו על 54 א' משרות, ופורשה כבר אז על ידינו כמתונה, עודכנה עכשיו לגריעה של כ-3 א' משרות. על פי ה-ADP, זה מגיע אחרי קליברציה מחדש של נתוני 2024 לתוך הסדרה.

למרות התמתנות קלה לקראת סוף השבוע, תגובת השוק לנתונים, ונעריך שכמות המשרות האמורה הייתה הגורם המשמעותי פה, הייתה עלייה לכיוון ה-100% של ההסתברות להורדת ריבית של הפד בהודעה הקרובה, בסוף החודש. כרגע זה עומד על כ-95% כמעט וודאיים גם הם.

נלה ריצ'ארדסון, הכלכלנית הראשית של ה-ADP, ציינה כי "למרות הצמיחה הכלכלית החזקה ברבעון השני, הנתון החודש מאשרר עוד כי מה שאנחנו רואים בשוק התעסוקה זה מעסיקים אמריקאים שהיו זהירים עם גיוס עובדים." כמובן שההצהרה הזו מתכתבת באופן ברור עם דבריו של הנגיד פאוול בהודעת הריבית האחרונה.

החלוקה של התכווצות ההעסקה ב-ADP נטתה לכיוון עסקים קטנים, עם התכווצות, נטו, של 40 א' משרות בכאלה עם פחות מ-50 עובדים. בנוסף, אם עד כה ראינו גיוס בענפי שירותים בשכר נמוך, עכשיו ענפים כמו "פנאי ואירוח", שהיה כזכור גורם אינפלציוני מאוד, רואים גריעה של 19 א' משרות. באופן דומה, גם בפיננסים לדוג', גריעה של 9 א' משרות, למרות התמשכות העליות בשווקי המניות.





כמו שפאוול ציין, המשק האמריקאי מתאפיין כרגע גם בשיעורי הפסקת עבודה נמוכים, בנוסף לגיוס הנמוך. בנתונים של ה-ADP לספט', אפשר לציין שענפית, בניגוד לחודשים קודמים, הייתה עלייה בקצב עליית השכר השנתית. לדוג', בבינוי, מ-4.4% ל-4.5%, ובאופן דומה בפיננסים, טכנ' מידע ו-"מסחר ותחבורה." אבל בסה"כ, לאור השינוי בהרכב המועסקים, להערכתנו זה מיתרגם לתרומה מתונה מאוד בקצב עליית השכר השנתית, מכ-4.4% לכ-4.43%. עוד על זה, ה-ADP דיווחה כי קצב עליית השכר של מחליפי משרה התמתן הפעם מ-7.1% ל-6.6%.

עוד על זה, נוסיף כי נתוני המשרות הפנויות, אשר פורסמו לפני ה-Shutdown הצביעו אמנם על עלייה קלה באוג', מ-7,208 א' ל-7,227. אבל מנגד, הנתונים אוששו את התחושה ששוק התעסוקה נכנס למעשה למצב תחלופת עובדים נמוכה. בכלל זה, מספר המתפטרים התמתן לכ-3,091 א', במהלך החודש – שפל עבור השנה הנוכחית. באופן דומה, מספר המפוטרים התמתן ל-1,725 א' – שפל של שלושה חודשים.





למרות החולשה הברורה של שוק התעסוקה, ככל שאפשר להסיק את זה בלי נתוני ה-NFP, נתוני הסקרים בארה"ב דווקא מצביעים על יציבות, לכל הפחות. בצד התעשייה, מדד מנהלי הרכש הסופי של S&P המשיך לעמוד על רמת 52.0 נק' – מרחיבה, אם כי באופן מתון. כנ"ל, מדד ה-ISM לתעשייה הצביע אמנם על עלייה קלה, אבל נותר פסימי, ככלל, ברמת '49.1.' עוד על זה, אם בשלב מסוים חששות המכסים הביאו את הדיווחים על מחירי הרכש במדד, עכשיו הסעיף הזה בסקר התעשייה התמתן ל-61.9 נ' – גבוה אמנם לכשעצמו. אבל שפל מאז פברואר. וככלל, משהו שאינפלציה ביעד הפד יכולה בהחלט לחיות איתו.

בשירותים, בינתיים, סקר ה-ISM איבד 2 נ', לרמת 50.0. מצד אחד אינדיקציה נייטרלית. מצד שני, מדובר בשפל של ארבעה חודשים למדד הזה. וככלל, הוא לא נטה להיות בטריטוריה שאינה מרחיבה באופן בולט, בתקופת הפוסט קורונה. באופן דומה, פה סעיפי הרכש דווקא עלו ל-69.4 נ' גבוהות מאוד. והם עשו את זה על רקע סעיף תעסוקה שהוסיף כ-0.7 נ', אבל נותר פסימי עדיין (47.2).

כמובן שהמשתנה החסר במשוואה פה הוא צמצום השוהים הבלתי מתועדים במדינה. ועל הרקע הזה, לא היה מזיק גם 'מה אם' אלה היו ממשיכים כרגיל. לתחושתנו, אם נשקלל ירידה של כמה עשרות אלפים כאלה לנתונים, אנחנו בהתכווצות מאוד מהותית בשוק התעסוקה. ככל שהמהלך ימצה את עצמו בבלתי מתועדים, זה ייתרגם למי שכן בנתונים. וסביר שנראה בקרוב גם עלייה באבטלה.

ישראל: לאחר ההשפעה השלילית המהותית על המשק המקומי, במהלך יוני, כתוצאה מ-'עם כלביא.' האינדיקציות המקומית עוברות להצביע על התאוששות ראויה מאוד לציון בנתונים שיכנסו לתוצר של הרבעון השלישי.

בכלל זה, יצוא השירותים הכולל מהמדינה, שסבל מחולשה כבר במאי, זינק לרמת 7,485 א' ביולי – שיא של ארבעה חודשים. מתוך זה, יצוא שירותי ההייטק הוסיף 8.0% משמעותיים מאוד, לרמת 5,511 מיליון ד' – שיא חדש של כל הזמנים לסדרה הזו, כאשר השיא הקודם, 5,182 מ' היה במרץ השנה. נוסיף בהקשר הזה כי אם במהלך 'חרבות ברזל' ראינו את סדרת יצוא שירותי ההייטק נעה באופן בולט אל מתחת למגמת גידול מעריכית, שזו התאפיינה בה בשנים האחרונות, הנתון הזה מקרב אותנו לאותה מגמה במידה רבה. במובן הזה, אנחנו קצת בספק אם נישאר ברמות דומות גם בחודש הבא. אבל גם אם ניסוג קצת, יש בנתון הנוכחי כמובן משמעויות חשובות לחשבון השוטף, ומכאן לשקל, בהמשך. בכל מקרה, בתוצר של הרבעון השלישי כנראה שנראה התרחבות ניכרת מאוד מסעיף סחר החוץ.





גם מבחינת הצריכה המקומית, נתוני הפדיון במשק פתחו את הרבעון השלישי עם זינוק חודשי של 12.6% בפדיון ביולי, לאחר ירידה של 10.0% ביוני, בהשפעת 'עם כלביא' כמובן. הנתון הנוכחי גבוה בכ-5.3% מהממוצע של הרבעון השני, או מעל ל-20%, אם נשווה למונחים הרבעוניים, כפי שאלה יבואו לידי ביטוי בנתוני התוצר, לאחר פרסום נתוני אוגוסט של הפדיון.

השיפור בפעילות המקומית בולט בעיקר בסעיפים מקומיים, שהיו לא זמינים במידה כזו או אחרת במהלך המבצע. בפרט, בנתוני המכירות הקמעונאיות נרשמת עלייה של קרוב ל-20% בפדיון החודשי, כך שכרגע אלה מצביעים על זינוק של 7.4%, שנתית – גבוה מאשר בחודשים של לפני 'עם כלביא.' התופעה חוזרת על עצמה בסעיפי תרבות ובידור כמובן, ו-'אירוח ואוכל.' גם כאן, נותר כמובן לראות עד כמה יולי הוא תיקון של ההפחתה ביוני או אינדיקציה להמשך.





אירופה: שלושה חודשים לאחר הורדת הריבית של יוני, שסימנה את סוף המהלך מבחינת ה-ECB, נתוני האינפלציה המצרפיים ביבשת עולים קצת. בפרט, נתון האינפלציה הכולל באיחוד המוניטרי מוסיף 0.1% צפויים, אבל מביא את האינפלציה הכוללת לרמת 2.2%. הליבה דומה לזה, אבל עדיין ברמות שהיו יכולות להותיר את הפד בריביות של 4 ומשהו, להבדיל, על 2.3%.

מבחינת ההרכב, הרוב דווקא אנרגטי החודש, כאשר אם בחודש שעבר הדפלציה בסעיפי האנרגיה עמדה על 2%-, עכשיו זה 0.4%- - הרמה המתונה מזה שבעה חודשים. נוסיף, בהקשר הזה, שמחירי הנפט הגולמי היו מעט גבוהים במהלך החודש, בטח ביחס ל-64$ לחבית ברנט הנוכחית, אז אולי זה השפיע. עוד נוסיף שמחירי הגז הטבעי באירופה חצו לאחרונה דרומה את סף ה-8$ ל-MMBtu, כך שכעת הם על 7.83 – דומה מאוד לשפל הרגעי של אוגוסט. מדובר בחוזים למסירה בנוב', קרי תחילת החורף, ובמובן הזה נצהיר בזהירות ש-3 שנים לאחר פריצת המשבר האנרגטי באירופה ייתכן שהבעיה נפתרה.

זולת זה, עיקר האינפלציה, כשני שליש, בדומה להרבה מדינות מערביות מגיעה מענפי השירותים. נוסיף כי בתקופה האחרונה, רכיבי השכר ביבשת המשיכו לעלות בקצב גבוה יחסית. אבל ייתכן שאנחנו קרובים להתייצבות מהלם מחירי האנרגיה האמור.

מחירי המוצרים, מאידך, ממשיכים לעלות בכ-0.8% לשנה. היעדר השפעת המכסים – גידול בהיצע העולמי בולט כמובן גם כאן. כנ"ל, אפשר היה לצפות להשפעה של התיסוף העולמי ביורו, אל תוך החודש, שגם הוא דיי נעדר כאן וכאמור באנרגיה.