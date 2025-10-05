עסקת ענק במעונות ת"א: שיכון ובינוי מכניסה את אוניברסיטת תל אביב ומגדל לשותפות

אוניברסיטת ת"א, באמצעות חברת הנכסים שלה, וחברת מגדל ביטוח ופיננסים ירכשו יחד 40% מהפרויקט לפי שווי של כ-215 מיליון שקל.

ביולי 2008 זכתה שיכון ובינוי במכרז לתכנון, שיפוץ, בנייה, תפעול וניהול של מתחמי מעונות הסטודנטים באוניברסיטת ת"א בהסכם BOT, אשר הורחב מאז פעמיים.

בטרם השלמת העסקה, השותפות תבצע חלוקת רווחים בסך של כ-165 מיליון ש"ח, וזאת באמצעות ביצוע הגדלת מינוף בחוב הבכיר בפרויקט.

לאחר השלמת העסקה, ולהערכת החברה, שיכון ובינוי צפויה לרשום רווח לאחר מס בגובה של כ-135 מיליון שקל.

קבוצת שיכון ובינוי, קבוצת התשתיות, הנדל"ן והאנרגיה המובילה בישראל, מדווחת היום על עסקה אסטרטגית בפרויקט מעונות הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב: הקבוצה חתמה על הסכם מחייב למכירת 40% מהזכויות בפרויקט לשותפים בתמורה לכ-85 מיליון שקל, המשקפים שווי כולל של כ-215 מיליון שקל.

חברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, מקבוצת שיכון ובינוי, התקשרה בהסכם מפורט ומחייב עם אוניברסיטת ת"א, באמצעות חברת הנכסים שלה, ועם חברת מגדל ביטוח ופיננסים, לפיו ירכשו האוניברסיטה ומגדל 40% מהזכויות בפרויקט, כאשר כל אחת מהרוכשות תרכוש 20%. חברת מגדל משמשת כמממן החוב הבכיר בפרויקט החל משנת 2008, במהלכן מימנה מגדל את שיפוץ מתחם מעונות אינשטיין ואת הקמתו של מתחם מעונות ברושים, אותם הקימה שיכון ובינוי נדל"ן עבור אוניברסיטת ת"א במתכונת של פרויקט BOT. השלמת העסקה כפופה להתקיימות של מספר תנאים מתלים שנקבעו בעסקה, כאשר סכום תמורת הרכישה כפוף למנגנוני התאמת תמורה כמקובל בהסכמים מסוג זה.

יצוין, כי בטרם השלמת העסקה, תבצע שותפות הפרויקט חלוקת רווחים בסך של כ-165 מיליון ש"ח, וזאת באמצעות ביצוע הגדלת מינוף בחוב הבכיר בפרויקט, אותו מעמידה כאמור חברת מגדל. להערכת החברה ובהתאם לאומדניה, שיכון ובינוי צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים ברבעון הרלוונטי שבו תושלם העסקה, רווח (לאחר מס) בסך של כ-135 מיליון ש"ח, הנובע ברובו משערוך יתרת ההשקעה שנשארת בידי החברה (60%) בשל איבוד שליטה חשבונאית.

התזרים לאחר מס שצפוי להיווצר לשיכון ובינוי נדל"ן מהתמורה הכוללת בגין הזכויות הנמכרות וחלוקת הרווחים כאמור, מוערך בכ-230 מיליון ש"ח.

פרויקט מעונות אוניברסיטת ת"א מוחזק ע"י קבוצת שיכון ובינוי החל משנת 2008, אז חתמה שיכון ובינוי נדל"ן עם אוניברסיטת ת"א על הסכם זיכיון לשיפוץ מתחם מעונות הסטודנטים 'אינשטיין', שבהמשך הורחב פעמיים באמצעות חתימה על הסכמים נוספים לבנייה והפעלה של מתחם מעונות 'ברושים'.

סה"כ כולל כיום פרויקט מעונות אוניברסיטת ת"א 18 בנייני מעונות וכ-2,800 מיטות. הקבלן המבצע שהקים את המעונות הינה חברת 'סולל בונה' מקבוצת שיכון ובינוי. הפרויקט נבנה ומופעל ע"י שיכון ובינוי באמצעות הסכם זיכיון מול האוניברסיטה לתקופה של כ-25 שנים, המסתיים בספטמבר 2043.

אבישי קימלדורף מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן, מסר: "אנו שמחים על חתימת העסקה להכנסת אוניברסיטת ת"א וחברת מגדל ביטוח ופיננסים לשותפות בפרויקט מעונות הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב, פרויקט אשר סלל את הדרך של שיכון ובינוי להקמתם של מתחמי סטודנטים רבים נוספים. האוניברסיטה ומגדל מלוות את הפרויקט מתחילתו לאורך שנים רבות והצטרפותן גם לבעלות על הפרויקט הינה מהלך טבעי שללא ספק יתרום להמשך השבחת הפרויקט ולשיפור השירות ורווחת הסטודנטים".

גדי פרנק מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב: ״אוניברסיטת תל אביב רואה בהסכם צעד חשוב נוסף בחיזוק תשתיות המגורים לסטודנטים בקמפוס. השותפות בעסקה מבטאת את מחויבותנו להבטיח סביבת לימודים איכותית ותומכת, ולהמשיך להשקיע ברווחת הסטודנטים לאורך שנים. אנו גאים להיות חלק מהמהלך שיתרום לשיפור השירות, להרחבת אפשרויות הדיור ושיפור הנגישות לאוניברסיטה הגדולה והמגוונת ביותר בישראל, לעוד תלמידים מהפריפריה ומקרב אוכלוסיות נוספות״

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות בחברת "מגדל ביטוח ופיננסים", מסר: "אנו שמחים על המשך שיתוף הפעולה עם שיכון ובינוי ורואים בחברה ובאוניברסיטת תל אביב שותפים לטווח ארוך. מגדל ממשיכה להאמין ולהעמיק את פעילותה בתחום האשראי וההשקעה בעולמות הנדל"ן להשכרה ארוכת טווח, ובפרט למעונות הסטודנטים".