הבורסה פתחה בעליות חדות בעקבות תשובת חמאס והפסקת האש שכפה טראמפ

גל עליות היסטורי: מדדי ת"א שוברים שיאים חדשים עם פתיחת המסחר הבוקר

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 
אלי אופיר
05/10/2025

בורסת תל אביב שוב שוברת שיאים: יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך מעדכנת כי עם פתיחת המסחר הבוקר, כל מדדי המניות המובילים שברו את שיאי כל הזמנים. מדד ת"א-35 שובר הבוקר שיא בפעם ה-40, מדד ת"א-90 שובר שיא בפעם ה-31 ומדד ת"א-125 עושה זאת בפעם ה-37. מאז הכרזת תוכנית "21 הנקודות" של הנשיא דונלד טראמפ ביום שני האחרון, 29 בספטמבר, רשמו מדדי המניות העיקריים עליות ניכרות: מדד ת"א-35 עלה מאז בכ-5.2%, בעוד מדד ת"א-125 עלה בכ-5.8% ומדד ת"א-90 עלה בכ-7.7%.
 

