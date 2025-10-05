חברת ׳טבע׳ מודיעה על תוספת תמיכה של מאות אלפי שקלים בעמותות וארגונים חברתיים

בדיוני הוועדה הוצגה פעילות הארגונים בשנה החולפת וההשפעה של תרומות טבע- גידול בהיקף הפניות, הרחבת שירותים קיימים, הקמת מערכי סיוע חדשים ושביעות רצון גבוהה בקרב המוטבים. לצד זאת, הודגש הצורך בהיערכות למצבי חירום ושמירה על רצף טיפולי וקהילתי גם בתקופות משבר.

פרוייקט התמיכה והתרומה לעמותות מצטרף לתוכנית 'מטפלים בנפש' בהשקעה של מליוני שקלים בהכשרת אלפי מטפלים חדשים לטראומה בצל המחסור הכבד וקידום תוכניות פיתוח וסיוע בקהילה.

הארגונים והפרויקטים שאושרו לתמיכה:

1. CareGivers ישראל – פיתוח קורס חדש לניהול קהילות בריאות והקמת קהילות בוגרים.

2. ישראלס – העמותה לחקר ALS – מעטפת תמיכה לחולי ALS ולבני משפחותיהם, כולל מענים ייחודיים לחברה הערבית.

3. חלאסרטן – תוכנית "הלפרים" לליווי צעירים חולי סרטן בבתי חולים.

4. נגישות ישראל – הכשרת צוותים רפואיים למתן שירות מותאם ונגיש לכל סוגי המוגבלויות.

5. מחווה – הכשרת מחלקות בבתי חולים לקבלת תו "מחווה" לאנושיות וחמלה.

6. זה בנפשי – מעטפת חוסן להורים לילדים המאושפזים במחלקות בריאות הנפש.

7. חיבוק ראשון – תגבור מערך טיפול בתינוקות נטושים באזורים שפונו במלחמה.

8. עמותת הנטינגטון בישראל – העלאת מודעות למחלה בקרב קהלי היעד.

9. קשר – הבית של המשפחות המיוחדות – מערך תמיכה וליווי למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.

10. האגודה לסוכרת סוג 1 בישראל – תוכנית "מובילים צעירים" להכשרת צעירים כמנהיגי קהילה.

יגאל גורביץ' מנהל שותפויות אסטרטגיות וקשרי תאגיד של טבע בישראל ויו"ר ועדת התרומות: "בצל המציאות המורכבת מאז פרוץ המלחמה, ועדת התרומות של טבע רואה חשיבות עליונה בהמשך התמיכה בעמותות ובארגונים הפועלים בתחום הבריאות. אנו מחויבים לשותפות אמיצה עם הגופים שמעניקים סיוע לחולים, למשפחות ולאוכלוסיות הנמצאות בקו הראשון של ההתמודדות, ולעזור להם לשמור על רצף טיפולי וקהילתי גם בתקופות קשות. ההחלטות שהתקבלו השנה מבטאות את המחויבות ארוכת הטווח של טבע לדאגה לבריאות ולחיזוק החוסן של החברה הישראלית, ואת האמונה כי שיתוף פעולה עם החברה האזרחית הינו חיוני במטרה לתת מענה מקיף לצרכים שעולים מהשטח."



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]