עשיית עסקים בארצות הברית: מדריך משפטי ואסטרטגי לחברות ישראליות המסגרת המשפטית לאקזיט מוצלח בארה״ב

אקזיט מוצלח הוא חלומם של יזמים רבים. לאחר שנים של עבודה קשה, השקעה ומאמץ, רגע מכירת החברה עשוי לסמן את פסגת הקריירה. כדי להבטיח שתהליך האקזיט יסתיים בהצלחה, חיוני להגיע אליו מוכנים היטב מהבחינה המשפטית.

אקזיט מוביל לעיתים להתנהלות משפטית ופיננסית מורכבת בגינה רוכשים פוטנציאליים מבצעים בדיקת נאותות שחודרת לכל פינה בארגון. כך גם מתבצע בעת מיזוגים, רכישות והנפקות ציבוריות. הרוכשים הפוטנציאליים בוחנים חוזים, קניין רוחני, הסכמי העסקה קודמים, עמידה ברגולציה, ואף תכתובות דוא"ל. בדיקת נאותות עלולה לטרפד עסקה, וכל חולשה שתיחשף עלולה להקטין את ערכה או להביא לקריסת העסקה כולה.

לפני שנכנסים לתהליך המכירה, חשוב לבצע בדיקה פנימית יסודית כדי לוודא שאין חשיפה משפטית ושקיימת היכולת להבטיח את פעילות החברה לשנים קדימה. חשוב להגיע לבדיקת הנאותות ללא הפתעות ולזהות מראש את תחומי הפגיעות האפשריים, כולל מערכות היחסים עם לקוחות וספקים. החוזים וההתחייבויות מולם הם נכס לא פחות מהנכסים הפיזיים ומהקניין הרוחני, וכל בעיה שתתגלה בהם עלולה לעלות ביוקר בעסקה.

בנימין פרנקלין אמר פעם שאין דבר ודאי בחיים פרט למוות ולמיסים. אקזיט כרוך באופן בלתי נמנע בחבות מס משמעותית. ללא תכנון נכון, המוכרים עלולים לעמוד בפני מיסוי כפול, בארצות הברית וגם בישראל. אמנות מס מספקות הקלה, אך הן מחייבות תכנון מוקדם ומבנה תאגידי נכון. לכן חשוב להיערך מראש ולא להמתין לשלב החתימה.

אתגר נוסף בכל אקזיט הוא סוגיית הצהרות המוכרים לגבי מצב החברה. טעות בתחום זה, גם אם נעשתה בתום לב, עלולה להוביל לדרישות להחזר כספי גם לאחר סגירת העסקה. כך קרה לחברת סייבר ישראלית שנמכרה לקבלן ביטחוני אמריקאי ונאלצה להחזיר כ-20% ממחיר הרכישה לאחר שנתגלתה בעיית רישוי באחד ממוצריה.

אקזיט אינו רק סיומו של פרק או עסקה אלא גם התחלה חדשה. ההון שנוצר יכול לשמש להשקת מיזמים חדשים, לבניית אמון עם משקיעים עתידיים ולפיתוח חדשנות. כדי לאפשר התנהלות חלקה גם בתקופה שאחרי האקזיט, חשוב שבעלי החברה יתאימו מבעוד מועד את מבנה החברה, יפתרו התחייבויות תלויות, ויתייעצו עם מומחים בינלאומיים למיסוי ומשפט כבר בשלבי הראשונים.

עם ההכנה הנכונה, אקזיט עשוי לייצר את השלב הבא בצמיחה ולאפשר לבעלים להתקדם בביטחון וביציבות לעבר ההזדמנות העסקית הבאה.

עו"ד מייקל ארנשטיין הוא שותף מייסד בפירמת עורכי הדין האמריקאית Ehrenstein|Sager, המתמחה במשפט מסחרי, ליטיגציה מורכבת ובוררות בינלאומית בסיכון גבוה.

הבהרה משפטית: מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או מיסויי. מטרתו להעלות את המודעות לסוגיות ציות בארה"ב. עסקים ישראליים צריכים להיוועץ באנשי מקצוע מוסמכים למשפט ולמיסוי בארה"ב לצורך קבלת ייעוץ מותאם לפעילותם.