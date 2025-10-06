קרנות בפוקוס: עד 10% מניות "איילון בינה 10/90" מובילה מתחילת שנה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

עוד יום של עליות בבורסה המקומית, והתוצאה בקרנות הנאמנות ברורה לחלוטין: חיוב יומי: ת"א 90 ות"א 125 בדומה לחיוב החודשי, בגלל שאנו בתחילת חודש. חיוב שנתי לא השתנה: בנקים וקצת ביטוח. בצד השלילי של הדברים, הרמה היומית-חודשית מפתיעה: בנקים, בבלעדיות ובכמות אדירה. ברמה השנתית: דולר ואג"ח קונצרני. חוץ מהבנקים, אשר הפתיעו בהחלט לרעה הייתה זו פתיחת שבוע נהדרת לשוק קרנות הנאמנות המנייתיות.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הטובות בקטגוריה:

כל כמה זמן אנו מחליפים את הקרנות הגדולות ביותר עם הקרנות הטובות ביותר שנתית, וזהו שבוע שכזה. ובכן, אנו בתחילת חודש, ולכן אנו מקבלים את התשואות זהות של הרמה היומית והחודשית והקרן המובילה באלו היא קרן דיאמונד 10/90 עם תשואה נאה של 0.61% ביום אחד! תעשו השלכה שנתית ותראו כמה זה יוצא... לפני שנמשיך: שימו לב שאנו שוב במצב של ירוק עד בכל הטווחים!

וכך, מתחילת השנה קרן איילון בינה 10/90 מצליחה להוביל עם 10.63% מול ממוצע טבלה של 8.49% וקטגוריה של 7.01%. שנתית (שהיא התכונה שעל פיה אנו ממיינים) קרן אילים תיק אג"ח + 10% מצליחה להניב 17.01% מול 13.86% ו-10.96%. לבסוף, בטווח הארוך: אי-בי-אי (!) תיק אג"ח + 10% הביאה ללקוחותיה 29.29%. אזימוט 10/90 דיבידנד עולה הכי הרבה עם 0.89% כאשר אי-בי-אי (!) תיק אג"ח + 10% הינה הגדולה מכולן עם 587.90 מיליוני שקלים. היא גם הקרן עם הגיוס הגדול מכולן עם 53.62 מיליונים.

הבורסות

ארה"ב: שוק המניות האמריקאי סיים את שבוע שעבר ביציבות סביב שיא כל הזמנים. אבל, המגמה החיובית, הנמשכת כבר המון זמן (מאז תחילת אפריל 2025), ממשיכה להראות סימני חולשה שונים. ראשית, המומנטום יציב-יורד במקום עולה, המחזורים קטנים במקצת, הסנטימנט די גבוה, ורוחב השוק חזר להיות ממוקד וצר מאוד. ברקע, ההשבתה של חלק מן השירותים הממשלתיים ובמיוחד חולשה גדולה בשוק העבודה. עדיין לא כמות משרות שלילית אבל כמעט...

בימים רגילים, השבוע הבא היה נחשב לקריטי ממש: שבוע של נתוני תעסוקה כאשר הנתונים האלו קובעים עכשיו את מצב המשק למיתון או ליציבות. כמו כן, בל נשכח את שני המכרזים לאג"ח מדינה: 10 שנים ו-30 שנה שמתקיימים בשבוע. אלו מכרזים חשובים לא רק בגלל עניין הגלגול עצמו אלא כקנה מידה לאמון של הזרים במערכת הפיננסית האמריקאית. כאמור, השווקים קרובים לשיא ונמצאים בסכנה אבל ממשיכים לעלות יפה וכל עוד המדד העיקרי יישאר מעל הממוצע הנע 20 וקו המגמה הראשי התומך, אין אלא לומר את המובן מאליו: להאמין במגמה עד שיוכח אחרת.

תל-אביב: שוק המניות הישראלי קצת תעתע היום במשקיעיו. תחילת היום ראתה עליות מדהימות בכל השוק וחשבנו שנסיים היום בסוג של שיא תוך יומי מבחינת העליות והמומנטום. והנה, במשך כל הזמן שנותר עד הסגירה, הסקטורים והמדדים החלו לרדת. עד כדי כך שחלק מהם צאו שליליים בסוף... (פיננסים – 0.76%-). מה קרה? פשוט מאוד! ההסכמה של החמאס לשחרר את החטופים, במסגרת של העסקה הגדולה, נכנסה עכשיו לסוג של חוסר וודאות כאשר מדברים על התנאים של שחרור.

הדיון על "הפרטים הטכניים", בקהיר, עוד לא החל ואנו כבר שומעים על הסתייגויות ודרישות חדשות. זיק התקווה הגדולה קצת התעמעם... וכך, המשקיעים לא התעקשו על המחירים הראשונים והחלו להתפשר בסוף. יש לומר מייד: מי שחשב (כנראה הנשיא טראמפ...) שיכולים לסגור עסקה גדולה במחי יד עם ארגון הטרור עזתי יתאכזב שוב כנראה. התקווה הגדולה היא שהלחץ המשותף של ארה"ב, מצרים, קאטאר, וטורקיה יכניעו את הארגון הפונדמנטליסטי הזה, אבל זה ייקח כנראה הרבה יותר מ-72 שעות וזה תלוי בכמות השהידים שיהיו מוכנים להקריב עצמם למען הבתולות המובטחות.

בכל אופן, הסיום היה הרבה יותר רגוע מאשר חשבנו בתחילת המסחר: טכנולוגיה: 1.81%, ביומד: 2.01%, בנקים: 2.5%- (!!), נדל"ן: 1.62%, פיננסים: 0.76%-, מניות קטנות: 1.11%, ולבסוף: ת"א 90: 1.49%, ות"א 35 רק 0.33% (בגלל הבנקים...).

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-30-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום המסחר האחרון של החודש, ראינו מחזורים גדולים למדי: 2.790 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35 כאשר אנו מצפים לפחות מ-1.7. כמו כן, המוסדיים היו על הגובה עם קניות של 580.1, מכירות של 618.5 => נטו של 38.4- מיליוני שקלים. נטו שלילי אינו מבשר טובות כל כך.... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את הפניקס (13.1-) ואת לאומי (43.2-). ואלו שנקנו? הנה הן: נייס (23.5) ואנרג"אן (26.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

