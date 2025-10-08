סיכום שוק הקרנות ספטמבר 2025: גיוסים חזקים באג"ח ובקרנות כספיות

התעשייה האקטיבית המסורתית מסכמת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-1.8 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות, היא קטגוריית אג"ח כללי שסיימה עם גיוס של כ-760 מיליון ₪.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש ספטמבר סכום נמוך של כ-450 מיליון ₪ בחלוקה מעורבת, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-750 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-300 מיליון ₪.

בתוך הקרנות הפסיביות ממשיכה המגמה מחודש שעבר, של מעבר משקיעים ממניות בישראל, אשר פדו כ-1.4 מיליארד ש"ח ומנגד קנו קרנות מניות בחו''ל בסכום של כ-1.75 מיליארד ₪.

הקרנות הכספיות מסיימות את החודש עם גיוס של כ-1.75 מיליארד ₪, קטן בהרבה מהחודשים הקודמים.

תעשיית הקרנות בחודש ספטמבר - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל מ-708.0 מיליארד ₪ ל-723.2 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-4.0 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-11.2 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:

חודש ספטמבר התאפיין בתנודתיות בשווקים בארץ ובעולם, עם מימושים וימים של ירידות חדות בשוקי המניות אך גם עם ימים של תשואות חיוביות גבוהות. בסיכום החודש בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1.9%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש ספטמבר בתשואה חיובית של 3.5% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של כ-5.6%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש ספטמבר עם תשואה שלילית נמוכה של כ-0.1%.

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור של כ-5.2%.

שוק המניות הישראלי, לאחר תשואות מרשימות מאז ראשית השנה ספג מימושים וירידות שערים במהלך החודש האחרון, הן בשל ההתפתחויות המדיניות והמצב הביטחוני בארץ והן בשל מימושים בריאים בשוק ההון לאחר ראלי חזק. ועם זאת, עליות חזקות בשוק המניות בימים האחרונים של החודש אפשרו למדדים המובילים לסיים את ספטמבר במגמה חיובית כאשר מדדי ת"א 35, 125 ו-90, רשמו עליות שערים של כ-4.7%, כ-4.3% וכ-2.8% בהתאמה.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.8% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.6%.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש ספטמבר סכום של כ-1.8 מיליארד ₪.

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס למעט קטגוריות מניות בישראל וממונפות ואסטרטגיות.

הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-760 מיליון ₪, אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-640 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל מסכמת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-240 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-165 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל הוסיפה לגיוס סכום של כ-90 מיליון ₪, אגד קרנות גייסו סכום של כ-35 מיליון ₪ והקרנות הגמישות סיימו עם גיוס של כ-15 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בארץ אשר פדתה בספטמבר כ-80 מיליון ₪ וממונפות ואסטרטגיות פדו כ-65 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות ממשיכות לרכז גיוסים גבוהים בתעשיית הקרנות, אם כי הרבה פחות מהחודשים האחרונים, והן מסיימות את חודש ספטמבר בגיוס של כ-1.75 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-1.55 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-0.2 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש ספטמבר סכום נמוך של כ-450 מיליון ₪ בחלוקה מעורבת, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-750 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-300 מיליון ₪.

בקרנות המחקות הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-730 מיליון ₪ (כמעט כל הגיוס הכולל של הקרנות המחקות שעומד על 750 מיליון ₪), אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-180 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-150 מיליון ₪ וקטגוריות אג''ח בחו''ל ונכסים דיגיטליים, קטגוריה חדשה שנפתחה השנה, גייסו בספטמבר כ-20 מיליון ₪ כל אחת.

מנגד, הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בישראל שפדתה סכום של כ-340 מיליון ₪, אחריה, קרנות אג''ח כללי שסיימו את חודש ספטמבר בפדיון קל של כ-10 מיליון ₪.

בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר גם כאן הייתה זו של מניות בחו''ל, אשר גייסה סכום גדול מאוד של כ-1.0 מיליארד ₪, כאשר כל קרנות הסל יחדיו מסיימות עם פדיון של כ-300 מיליון ש"ח ₪. אחריה, קטגוריית סחורות שהוסיפה לגיוס סכום של כ-30 מיליון ₪, קרנות אג''ח מדינה גייסו סכום של כ-25 מיליון ש"ח וקטגוריית נכסים דיגיטליים מסיימת עם גיוס של כ-5 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא מניות בישראל (בדומה למגמה בקרנות המחקות) אשר פדתה סכום גדול מאוד של כ-1.1 מיליארד₪, קטגוריית חברות והמרה פדתה סכום של כ-205 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות סיימה את ספטמבר בפדיון של כ-60 מיליון ₪ וקטגוריית אג''ח בחו"ל מסיימת עם פדיון של כ-20 מיליון ₪.

סיכום הגיוסים בשנת תשפ"ה

תעשיית הקרנות צמחה מ-558.0 מיליארד ₪ בראשית השנה ל-717.0 מיליארד ₪ בסופה.

חלק מהגידול, כ-81.7 מיליארד ₪ נבע מעליית ערך ההשקעות וחלק נוסף נבע מהגיוסים בסך של 77.3 מיליארד ₪.

הגיוסים התפלגו באופן הבא: הקרנות הכספיות גייסו כ-29.2 מיליארד ₪, הקרנות הפסיביות הוסיפו גיוס של כ-26.0 מיליארד ₪ והקרנות האקטיביות המסורתיות גייסו במהלך תשפ"ה כ-22.1 מיליארד ₪.

בקרנות האקטיביות המסורתיות הגיוס הגבוה ביותר הגיע לקטגוריה אג"ח כללי שגייסה כ-10.4 מיליארד ₪ (כמחצית מהגיוס הכולל בקרנות המסורתיות), אחריה קטגוריית מניות בישראל שסיימה את השנה העברית עם גיוס של כ-5.3 מיליארד ₪, קטגוריית חברות והמרה הוסיפה גיוס של כ-3.7 מיליארד ₪ וקרנות אג"ח מדינה גייסו כ-2.6 מיליארד ₪.

בקרנות הכספיות רוב הגיוס הגיע אל הקרנות הכספיות השקליות שגייסו כ-24.35 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות הדולריות תרמו לגיוס סכום של כ-4.85 מיליארד ₪.

בקרנות הפסיביות הגיוס נחלק בצורה די מאוזנת בין הקרנות המחקות שגייסו כ-13.2 מיליארד ₪, וקרנות הסל שגייסו סכום של כ-12.8 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות עיקר הגיוס הגיע אל קטגוריית מניות בישראל, שגייסה כ-6.4 מיליארד ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה שסיימה את תשפ"ה עם גיוס של כ-3.4 מיליארד ₪ וקטגוריית מניות בחו''ל שגייסה כ-2.0 מיליארד ₪

בקרנות הסל הקטגוריה המגייסת ביותר (כמו במחקות) הייתה זו של מניות בישראל שגייסה כ-7.5 מיליארד ₪ וקרנות מניות בחו''ל הוסיפו גיוס של כ-5.2 מיליארד ₪ - סך הגיוס לשתי הקטגוריות האלה בלבד זהה כמעט לסך הגיוס הכולל בקרנות הסל.





נכון ליום 30.09.25, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-723.2 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-395.5 מיליארד ₪, מהם כ-215.3 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-180.2 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-327.7 מיליארד ₪, מהם כ-204.2 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-123.5 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

