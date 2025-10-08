חברת ביוטכנולוגיה חדשה מצטרפת לבורסה בת"א

האספה הכללית אישרה את מנויו של פרופ' איתמר גרוטו ליו"ר החברה הממוזגת.
חברת קנבוטק (TASE: CNBT), מדווחת על אישור האספה הכללית והשלמת עסקת המיזוג עם חברת פסיירקס (PsyRx). כמו כן, אושר מינויו של פרופ' איתמר גרוטו כיו"ר החברה הממוזגת. בכוונת קנבוטק לבצע גיוס מהציבור, טרם הקלוזינג של עסקת המיזוג, לטובת פעילותה השוטפת של החברה הממוזגת וכחלק מההכנה לניסוי הקליני של פסיירקס.
הטיפול הייחודי של פסיירקס משלב מינונים מזעריים (מיקרו-דוסינג) של איבוגאין כתוספת לתרופות קיימות ממשפחת ה-SSRI, במטרה להאיץ את התגובה לטיפול, להגביר את יעילותו ולהפחית תופעות לוואי. פסיירקס כבר השלימה בהצלחה ניסוי בטיחות פרה-קליני משולב עם SSRI, שהדגים פרופיל בטיחותי חיובי וסלל את הדרך לניסוי קליני ראשון בבני אדם.
מנכ"ל קנבוטק, ניקיטה ללוך: "אנו מברכים על אישור עסקת המיזוג ובטוחים כי פסיירקס מייצרת פתרון טיפולי חדשני ופורץ דרך לשוק הגלובלי הענק של תרופות לטיפול בדיכאון עמיד. אנו עדים לתמיכה של הממשל הנוכחי בארה"ב ובראשם שר הבריאות האמריקני בטיפולים מבוססי חומרים פסיכו-אקטיביים. אנו מאמינים כי לאור פוטנציאל השוק, הידע הנצבר של פסיירקס, המשאבים הנמוכים יחסית לתחום הפארמה הנדרשים לקידום ניסוי קליני ראשון והאסטרטגיה של החברה לחבור בהמשך לתאגיד פארמה בינ"ל מוביל בכפוף להצלחה בניסוי, מייצרים הזדמנות טובה למשקיעים אשר רוצים להיחשף לתחום החדשני של תרופות פסיכו-אקטיביות."
האסטרטגיה של פסיירקס כוללת הגשת בקשה לניסוי קליני ראשון בישראל במחצית הראשונה לשנת 2026. לאחר ניסוי פאזה שניה (שלב שני) בבני אדם, בכוונת החברה לפעול למציאת שותף אסטרטגי לשיתוף פעולה, למימון והובלה לאישור התרופה מול הרגולטורים המובילים ה- FDA וה-EMA, בתמורה לזכויות הפצה ושיווק.
צמח האיבוגאין משמש כטיפול מסורתי במשך מאות שנים ומחקרים קודמים שנעשו עם איבוגאין הדגימו פוטנציאל טיפולי משמעותי, לרבות מחקר באונ' סטנפורד ארה"ב שפורסם בשנה שעברה, בקרב 30 יוצאי יחידות מיוחדות בצבא ארה"ב באמצעות מתן חד-פעמי של איבוגאין, שהראה הפחתה של 87% בתסמיני דיכאון ומעבר ממצב של נכות קלה-בינונית לתפקוד כמעט ללא תופעות לוואי חמורות.
כ-280 מיליון אנשים ברחבי העולם סובלים מדיכאון וכ- 30% מהם סובלים מדיכאון עמיד, שהם כ-84 מיליון חולים. שוק התרופות העולמי לדיכאון מוערך בכ-18 מיליארד דולר בשנה וצפוי לצמוח בקצב שנתי של כ-7.5%. שוק התרופות לדיכאון עמיד מוערך בכ-2 מיליארד דולר בשנה וצפוי לגדול בקצב שנתי של 11%.