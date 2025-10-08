פאגאיה משלימה עסקת איגוח ענקית ומשתפת פעולה אסטרטגית עם One William Street

מדובר בעסקת RPM החמישית ב-2025 של פאגאיה שמעלה את סך גיוסי ה-ABS לרכב ל-1.7 מיליארד דולר מתחילת השנה.

One William Street Capital Management משתפת פעולה עם פגאיה הן באמצעות רכישות ותמיכה בהמשך פיתוח פלטפורמת הלוואות הרכב של ושיפור יעילות ההון.

פאגאיה טכנולוגיות (NASDAQ: PGY), חברת טכנולוגיה גלובלית המספקת פתרונות מבוססי בינה מלאכותית (AI) עבור המערכת הפיננסית, הודיעה היום על השלמת עסקת האיגוח (ABS) ניירות ערך מגובי נכסים RPM 2025-5, בהיקף של 400 מיליון דולר, המבוססת על הלוואות רכב שנוצרו באמצעות רשת המלווים של פאגאיה, בהם שותפים מובילים כמו Ally, ‏Westlake, ויצרן רכב מהמובילים בארה"ב.

כעת, חברת One William Street Capital Management ‏(‏OWS‏), מנהלת השקעות אלטרנטיביות מובילה מניו יורק, המתמחה באסטרטגיות אשראי מגובות נכסים, רכשה את תעודות ההשתתפות הנותרות (Residual Certificates) של העסקה הנוכחית ואף תשמש כשותפת מימון אסטרטגית של פאגאיה. מהלך זה, על רקע תנאי השוק הנוכחיים, מדגיש את האטרקטיביות של נכסי הלוואות הרכב של פאגאיה ותומך בהמשך פיתוח פלטפורמת הלוואות הרכב של החברה ובשיפור יעילות ההון שלה.

“השותפות שלנו עם OWS, יחד עם ביצוע עסקאות איכותי, מהוות עדות לחוזקה וליציבות של תוכנית שוקי ההון שלנו,” ציין סהיל צ’נדיראמני, ראש תחום שוקי ההון של פאגאיה. “בשוק הרכב המורכב של ימינו, פלטפורמות מבוססות כמו פאגאיה, המשלבות בחירה קפדנית של שותפים, תהליכי חיתום מבוססי נתונים, ויתרונות של יציבות, היקף ואמון המשקיעים, ממוקמות היטב להמשך צמיחה ולהגדלת נתח השוק שלהן.”

“ההסכם הנוכחי ממחיש את הגיוון של תשתית המימון שלנו ומחזק את הצמיחה ואת יעילות ההון,” הוסיף אוונגלוס פרוס, סמנכ"ל הכספים של פאגאיה. “למרות שאנו ממשיכים לשמור על זהירות בתהליכי החיתום, תחום מימון הרכב ממשיך להיות מנוע צמיחה משמעותי לפאגאיה, כאשר יותר ויותר מלווים מזהים את הערך שמספקים מוצרינו, הן באישור לקוחות רבים יותר בתהליך ההלוואה והן בהגדלת שביעות הרצון של סוכנויות הרכב, מה שמוביל אותנו לקצב שנתי של כ-2 מיליארד דולר שממשיך לצמוח.”

“אנו שמחים לשתף פעולה עם הפלטפורמה החדשנית של פאגאיה בעסקה זו, ומצפים להעמקת מערכת היחסים בינינו,” ציין פרנק פרציוזו, סגן מנהל ההשקעות הראשי ב-OWS.

מאז 2018, גייסה פאגאיה למעלה מ-32 מיליארד דולר ב-78 עסקאות ABSשונות, למימון הלוואות במגוון תחומים כגון הלוואות אישיות, הלוואות רכב ומימון בנקודת מכירה (Point-of-Sale). העסקה החדשה מביאה את סך הנפקות ה-ABS בתחום הרכב של פאגאיה בשנת 2025 לשיא של כ-1.7 מיליארד דולר, גבוה יותר מכל שנה מלאה קודמת בתחום זה.

