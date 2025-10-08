נאייקס תטמיע פתרונות תשלום חכמים באלפי עמדות טעינה מהירות של ChargeSmart EV בארה"ב בהסכם רב-שנתי

חברת ChargeSmart EV, מפעילת רשת טעינת רכבים חשמליים מהצומחות ביותר בארה"ב, בחרה בנאייקס כשותפת התשלומים המועדפת שלה.

באמצעות השותפות האסטרטגית ביניהן, שואפות נאייקס ו-ChargeSmart לקדם את פריסת תשתיות טעינה ציבוריות ומסחריות נגישות ונוחות יותר ברחבי ארה"ב, ולהציע פתרונות טעינה חכמים, מקושרים וידידותיים למשתמש – כחלק מהתפתחות המערכת האקולוגית הצומחת של הרכב החשמלי.

נאייקס, חברת הפינטק הגלובלית, (Nasdaq & TASE: NYAX), המפתחת פלטפורמת מסחר, תשלומים ונאמנות לקוחות גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את עסקיהם - חתמה על שותפות אסטרטגית עם חברת ChargeSmart EV, אחת מיצרניות עמדות הטעינה הצומחות ביותר בארה"ב, שנועדה לתמוך בהתרחבותה הארצית המתמשכת.

במסגרת ההסכם, בחרה ChargeSmart בנאייקס כספקית התשלומים (ללא מזומן) המועדפת עליה, וחתמה על חוזה ארוך טווח להרחבת פריסת מסופי הסליקה במאות עמדות טעינה מהירות (DC) חדשות הצפויות להיכנס לפעילות כבר בחודשים הקרובים. בשנים הבאות צפויה ChargeSmart להשיק אלפי עמדות נוספות ברחבי ארה"ב.

בנוסף, במטרה לשפר את חוויית המשתמש, תאמץ ChargeSmart את פתרון התשלומים החדש של נאייקס לתחום הרכב החשמלי - eCommerce SDK - שצפוי להיות מושק רשמית בארה"ב בשבועות הקרובים, וישולב באפליקציה של ChargeSmart. שילוב זה יעניק חוויית תשלום רב-ערוצית, המאפשרת איחוד של תשלומים באפליקציה ובאתר הפיזי תחת פלטפורמה אחת של נאייקס. המהלך ייתר את הצורך בעבודה מול מספר ספקי תשלום שונים, יפשט תהליכים תפעוליים, ויבטיח חוויה אמינה, חלקה ועקבית לנהגים ולמפעילים כאחד.

באמצעות ההסכם שואפות נאייקס ו-ChargeSmart לקדם את פריסתן של תשתיות טעינה ציבוריות ומסחריות נגישות ונוחות יותר ברחבי ארה"ב, ולהציע פתרונות טעינה חכמים, מקושרים וידידותיים למשתמש - כחלק מהתפתחותה של המערכת האקולוגית הצומחת של הרכב החשמלי.

לדברי אהרון גרינברג, סמנכ"ל אסטרטגיה בנאייקס: "שיתוף הפעולה עם ChargeSmart EV עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של נאייקס להוביל את תחום קבלת התשלומים בעמדות טעינה לרכבים חשמליים. בזכות טכנולוגיה אמינה, גמישות תשלום רחבה וזמינות מהגבוהות בענף, אנו גאים להניע רשת שמשקפת את חזוננו - יצירת חוויית טעינה ותשלום חכמה, פשוטה ונגישה לנהגים ברחבי העולם."

כריסטיאן ספנזיירו, מייסד-שותף ב-ChargeSmart EV, הוסיף: "השותפות עם נאייקס מהווה צעד משמעותי קדימה עבורנו. טכנולוגיית התשלומים הרב-ערוצית של נאייקס מספקת לנו את האמינות והגמישות הדרושות להתרחבותנו ברחבי ארה"ב, ומעניקה לנהגים חוויית תשלום חלקה ונוחה - בין אם בעמדת הטעינה ובין אם דרך האפליקציה."

ההסכם הנוכחי עם ChargeSmart מצטרף לשורת מהלכים אסטרטגיים שמבצעת נאייקס בתחום הרכב החשמלי, ובהם ההסכם שנחתם באוגוסט האחרון עם חברתAutel , אחת הספקיות המובילות בעולם של פתרונות טעינה חכמים. במסגרת אותו הסכם, תטמיע נאייקס את פתרונות התשלום שלה בכ-100 אלף עמדות טעינה של Autel הצפויות להיפרס בצפון אמריקה ובאירופה עד לסוף שנת 2026. שיתוף הפעולה בין שתי החברות נועד לתת מענה לביקוש הגובר לתשתיות טעינה מתקדמות, נגישות וגמישות, תוך שילוב בין עמדות הטעינה המתקדמות של Autel (AC/DC) כלי הניהול מבוססי הענן ותשתית השירות הגלובלית שלה, לבין תשתית התשלומים הגמישה והמאובטחת של נאייקס - מהלך שצפוי לאפשר פריסה מהירה יותר של עמדות טעינה וחוויית תשלום אחידה, נוחה וחכמה למשתמשי הקצה.