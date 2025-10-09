אינטרקיור מציגה תזרים מזומנים חיובי; ממוצבת לשינוי סיווג הקנאביס בארה"ב

החברה מדווחת על הכנסות חצי שנתיות של 130 מיליון שקל ותזרים מזומנים תפעולי חיובי של 12 מיליון שקל על רקע המשך תהליך השיקום בניר עוז.
אינטרקיור מעודדת מהמומנטום הרגולטורי בארה"ב אותו מוביל הנשיא טראמפ ומאמינה כי היא ממוצבת היטב לשינוי הסיווג הצפוי של הקנאביס, במיוחד לאור ההסכם האחרון שנחתם לרכישת ISHI.
אינטרקיור בע״מ (נסדא״ק ותל אביב: INCR) (״אינטרקיור״ או ״החברה״) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות והתפעוליות למחצית הראשונה של שנת 2025.
אלכסנדר רבינוביץ', מנכ"ל אינטרקיור, מסר: ״במחצית הראשונה של 2025 אינטרקיור רשמה הכנסות של 130 מיליון שקל, הציגה EBITDA מתואם חיובי ותזרים מזומנים תפעולי חיובי של 12 מיליון שקל. הביצועים הללו מדגישים את חוזקת המודל של החברה ואת יכולתנו להתמודד עם סביבת פעילות מאתגרת, לרבות השלכות מתקפת ה-7 באוקטובר והמלחמה המתמשכת על מתקני החברה בניר עוז.בהסתכלות קדימה, אנו מאמינים ביכולתנו להמשיך במסלול הצמיחה וההתאוששות, להרחיב את נוכחותנו הבינלאומית ולחזק את מעמדנו כמובילים עולמיים בתחום הקנאביס הרפואי. הרכישה האסטרטגית של ISHI שדווחה לאחרונה מהווה מנוע צמיחה נוסף וממצבת אותנו לקצור את ההזדמנויות הנפתחות בשוק הקנאביס הגלובלי בין השאר סביב ההתפתחויות הרגולטוריות בארה"ב סביב שינוי סיווג הקנאביס.
בשעות האחרונות התבשרנו על הסכם הפסקת אש היסטורי וחזרתם הצפויה של כלל החטופים ובהם חברינו מניר עוז ומתן צנגאווקר, עובדנו היקר. ברגעים אלו אנו רוצים להודות לכל העוסקים במלאכת הקודש, לחיילי צה״ל, כוחות הביטחון ולכל עם ישראל - מועדים לשמחה״
עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של 2025
(כל הסכומים מוצגים בשקלים חדשים, אלא אם צוין אחרת).
?הכנסות של 130 מיליון שקל - עלייה של 15% לעומת המחצית השנייה של 2024, ועלייה של 3% לעומת 126 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024.
EBITDA מתואם של 12.6 מיליון שקל (כ-10% מההכנסות), המהווה את המחצית האחת עשרה ברציפות של EBITDA מתואם חיובי עבור החברה.
תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 12 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של 43 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
?יתרות מזומנים של 54 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2025, לעומת 21 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2024.
?הון עצמי של 432 מיליון שקל נכון ליום ל- 30 ביוני 2025.
עיקרי הפעילות והאסטרטגיה
??עם התקדמות תהליך ההתאוששות, החברה חידשה את הייצור, היבוא והמכירות ממתקן ניר עוז, והשלימה השקות ראשונות של מוצרים מאז מתקפת ה-7 באוקטובר.
?במהלך המחצית הראשונה של 2025 הושקו מעל 40 מוצרים חדשים(SKUs) - השקת המוצרים הראשונה מאז אוקטובר 2023.
עד סוף החציון התקבלו התקבלו מקדמות פיצוי בסך 81 מיליון שקל מהרשויות בישראל בגין נזקי מלחמה, כחלק מתביעות נזקים כוללות על סך 251 מיליון שקל.
המשך הרחבת רשת בתי המרקחת של קנדוק והמשך צמיחה בביקושים הגלובליים למוצרי הקנאביס הפרמצבטיים של אינטרקיור.
?בספטמבר 2025 נחתם הסכם לרכישת בוטניקו בע״מ (ISHI) רכישה אסטרטגית הצפויה לחזק את גישת אינטרקיור לגנטיקות פרימיום אמריקאיות, טכנולוגיות גידול מתקדמות והזדמנויות בשווקים בינלאומיים.
במסגרת ההסכם לרכישת ISHI, החברה קיבלה בלעדיות באספקת מוצרי פרימיום תחת מותג The Flowery™? ומותגים אמריקאים מובילים נוספים – מהלך שצפוי לתרום עשרות מיליוני שקלים להכנסות אינטרקיור.