"בועת AI" בשוק החוב? ג׳יי.פי מורגן מזהיר: חוב סקטור הטכנולוגיה עקף את הבנקים

ג׳יי פי מורגן:

סקירה סופר מעניינת על הנושא שעדיין לא בכותרות אז מביא לכם כמה דברים מעניינים מהסקירה:

הבינה המלאכותית הפכה לבועת חוב, בשקט עוקפת את הבנקים והופכת למגזר הגדול ביותר בשוק.

מניית אורקל זינקה ב-25% לאחר שהובטחו לה הכנסות של 60 מיליארד דולר בשנה מ-open Ai, סכום שהחברה כלל אינה מרוויחה כיום , עבור מתן שירותי מחשוב ענן שאורקל טרם הקימה, ואשר ידרשו הספק חשמלי של 4.5 ג’יגה-ואט (שווה ערך לארבעה כורים גרעיניים). כל זאת תוך כדי עלייה בהיקף ההלוואות של אורקל, אשר יחס החוב להון שלה עומד כבר על 500%, לעומת 50% באמזון, 30% במיקרוסופט, ואף פחות מזה במטא ובגוגל.

לא קיימת דרך מעשית שבה אורקל תוכל לממן זאת מהתזרים התפעולי שלה.

חברות הקשורות לבינה מלאכותית מהוות כיום 14% ממדד האג”ח הקונצרניות בדירוג השקעה (Investment Grade), עם חוב כולל של 1.2 טריליון דולר. באופן מפתיע, סקטור זה הפך לגדול ביותר במדד ועקף אפילו את סקטור הבנקים.

MS:

מתגברת המחלוקת סביב השאלה האם שוק המניות האמריקאי נמצא בבועה דומה לזו של סוף שנות ה-90. אסטרטגים ממורגן סטנלי דוחים את ההשוואה, ומצביעים על מספר הבדלים מרכזיים:

1. תשואות תזרימי מזומנים גבוהות יותר.

2. מכפילי שווי נמוכים יותר לאחר התאמה לשולי הרווח (נמוכים ב-40% לעומת 1999).

3. רקע מקרו-כלכלי ורווחי חברות התומך ברמות השווי הנוכחיות.

כמו כן, מניות נסחרות כיום בכ-70% מתחת לשיא שלהן בשנת 1999 ביחס למחיר הזהב ,נתון המרמז שהן עדיין מהוות גידור זול יותר לאינפלציה לעומת התקופה ההיא.

עכשיו משהו ממני:

נזכור את דבריו של אחד מגדולי הסוחרים בעולם, סטנלי דרוקנמילר, על העסקאות שביצע בסוף תקופת בועת הדוט-קום:

“קניתי מניות טכנולוגיה בשווי 6 מיליארד דולר, ובתוך שישה שבועות הפסדתי 3 מיליארד במהלך אחד. שאלת מה למדתי? לא למדתי כלום. כבר ידעתי שאני לא אמור לעשות את זה. פשוט הייתי במצב רגשי מעורער, ולא הצלחתי להתאפק. אז אולי למדתי לא לחזור על זה אבל בעצם, כבר ידעתי את זה״.

MS Trading Desk:

״טירוף של ריטיילס״

משקיעים פרטיים רכשו מניות אמריקאיות בשווי של למעלה מ-100 מיליארד דולר במהלך החודש האחרון, לפי הערכות המבוססות על נתונים פומביים, מדובר ברכישה החודשית הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם, אשר אף עלתה על גל הרכישות שנרשם לאחר “יום השחרור” (Liberation Day).

הביקוש מצד משקיעים פרטיים נוטה לנוע במחזורים ארוכים הקשורים לרמות התעסוקה, ולכן בהיעדר מיתון בכלכלה סביר שהביקוש לא ייעלם בקרוב. למרות שהביקוש חזק, הוא עדיין לא הגיע לקיצוניות שנראתה בשנים 2021 או 2000, מה שמעיד שייתכן שנותר עוד מרחב לעליות. עם זאת, בטווח הקצר, גלים דומים בעבר נמשכו לעיתים נדירות יותר משישה שבועות ואנחנו מתקרבים כעת לחלון הזמן הזה.

בינתיים:

מחזור מאוד גדול באקוויטי.

TA-Banks :+0.9%.

TA-125 : +2%.

Usdils : 3.25.

Nasdaq future : -0.1%.

JPY : 153 .

Nikkei 225 : +1%.

מדד המוביל ביפן עלה 10% ב-3 ימי מסחר האחרונים.

מטבע נחלש 6%.

Gold : 4040.

Bitcoin : 121500.