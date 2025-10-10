תיק אישי
שיא חדש באופטימיות המקומית אחרי חתימת העסקה - סקירת בורסות יומית

שיא חדש באופטימיות המקומית אחרי חתימת העסקה - סקירת בורסות יומית

ברמה הישראלית, קשה לחשוב על גורמים שיכולים לשנות את הסנטימנט החיובי הקיים כרגע. במיוחד כאשר נחתם השלב הראשון, והנשיא האמריקאי בדרך לארץ. כמו כן, ימי החג מחייבים לקחת עמדות מקדימות... בחו"ל, ובמיוחד בארה"ב, אין חדש תחת השמש. עדיין לא נמצאה הסיכה שתדקור את הבועה הקטנה של המגמה העולה המתמשכת שם. גם מימוש קל היום (09-10) לא משנה את המסלול הברור והחיובי

 

 
 
מערכת FUNDER
10/10/2025

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם הקרנות הטובות בקטגוריה:

 

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

שלוש שנים

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

דיאמונד 30/70

איילון

1.36%

2.26%

17.24%

28.19%

48.49%

0.89%

33.40

09-Oct

4.82

3.91

אילים תיק אג"ח + 30%

אילים

0.51%

0.51%

15.48%

25.59%

45.96%

0.59%

66.80

08-Oct

27.60

9.84

ילין לפידות 30/70 ערך

ילין לפידות

0.96%

1.51%

15.31%

23.58%

49.90%

0.59%

142.80

09-Oct

3.07

19.24

פוקוס 30/70

איילון

0.70%

1.31%

15.27%

22.81%

41.96%

0.79%

231.40

09-Oct

3.96

25.52

אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

הראל

1.13%

1.75%

13.61%

22.29%

30.83%

0.79%

83.40

09-Oct

7.92

3.39

אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א

אלטשולר שחם

1.30%

2.39%

14.82%

22.14%

0.00%

0.49%

7.50

09-Oct

2.19

1.02

פלקון תיק השקעות + 30%

סיגמא

1.14%

1.55%

14.33%

22.05%

40.06%

0.79%

25.30

09-Oct

3.94

0.25

פרופאונד 30/70

איילון

0.88%

1.24%

14.40%

22.05%

36.02%

0.69%

28.40

09-Oct

3.65

1.23

אילים 30/70

אילים

1.24%

1.79%

13.17%

21.79%

46.72%

0.69%

421.50

09-Oct

7.87

14.15

הראל אמלפי

הראל

0.83%

1.01%

15.08%

21.64%

38.30%

0.43%

63.20

09-Oct

6.50

11.83

ממוצע טבלה

 

1.01%

1.53%

14.87%

23.21%

42.03%

 

 

 

 

 

ממוצע קטגוריה

 

0.70%

1.02%

11.61%

17.51%

36.28%

 

 

 

 

 

 

יום מדהים, וזה נשפך בחדווה גם בקרנות הנאמנות החשופות הרבה למניות. כמו ה-30-70 שלפניכם. ומכיוון שאנו עוסקים בטובות שנתית, אז ברור שיש לנו כאן נבחרת של תגובה נאותה לבורסה המקפצת. ברמה היומית, הקרן של דיאמונד הצליחה להניב 1.36% (!) ביום אחד מול ממוצע קטגוריה של 0.70% וממוצע טבלה: 1.01% (!). כאמור, יום מדהים המניב כך עם חשיפה של עד 30% מניות.

 

מתחילת החודש קרן אלטשולר שחם הניבה 2.39% מול 1.53% ו-1.02% כאשר מתחילת השנה קרן דיאמונד חוזרת עם 17.24% ושנתית מובילה את כולן עם 28.19%. יש כאן קרן מנצחת ובגדול! עבור שלוש השנים, ילין לפידות מצליחה להופיע עם תשואה של 49.90%. דיאמונד אינה רק הטובה תשואתית אלא גם היקרה, עם 0.89%, אבל מי מתלונן... רק אילים מעוכבת עדכון ואנו למדים שיש כאן 4 קרנות עם גיוסים דו-ספרתיים כאשר הגיוס הגדול נמצא ב-פוקוס.

 

הבורסות

ארה"ב: בוול-סטריט, היה היום (09-10) שידור חוזר של אתמול: נתון המצביע על מיתון (מלאי גז טבעי שגדל יותר מהצפוי) יחד עם מכרז לאג"ח מדינה שעבר "בסדר": ביקוש יתר של פי 2.4 (כמו פעם קודמת) אבל עם תשואה ממוצעת גדולה יותר: 4.73% מול 4.65%. ומה התגובה? בסה"כ יציבות שלילית עם ירידות מתונות יחסית. אגב, בוול-סטריט לא מייחסים את המשקל הגדול שאנו נתונים למה שקורה בשכונה שלנו וכל עניין העסקה אינו רלוונטי שם כל כך.

 

והשאלה הגדולה נשארה: האם שינוי מגמה לרעה בניו-יורק יעיב על הטוב שקורה ברמה המקומית? במדדים הישראלים? כל זה לתשומת לב המשקיעים אשר העבירו-מעבירים את כספם ל-S&P מאותם מדדי ת"א. בכל אופן, שוק המניות האמריקאי ממשיך את המגמה הכללית הטובה ביותר מאז 2021 כאשר התבשרנו שהציבור הרחב שם נמדד כנכנס All in באזורי המחיר הגבוהים האלו דווקא. מי מוכר? נכון מאוד: מי שמבין שלא לעולם חוסן... הנה תוצאות סוף יום המסחר:

 

 

תל-אביב: אין הרבה מה לומר חכם ביום כזה (09-10). אחרי שהשוק פרץ את הדשדוש הרחב ועבר את 3125, היה ברור שיש מומנטום חזק מאוד כאשר הוא היה מונע מן הסיכוי הטוב לעסקה גדולה. זו של 21 הנקודות של טראמפ, אשר בראשה שחרור כל החטופים, והחיים קודם. למעשה, השוק מתמחר עכשיו לא רק את השלב הראשון אלא את סיום המלחמה כולה כאשר הדיונים על השלבים הבאים יכולים לקחת הרבה חודשים ואולי שנים מבלי שהתותחים ירעמו שוב.

 

בכל מקרה, היה זה יום נדיר של חיוב: טכנולוגיה: 2.47%, ביומד: 1.57%, בנקים (הדואבים לאחרונה...): 2.37%, נדל"ן: 6.65% (!!), מניות קטנות: 3.01%, ת"א 90: 4.56% (!), ות"א 35: 2.29%. הכול ירוק ואומר לנו שהמשקיעים רואים את האור בסוף המנהרה של האסון שהחל ב-07-10-2023. האם השוק עלה יותר מדיי מבחינת השווי של חלק מן המניות? ייתכן, אבל לא בטוח אם ניקח בחשבון שהמשק הישראלי יכול לקבל Boost לא קטן מן החזרה למצב של אי לוחמה. ה"שגרה" עוד רחוקה אבל נראית באופק וזה מספיק להרבה אנשים לקחת הימור מלומד ומדוד על המדינה וכלכלתה.

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-08-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): לפני הפיצוץ של היום, היה לנו יום של ערבובה קטנה שבה המחזור הכללי לא היה מי יודע מה... רק 1.522 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35 כאשר המוסדיים היו צנועים גם כן: קניות: 327.9, מכירות: 395.8 => נטו: 67.9- מיליוני שקלים. בסה"כ יום רגוע מאוד כאשר המניות שנמכרו הכי הרבה היו לאומי (23.2-) והפניקס (24.1-). המניות שנקנו הכי הרבה היו: מזרחי טפחות (5.2) ופועלים (20.4).

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

13.78%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

13.48%

הראל מחקה ת"א בנייה

9.06%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

19.39%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

19.09%

תכלית TTF ת"א-בנייה

12.16%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

145.51%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

144.70%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

121.80%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-3.61%

קסם אקטיב דולר פי 3

-3.20%

הראל קונצרני דולרי

-0.86%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב דולר פי 3

-5.59%

איילון אקסטרים דולר פי 3

-5.49%

ברק אולטרה בנקים פי 3

-4.90%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-29.44%

קסם אקטיב דולר פי 3

-28.79%

הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

-6.74%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

2.86%

ת"א-35

2.29%

ת"א-90

4.56%

ת"א גלובל-בלוטק

2.19%

ת"א-SME60

3.01%

ת"א-פיננסים

2.53%

ת"א-נדל"ן

6.65%

ת"א-מעלה

2.33%

ת"א-צמיחה

2.07%

ת"א בנקים-5

2.37%

 

 

ת"א-125

 

 

 

אשטרום קבוצה

12.76%

ישראל קנדה

12.31%

אאורה

11.06%

פרשקובסקי

10.88%

שיכון ובינוי

10.82%

קרסו נדלן

10.71%

אזורים

10.54%

 

 

ישרוטל

-7.28%

אל על

-6.42%

ארית תעשיות

-2.22%

פלסאון תעשיות

-1.37%

טבע

-0.45%

סאפיינס

-0.42%

נופר אנרג'י

0.00%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

מיטב השקעות

8.78%

מניבים ריט

7.56%

מלם-תים אחזקות

6.85%

חג'ג'

6.82%

אלקטריאון

6.81%

חמת

6.78%

ליניאג תרפיוטיק

6.45%

 

 

תאת טכנו

-1.38%

מיטרוניקס

-1.17%

פמס

-0.91%

אורביט

-0.73%

קרור

-0.56%

אימאג'סט

-0.42%

צמח המרמן

0.00%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

ארבה רובוטיקס

15.16%

אשטרום קבוצה

12.76%

ישראל קנדה

12.31%

רני צים

11.41%

אאורה

11.06%

פרשקובסקי

10.88%

שיכון ובינוי

10.82%

 

 

ישרוטל

-7.28%

אל על

-6.42%

ישראייר גרופ

-5.97%

אראסאל

-5.41%

מר

-4.70%

פרקומט

-4.65%

זוז פאוור

-4.54%

 

