שיא חדש באופטימיות המקומית אחרי חתימת העסקה - סקירת בורסות יומית

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם הקרנות הטובות בקטגוריה:

יום מדהים, וזה נשפך בחדווה גם בקרנות הנאמנות החשופות הרבה למניות. כמו ה-30-70 שלפניכם. ומכיוון שאנו עוסקים בטובות שנתית, אז ברור שיש לנו כאן נבחרת של תגובה נאותה לבורסה המקפצת. ברמה היומית, הקרן של דיאמונד הצליחה להניב 1.36% (!) ביום אחד מול ממוצע קטגוריה של 0.70% וממוצע טבלה: 1.01% (!). כאמור, יום מדהים המניב כך עם חשיפה של עד 30% מניות.

מתחילת החודש קרן אלטשולר שחם הניבה 2.39% מול 1.53% ו-1.02% כאשר מתחילת השנה קרן דיאמונד חוזרת עם 17.24% ושנתית מובילה את כולן עם 28.19%. יש כאן קרן מנצחת ובגדול! עבור שלוש השנים, ילין לפידות מצליחה להופיע עם תשואה של 49.90%. דיאמונד אינה רק הטובה תשואתית אלא גם היקרה, עם 0.89%, אבל מי מתלונן... רק אילים מעוכבת עדכון ואנו למדים שיש כאן 4 קרנות עם גיוסים דו-ספרתיים כאשר הגיוס הגדול נמצא ב-פוקוס.

הבורסות

ארה"ב: בוול-סטריט, היה היום (09-10) שידור חוזר של אתמול: נתון המצביע על מיתון (מלאי גז טבעי שגדל יותר מהצפוי) יחד עם מכרז לאג"ח מדינה שעבר "בסדר": ביקוש יתר של פי 2.4 (כמו פעם קודמת) אבל עם תשואה ממוצעת גדולה יותר: 4.73% מול 4.65%. ומה התגובה? בסה"כ יציבות שלילית עם ירידות מתונות יחסית. אגב, בוול-סטריט לא מייחסים את המשקל הגדול שאנו נתונים למה שקורה בשכונה שלנו וכל עניין העסקה אינו רלוונטי שם כל כך.

והשאלה הגדולה נשארה: האם שינוי מגמה לרעה בניו-יורק יעיב על הטוב שקורה ברמה המקומית? במדדים הישראלים? כל זה לתשומת לב המשקיעים אשר העבירו-מעבירים את כספם ל-S&P מאותם מדדי ת"א. בכל אופן, שוק המניות האמריקאי ממשיך את המגמה הכללית הטובה ביותר מאז 2021 כאשר התבשרנו שהציבור הרחב שם נמדד כנכנס All in באזורי המחיר הגבוהים האלו דווקא. מי מוכר? נכון מאוד: מי שמבין שלא לעולם חוסן... הנה תוצאות סוף יום המסחר:

תל-אביב: אין הרבה מה לומר חכם ביום כזה (09-10). אחרי שהשוק פרץ את הדשדוש הרחב ועבר את 3125, היה ברור שיש מומנטום חזק מאוד כאשר הוא היה מונע מן הסיכוי הטוב לעסקה גדולה. זו של 21 הנקודות של טראמפ, אשר בראשה שחרור כל החטופים, והחיים קודם. למעשה, השוק מתמחר עכשיו לא רק את השלב הראשון אלא את סיום המלחמה כולה כאשר הדיונים על השלבים הבאים יכולים לקחת הרבה חודשים ואולי שנים מבלי שהתותחים ירעמו שוב.

בכל מקרה, היה זה יום נדיר של חיוב: טכנולוגיה: 2.47%, ביומד: 1.57%, בנקים (הדואבים לאחרונה...): 2.37%, נדל"ן: 6.65% (!!), מניות קטנות: 3.01%, ת"א 90: 4.56% (!), ות"א 35: 2.29%. הכול ירוק ואומר לנו שהמשקיעים רואים את האור בסוף המנהרה של האסון שהחל ב-07-10-2023. האם השוק עלה יותר מדיי מבחינת השווי של חלק מן המניות? ייתכן, אבל לא בטוח אם ניקח בחשבון שהמשק הישראלי יכול לקבל Boost לא קטן מן החזרה למצב של אי לוחמה. ה"שגרה" עוד רחוקה אבל נראית באופק וזה מספיק להרבה אנשים לקחת הימור מלומד ומדוד על המדינה וכלכלתה.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-08-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): לפני הפיצוץ של היום, היה לנו יום של ערבובה קטנה שבה המחזור הכללי לא היה מי יודע מה... רק 1.522 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35 כאשר המוסדיים היו צנועים גם כן: קניות: 327.9, מכירות: 395.8 => נטו: 67.9- מיליוני שקלים. בסה"כ יום רגוע מאוד כאשר המניות שנמכרו הכי הרבה היו לאומי (23.2-) והפניקס (24.1-). המניות שנקנו הכי הרבה היו: מזרחי טפחות (5.2) ופועלים (20.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה