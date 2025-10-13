היה יכול להיות הרבה יותר גרוע - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום של ירידות שערים, ולכן, הצפי לגבי הקרנות מתגשם בצורה די מדויקת: בחיוב היומי אנו מוצאים את הדולר-שקל ומניות הבנייה שממשיכות להיות חזקות, בחיוב החודשי נמצא את ת"א 90 עם אותן מניות בנייה, ובחלק השנתי: בנקים ות"א 90. לעומת זאת, בחלק השלילי היומי נמצא את ת"א 35 ות"א 125 כאשר החלק החודשי מכיל בנקים (שלילה...) והשנתי מכיל עדין את הדולר-שקל והאג"ח הקונצרני שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

למרות הירידות הלא קטנות של היום (12-010) רק חלק מן הקרנות המוצגות הניבו תשואה שלילית היום כאשר כל הקרנות מעודכנות. אחרי הפעילות של היום, אנו מוצאים שהקרן הגדולה ביותר (דולפין) הינה המובילה בתשואה יומית ומאז תחילת החודש! עם 0.13% מול ממוצעים של 0.01% ו-0.07%. ועם 1.07% מול ממוצעים של 0.85 ו-0.92%. משם, אנו קופצים לקרן אחת ששוב מובילה בשני טווחים: מתחילת השנה ושנתית:

אי-בי-אי עד 3 שנים (9.11% מאז תחילת החודש מול ממוצעים של 7.60% ו-7.67%) ועם 12.83% מול ממוצעים של 11.15% ו-11.52%. לבסוף נזכיר שקרן מור (!) אג"ח + 10% מצליחה להיות הטובה בטווח הארוך של ה-3 שנים עם תשואה של 32.22% מול 27.74% ו-23.76%. הקרן של פורסט הינה היקרה ביותר עם 0.88% וכאמור, דולפין היא הגדולה ביותר עם 2.515 מיליארדי שקלים. ב-ילין לפידות ראינו פדיון של מיליון דולר אבל הסוף הטוב הבטיח את רוגע הלקוחות. בגיוסים בלטה אי-בי-אי עד 3 שנים עם 94.40 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: אחרי הפצצה שהטיל הנשיא האמריקאי ביום שישי שעבר, לגבי המכסים על סין והסכסוך סביב המתכות הנדירות, נשאלת עכשיו השאלה הגדולה אצל דעתנים לרוב: האם היה זה הטריגר שיצית את המימוש המתבקש כבר הרבה מאוד זמן? מהרבה בחינות יש ספק גדול בכך. עניינים של מלחמות וסכסוכים לא מאריכים כמשפיעים. רק דברים שהם סיסטמיים כלכלית-פיננסית.

יש האומרים שענייני הסחר, ובמיוחד מול סין הינם בהחלט בקטגוריה המשפיעה אבל אנו חייבים לראות את התגובה הסינית ומה יעשה בפועל הנשיא האמריקאי כאשר מתקרב תאריך בחירות המשנה. בכל אופן, יום שני יהיה קריטי לעתיד הקצר... מבחינת נתוני המקרו, נקבל בשבוע הבא המון דברנים מהפד, וגם את מדד המחירים ליצרנים. משום מה (ואולי זה קשור לממשלה המשותקת תקציבית...) אין לנו בתחזית את מדד המחירים לצרכן... נקבל גם נתונים עבור הנדל"ן, והייצור, אבל אלו פחות חשובים. בקיצור: האם יהיה המשך ליום שישי ואם כן, מה יהיה קצב המימוש...

תל-אביב: הבורסה הישראלית הייתה מוכנה נפשית לירידות והחלה את דרכה היום (12-10) במינוסים כבדים ממש. אבל, העיתים אינם לצער ויגון עמוקים מדי... במשך כל שעות המסחר המדדים והסקטורים השתפרו עדי כדי כך שחלק מהם הפכו להיות ירוקים ממש. כמו הנדל"ן (0.76%), ות"א 90 (0.19%). לעומת זאת הטכנולוגי (2.36%-), הבנקים (0.41%-), הפיננסים (0.63%-), והמניות הקטנות (0.91%-) נשארו באדום יחד עם ת"א 35: 1.36%-.

עכשיו נכנסים לחג, ורק ביום רביעי נראה את ההמשך כאשר וול-סטריט כבר תאמר לנו אם יש המשך שלילי למה שקרה ביום שישי האחרון. כמו כן, האופוריה של החזרת החטופים מסתירה את הקשיים של השלב השני, כך שאנו חייבים להבין את השגרה שאחרי, כדי להביע דעה מלומדת על העתיד הבינוני של שוק ההון ושוק המניות המקומיים.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-09-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי היה פיצוץ חיובי בבורסה הישראלית וזה ניכר היטב במחזורים הכלליים והמוסדיים. וזה היה באמת יום של אופוריה... בקיצור: המחזור הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, הופיע עם 2.076 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים קונים ב-444.7, מוכרים ב-605.8 => 161.0-. זה ממש מעניין שהנטו שלילי ביום כה חיובי... המניות שנמכרו הכי הרבה היו פועלים (48.7-) ולאומי (101.2-). לעומת זאת, נקנו טבע (14.3) ואי-סי-אל (15.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

