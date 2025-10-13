Donald J. Trump MAN OF THE YEAR 2025

אות "איש השנה בביטחון שלום וכלכלת ישראל 2025"

מוענק לנשיא ארצות הברית, דונלד ג׳יי טראמפ

השנה בחר מגזין FUNDER להעניק את אות איש השנה לנשיא ארצות הברית, דונלד ג׳יי טראמפ, כאות הוקרה על השפעתו הישירה והעקיפה על ביטחונה, כלכלתה ומעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל.

ההחלטה התקבלה לאחר שנה שבה התגלו בבירור עומק מחויבותו, כוח הנהגתו ויכולתו להשפיע על מהלכים בינלאומיים בעלי השלכות ארוכות טווח לישראל ולעולם כולו. ארה"ב תמיד היתה בת ברית והידידה החשובה ביותר של ישראל, ולפעמים התפקיד החשוב ביותר של ידידים טובים הוא לסייע לך לקבל החלטות ופתרונות, שקשה לך לקבל בעצמך. טראמפ, כך הסתבר, הוא הידיד עם התכונות המדויקות לישראל בעת הזו.

מאז חזרתו לבית הלבן טראמפ מפגין את תכונותיו המוכרות: החלטיות, אומץ ויכולת לייצר מציאות חדשה במקום שבו נדמה שאין פתרון. טראמפ לא נרתע מלהיכנס לעובי הקורה, ולפעול ישירות מול מנהיגי המזרח התיכון, לגייס תמיכה אזורית ולייצר לחץ אפקטיבי שהפכו את הדיאלוג התקוע על שחרור החטופים לתהליך אפקטיבי.

טראמפ פעל מתוך תפיסת עולם של כוח ושל שותפות אינטרסים. אך לצד הקשיחות המדינית, בלטה גם ההזדהות: בשיחות שקיים עם משפחות החטופים, הביע תמיכה בלתי מתפשרת, והתחייב כי יעשה הכול כדי לראות את ילדיהם חוזרים הביתה.

נזכיר כי עוד בתחילת כהונתו הנוכחית, ואף בטרם נכנס רשמית לתפקיד, פעל טראמפ ליצירת תנאי הרקע המדיניים שאפשרו את תחילתו של מהלך בינלאומי לשחרור החטופים הישראליים. טראמפ העביר מסרים ברורים לעולם כולו: ישראל היא בעלת ברית אסטרטגית, והחזרת החטופים היא יעד מוסרי ובינלאומי מהמעלה הראשונה. הוא הפעיל את השפעתו הרבה מול מדינות ערב כדי לוודא שהצדדים מבינים שאין מקום לטרור בעולם המערבי.

בזכות מעורבותו הישירה, קשריו האישיים עם מנהיגי האזור ונכונותו להציב את הנושא בראש סדר העדיפויות האמריקאי, מסתיים פרק קשה וכואב בתולדות ישראל, תוך שינוי מאזן הכוחות האזורי והחזרת התקווה, האמון והיכולת להסתכל קדימה לעתיד של ביטחון ויציבות.

היום שאחרי: הרחבת הסכמי אברהם

לצד החזרת החטופים, פעילתו החשובה של טראמפ ניכרה גם בתמיכה בישראל במערכה מול איראן. בשיתוף פעולה הדוק עם ישראל, נקטה ארה"ב שורה של צעדים מודיעיניים, דיפלומטיים וצבאיים שנועדו לבלום את המשך הפיתוח הגרעיני של טהראן, שהגיעו לשיא בסיוע בהפצצת מתקני הגרעין.

הודות לעמידתו הנחרצת ולרתימת מדינות נוספות למהלך, נגרמה פגיעה משמעותית בתשתיות גרעין איראניות קריטיות, והובהר לעולם כי כל ניסיון לאיים על ביטחונה של ישראל ייענה בתגובה נחושה. המדיניות הזו העניקה לישראל מרחב ביטחון אסטרטגי וחיזקה את מעמדה במזרח התיכון.

במשך שנתיים של לחימה, ישראל הצליחה לפורר את טבעת האש שבנתה סביבה איראן, לחסל את השלוחות האיראניות על גבולותיה ולפגוע בפרויקט הגרעין. מנקודת כח אסטרטגית זו מגיעה ישראל ליום שאחרי המלחמה, וגם כאן לטראמפ משקל מרכזי.

כמי שיזם את הסכמי אברהם בקדנציה הראשונה שלו, טראמפ ממשיך גם כיום לפעול להרחבתם למדינות נוספות. תוכניתו לשנת 2025 כוללת פתיחת ערוצי דיאלוג חדשים עם מדינות מהמפרץ, במטרה לייצר גשרים כלכליים ואזוריים המבוססים על אינטרסים משותפים, חדשנות ושגשוג. הסכמי אברהם המקוריים, כבר מתורגמים להשקעות בין־מדינתיות, לפרויקטים אזוריים בתחום האנרגיה והטכנולוגיה, ולחיזוק הקשרים בין ישראל לעולם הערבי.

בחירתו של דונלד ג׳יי טראמפ כאיש השנה של FUNDER לשנת 2025 היא ביטוי להערכה עמוקה למנהיג שידע לשלב עוצמה מדינית עם חזון לשלום ולשגשוג. המעורבות הישירה שלו בשחרור החטופים, תרומתו לביטחון ישראל במאבק מול איראן, והמשך קידום הסכמי השלום במזרח התיכון. כולם יחד מעצבים את מורשתו כידיד אמת של ישראל וכמנהיג בעל השפעה היסטורית על עתידה.

ארה"ב תמיד היתה בת ברית והידידה החשובה ביותר של ישראל, ולפעמים התפקיד החשוב ביותר של ידידים טובים הוא לסייע לך לקבל החלטות ופתרונות, שקשה לך לקבל בעצמך. טראמפ, כך הסתבר, הוא הידיד עם התכונות המדויקות לישראל בעת הזו