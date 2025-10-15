ביצועי שיא מדהימים בגמישות

כמו תמיד, משקיעים רבים מנסים להגיע לשיא התפוקה התשואתית שניתן להגיע אליה. והשאלה הגדולה תמיד נשארת: איך עושים זאת? האם על ידי פעילות עצמאית? למידה והשקעה באופן אישי? או על ידי הישענות על מקצוענים. ואם כבר הולכים על האופציה השנייה, איך עושים זאת בפועל? על ידי מסלול ניהול התיקים? או על ידי קנייה של נכס המשקף את הכישרון של הפעילים הטובים ביותר? מכיוון שאנו עוסקים כאן בעולם קרנות הנאמנות אני חייב לומר שיש לי הטיה קטנה ליכולת הקרנות לעשות את הפעילות הזו בצורה הטובה ביותר.

אילו קרנות? הגמישות כמובן. יש לנו 1863 קרנות נאמנות, וכמות מכובדת של קטגוריות שונות, אבל אין כמו הגמישות כדי לנצל בצורה הנקייה ביותר את הכישרון של הטובים בתעשייה. והאמת היא שכאשר הכנתי את החומר לכתבה הזו הופתעתי בעצמי מן העוצמה של הביצועים שהושגו. תשואות כאלו לא מוזכרות כאפשריות ללקוחות! מדוע? כי הן, לרוב, דמיוניות ונדירות מאוד להשגה. והנה, בקטגוריה הזו הושגו דברים מופלאים. כאמור, מדובר במה שקרה בגמישות, בטווחים שונים, כאשר הרמה השנתית מופלאה במיוחד. הבה נתחיל...

לצורך המבט הכולל על התחום, החלטתי להראות שני חתכים של העולם של הגמישות: הטובות ביותר שנתית והגדולות. ואנו נתחיל מן הגדולות:

הקרן הגמישה הגדולה ביותר מגיעה מבית מור והיא מצליחה לנהל כמות הון לא קטנה של יותר ממיליארד שקלים. וזה הישג לא קטן כאשר רואים שהבאה אחריה מנהלת "רק" 561.3 מיליוני שקלים. בכל אופן, היא עומדת בראש, והיא וותיקה, עם וותק מכובד מאוד: היא הוקמה בסוף 2007! יש לציין שהמנעד בין הגדולה ביותר והמקום העשירי בטבלה הזו גדול למדי: 1014.8 מיליונים מול 219.20 (סיגמא). וזה מראה שיש עוד הרבה מה לעשות עבור אנשי השיווק בתחום הזה...

היקרה מבין הגדולות הינה הקרן של אנליסט עם 1.94% לשנה. למרות שזה יכול להיחשב כיקר, שימו לב שהתשואה השנתית הייתה 61.75% וזה קצת מגמד את העניין... כמו כן, נציין את שיעור ההוספה של הראל איתן (5%) כדבר חריג ושיש לקחת אותו בחשבון אם נכנסים ויוצאים בתזזיתיות. אגב, היא הקרן שגייסה הכי הרבה מבין אלו שבטבלה הזו עם 16.31 מיליוני שקלים בחודש הדיווח האחרון. לבסוף, נציין את התשואות: מאז תחילת החודש, דיאמונד הניבה הכי הרבה עם 4.22% מול ממוצע טבלה של 2.70% וממוצע קטגוריה של 2.03% (!).

וכאן אנו נכנסים לפלא של הטבלה: קרן הראל איתן. אותה קרן עם שיעור ההוספה הגדול מאוד. אין זה פלא שיש לה את הגיוס הגבוה ביותר כאשר מאז תחילת השנה, היא מצליחה להביא 51.76% (!) מול 34.57% ו-22.92%, שנתית היא מובילה עם 84.49% (!) מול 52.48% ו-35.75% וגם בטווח הארוך של שלוש שנים היא מובילה עם 124.41% (!!) מול 89.49% ו-68.57%. בקיצור: היא מצליחה להביא בתקופה הארוכה הזו, שהכילה כל כך הרבה אירועים, פי 2 מהממוצע של הקטגוריה (!!). לסיום חלק זה נצביע על העובדה שיש כמות מכובדת של קרנות מעוכבות עדכון בגלל אופי הנכסים הזרים הקיימים בהן. ועכשיו לקרנות הטובות יותר שנתית:

מיד נזהה כמה מהקרנות שראינו בטבלה הקודמת. למשל: הראל איתן שכאן מובילה שנתית כמובן... אבל, ישנם הבדלים והנה העיקריים: הטובות ביותר אינן גדולות במיוחד וישנן צעירות מאוד שאין להן אפילו טווח של שלוש שנים לבחינה. הגדולה מכולן הינה הקרן של מור (השקעות) עם 561.30 מיליוני שקלים כאשר הטובה ביותר מנהלת 293.0 מיליונים. שתי המגייסות מתחלקות בהובלות: אינווסטור 360 מובילה מתחילת החודש עם 4.07% מול ממוצע טבלה של 2.92% וקטגוריה של 2.03% ומובילה גם מתחילת השנה עם 57.05% מול 39.53% ו-22.92%.

ואז אנו מגיעים שוב להראל איתן: הובלה שנתית עם 84.49% מול 62.84% ו-35.75% והובלה של שלוש שנים עם 124.41% מול 92.92% ו-68.57%, כפי שראינו בטבלה הקודמת... היקרה ביותר נשארה זו של אנליסט עם 1.94%. וגם כאן יש כמות מכובדת של קרנות מעוכבות עדכון.

לסיכום נאמר: שני החתכים המוצגים כאן מראים את העובדה האחת החשובה: הקטגוריה הזו מכילה אפשרות לנצל את הכישרון הנהדר של מנהלי הכספים המקומיים שלנו, עם נזילות מוחלטת, בעלויות נמוכות יחסית, ועם תשואות דמיוניות ממש. נכון שחווינו תקופה מצוינת בשוק המניות הישראלי וגם האמריקאי וזה משתקף בוודאי בביצועים. אבל, היו גם מימושים רציניים כך שזה ממש לא מובן מאליו להגיע לתשואות כאלו. שימו לב גם שממוצע הקטגוריה, בטווחים השונים, נמוך בהרבה מן המובילות בטבלאות. לכן, חייבים לומר שני דברים: ראשית, יש לעשות שיעורי בית ושנית רצוי תמיד לגוון ולא לשים את כל הביצים בסל אחד. לא תמיד יודעים מה ייצא, למרות השם הטוב של החברה המנהלת או ביצועיה בעבר. בהצלחה ושנה טובה!



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]