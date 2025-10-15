מיזוג בדרך לבורסה: BitCore Capital נכנסת לפליינג ספארק עם מיקוד בביטקוין ושקל דיגיטלי

רובי ריבלין הנשיא העשירי של מדינת ישראל יכהן כנשיא הייצוגי של החברה הממוזגת ויועץ לדירקטוריון.
בכך תהפוך BitCore Capital לחברה הציבורית הראשונה בישראל להשקעה מוסדית בביטקוין וחלוצת ה StableCoin צמוד השקל. גוף מוסדי מוביל צפוי להימנות על בעלי מניות החברה ולהשקיע בהון החברה.
BitCore Capital תציג לראשונה בישראל מודל ציבורי ורגולטורי מלא להשקעה מוסדית בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים. החברה, תפעל כחברה ציבורית ישראלית אשר תחזיק בשתי חברות בנות בשוויץ תחת רגולציית FIMMA משלבת בין השקעה ישירה בביטקוין לבין פעילות מו”פ חדשנית בתחום המטבעות היציבים, בראשם המטבע ( Israeli Digital Shekel (ILDS, השקל הדיגיטלי.
החברה הממוזגת תנוהל על ידי דירקטוריון בכיר הכולל את יו”ר הדירקטוריון יוחנן דנינו, שר המדע לשעבר יזהר שי כדירקטור ואחראי חדשנות ראשי, יהודה שפר - לשעבר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כדירקטור בחברה ועוד. לחברה הנהלה חזקה עם ידע נרחב בתחום המטבעות דיגיטליים, תחום ה- AI וידע וניסיון בחברות ציבוריות בארץ ובארה"ב.
BitCore Capital תפעל הן בתחומים הנוגעים לביטקוין והן לתחומים הנוגעים להנפקת וסליקת שקל דיגיטלי נכסי החברה יוחזקו ויאובטחו בחשבונות מפוקחים מוסדיים בשוויץ בהתאם לרגולציה המקובלת בעולם, תוך שקיפות מלאה למשקיעים באמצעות דיווחים רבעוניים לבורסה בתל אביב. החברה תאמץ גישת “Digital Gold” להשקעה ופיתוח ארוכי טווח בתחום הביטקוין והשקל הדיגיטלי, עם דגש על ניהול סיכונים מוקפד ורגולציה בינלאומית.
לדברי יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון של החברה הממוזגת:
"BitCore Capital תביא לישראל בשורה של יציבות, שקיפות וחדשנות טכנולוגית בעולם ההשקעות הדיגיטליות. זהו צעד חשוב לקראת שילוב ישראל בכלכלה הדיגיטלית הגלובלית כפי שקורה היום בשוק האמריקאי"
לדברי יזהר שי, דירקטור ואחראי חדשנות ראשי של החברה הממוזגת:
"אני שמח להצטרף לצוות של מקצוענים ויזמים בעלי חזון עסקי רחב אופקים. BitCore תאפשר לציבור הישראלי חשיפה מנוהלת ומבוקרת, בשקיפות מלאה, לכלים פיננסיים מתקדמים בשווקי הכלכלה הדיגיטלית העולמית".
יהודה שפר, דירקטור בחברה הממוזגת:
״בעולם כבר הבינו שמטבעות דיגיטליים הם חלק מן העתיד, ובדיוק כמו במטבעות רגילים צריך וניתן להתמודד עם סיכוני הלבנת הון וניצול לרעה״.
החברה הציבורית בישראל תחזיק בשתי חברות בת שווייצריות: BitCore BTC AG תהיה החברה האחראית על רכישת וניהול הביטקוין ו BitCore ILDS AG – תהיה החברה האחראית על הנפקת המטבע הצמוד לשקל (שקל דיגיטלי). השילוב יאפשר פעילות גלובלית תחת רגולציה מתקדמת לצד חשיפה לשוק ההון הישראלי במודל ייחודי המציע גמישות, שקיפות ועמידה מלאה בכללי הפיקוח.
החברה תגייס בטווח המיידי סך של 20 מיליון ש”ח כחלק מתהליך המיזוג כאשר גוף מוסדי מוביל ייקח חלק בגיוס זה ויעדי השנה הראשונה עומד על גיוס כולל של 500 מיליון ש”ח מגופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים, עם תחזית צמיחה משמעותית בשווי הנכסים בתוך חמש שנים.
במודל ייחודי המשלב בין ביטקוין למטבע יציב (StableCoin) חברת BioCore Capital יוצרת גוף השקעה חדשני, מוסדר ושקוף – כזה שממקם את ישראל על מפת ההשקעות הדיגיטליות הבינלאומית.