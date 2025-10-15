המשך מסע הרכישות: Priority רוכשת את Expo-Net בעשרות מיליוני שקלים

חברת הטכנולוגיה 'Expo-Net' מפתחת פתרונות ניהול בתחומי הבנייה והאדריכלות ומאפשרת שליטה במידע ותיאום מלא משלב התכנון ועד לסיום הפרויקט

מסע ההתרחבות של Priority ממשיך: היום (רביעי) 15.10.25 מודיעה ענקית ההייטק הישראלית Priority, המפתחת פלטפורמות חכמות לניהול ארגוני מערכתי, על רכישת חברת Expo-Net, המפתחת פלטפורמה עננית מתקדמת לניהול בענפי הבנייה, היזמות והאדריכלות.

רכישת Expo-Net משתלבת בתנופת הרכישות של Priority בשנים האחרונות בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים, שבמסגרתן הרחיבה החברה את פעילותה לענפים משיקים: קמעונאות, מלונאות, חינוך, וניהול מחסנים לוגיסטיים. לאחרונה, בספטמבר 2025, הודיעה Priority על רכישת SCS , מהלך אסטרטגי המאפשר לחברה להציע ניהול מחסנים מתקדים מבוסס AI. המהלך צפוי לחזק עוד יותר את מעמדה של Priority המובילה בשוק מערכות הניהול לענף הבנייה, ענף המצוי בעיצומו של תהליך מעבר לדיגיטליזציה מתקדמת בישראל ובעולם.

שילוב הטכנולוגיה של Expo-Net במערך המוצרים של Priority יאפשר להציע ללקוחות בתחום הבנייה פתרון מקיף וייעודי, המחבר בין ניהול הפרויקט בשטח לבין מערכות הליבה העסקיות של הארגון.

המערכת של Expo-Net כוללת רכיבים מובנים וייחודיים, המשתלבים למארג אינטגרטיבי שתכליתו שליטה מרכזית, תיאום מלא בין כל הגורמים, ייעול תהליכים, וחיסכון משמעותי בעלויות. יכולות אלו, לצד הפלטפורמה הגמישה והפתוחה של Priority הכוללת מודולים פיננסיים, לוגיסטיים ותפעוליים יחד עם המודולים הייעודיים בענף הבנייה, יאפשרו למנהלים בענף הבנייה לקבל תמונה מקיפה בזמן אמת על מצב הפרויקט לצד מצב העסק כולו, החל מתכנון וביצוע פרויקטים בשטח, דרך שרשרת האספקה וניהול הקבלנים, ועד לניהול התקציבים והמשאבים הארגוניים.

שגיב גרינשפן, מנכ״ל Priority Software, ציין כי: "הרכישה של Expo-Net היא אבן דרך משמעותית במסע שלנו לספק פתרונות חדשניים ומקיפים ללקוחותינו הרבים בענף הבנייה. שילוב המומחיות העמוקה של Expo-Net בניהול פרויקטי בנייה עם הפלטפורמה המתקדמת והפתוחה שלנו יאפשר לנו להציע פתרון מקצה לקצה לענף אסטרטגי וצומח זה הכולל לחברות בענף הבנייה, היזמות והאדריכלות. הסינרגיה בין החברות תייצר ערך ייחודי עבור לקוחותינו, בזכות האינטגרציה בין המערכות הטכנולוגיות של שתי החברות."

אבי ארד, מייסד ו-CEO Expo-Net הוסיף: "אחרי שנים שבהן Expo-Net הובילה חדשנות בתחום ניהול בענף הבנייה, אנו נרגשים להצטרף למשפחת Priority. עבורנו, זהו מהלך טבעי שיאפשר למנף את הפלטפורמה שפיתחנו לשלב הבא. רכישת Expo-Net על ידי Priority לא רק תיצור ערך מוסף ותגביר את מגוון הפתרונות והשרותים ללקוחותינו, אלא גם תאיץ את הצמיחה שלנו בשווקים המקומיים והבינלאומיים שבהם Priority פעילה. בשילוב כוחות עם Priority, נוכל להציע ללקוחות פתרון רחב ועשיר יותר – מפלטפורמת ניהול ייעודית ועד למערכת ERP מתקדמת, ובכך לתרום לשיפור ביצועי הפרויקטים של לקוחותינו ולהצלחתם."

