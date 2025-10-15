לומברד אודייר: הסלמת הסחר בין ארה״ב לסין היא "מהלך מקדים למו"מ"; צופים פשרה עד דצמבר

ד"ר ננט הכלר־פיידרהב, מנהלת אסטרטגיית השקעות, קיימות ומחקר והמנכ"לית להשקעות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה בבנק השוויצרי לומברד אודייר, התייחסה בסקירתה להסלמה האחרונה ביחסי הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.
ב־9 באוקטובר הכריזה סין על הגבלות חדשות ליצוא של מתכות נדירות מעובדות, תחום שבו היא מחזיקה בעמדה דומיננטית. יום לאחר מכן הודיע נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי יטיל החל מ־1 בנובמבר מכסים של מאה אחוז על יבוא מסין, לצד מגבלות נרחבות על יצוא טכנולוגי. הצעדים ההדדיים סימנו החרפה משמעותית ביחסים הכלכליים בין שתי המדינות וגררו תגובה שלילית בשווקים הפיננסיים. אנו מעריכים כי במהלך השבועות הקרובים תימצא פשרה, שכן הסלמה נוספת עלולה להביא להשלכות רחבות יותר על הכלכלה העולמית.
אנו סבורים כי ההתפתחויות האחרונות משקפות בעיקר מהלך מקדים למו"מ חדש על הארכת ההסכם הקיים, וייתכן שתושג פשרה שתאפשר יצוא של טכנולוגיות אמריקאיות מתקדמות לסין בתמורה להקלות ביצוא אדמות נדירות מסין לארצות הברית. על פי הערכתנו, הצדדים יגיעו להסכמה עד תחילת דצמבר. שתי הכלכלות תלויות זו בזו, ואף אחת מהן אינה יכולה לממש את יעדיה הפנימיים ללא שיתוף פעולה הדדי.
עם זאת, המכסים הנוספים עלולים להישאר בתוקף למשך מספר שבועות ולגרום למחסור זמני במוצרים מסוימים. בטווח הקצר אנו צופים לחץ על מניות הטכנולוגיה ועל שוק המניות האמריקאי בכלל, וכן על השוק הסיני, לצד עלייה בתנודתיות. מנגד, נכסי מקלט כגון זהב, אג"ח ממשלתיות והפרנק השווייצרי עשויים ליהנות מביקוש גובר. בשוק המניות, סקטורים דפנסיביים כמו בריאות ותשתיות צפויים להציג ביצועים טובים יחסית.
הסיכון המרכזי הוא כישלון במציאת פשרה, שעלול להחריף את המשבר ולהשפיע באופן מהותי על תחזית ההשקעות לשנת 2026. אנו מעדיפים אג"ח וזהב לצד חשיפה מופחתת למניות אמריקאיות. אף שמניות יפן, שבהן אנו חשופים ביתר, ספגו ירידות בעקבות האירועים, תיקי ההשקעות שלנו כוללים גם חשיפה למניות שווייצריות דפנסיביות, ואנו בוחנים בימים אלו את הצורך בעדכון נוסף של ההעדפות בשווקים המתעוררים.